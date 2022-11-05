Росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої, - Кислиця
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, що в резолюцію Росії про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується агресія РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить?
Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму".
Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача".
Кислиця зауважив, що цьогоріч не сталося так як гадалося.
Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.
"Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:
"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".
В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить.
А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала".
Постпред України при ООН зазначив, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. Як і той факт, що "абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік".
Будь ласка, зачекайте...
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Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.
Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
трошки про російський фашизм
Голосование русских с поправкой практически означает признание ими территориальной агрессии, то есть факта нарушения Устава ООН. Нарушение и так всем очевидно, но признание его самими русскими - это новая веха в этом дурдоме . . .
Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження.
Навіть коли доводиться голосувати не "в унісон" зі своїми союзниками.
А поливати брудом німецького канцлера і не пускати в країну їхнього президента, а потім клянчити зброю - це нормально?
Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ - це Україна !"
Джерело: https://www.ft.com/content/99349f01-c587-4ab4-86df-85ff3c0fcd3b Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної
Деталі: Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ - це Україна!" За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали. 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.
Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".
Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.
Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію". Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375064
Менше б було дрочити на лисого карлика та двохголову курку.
Додрочились - зараз "імперія" - же не манж пас сіж жур - в задрочених країнах.
А еще неонацисткие партии баас и сирийская национал-социалистическая партия лидерами которых были асад и саддам хусейн.
И хитлер был другом рашки до нападения на ссср в 1941.