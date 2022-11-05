Росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, що в резолюцію Росії про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується агресія РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить?

Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму".

Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача".

Кислиця зауважив, що цьогоріч не сталося так як гадалося.

Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.

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"Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала".

Постпред України при ООН зазначив, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. Як і той факт, що "абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік".