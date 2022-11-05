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Росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої, - Кислиця

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, що в резолюцію Росії про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується агресія РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить?

Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму".

Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача".

Кислиця зауважив, що цьогоріч не сталося так як гадалося.

Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витіснення окупантів за межі кордону України не означатиме кінець війни, - Кислиця

"Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала".

Постпред України при ООН зазначив, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. Як і той факт, що "абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік".

Автор: 

нацизм (149) ООН (3358) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+24
росія - це якийсь ідіотизм.
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05.11.2022 02:22
+22
Рашисти засудили рашизм.
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05.11.2022 01:56
+22
Круто!

Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.

Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
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05.11.2022 01:56
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Рашисти засудили рашизм.
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05.11.2022 01:56 Відповісти
Круто!

Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.

Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
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05.11.2022 01:56 Відповісти
Цугцванг.
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05.11.2022 04:05 Відповісти
https://babel.ua/texts/86566-rosiyskiy-filosof-iljin-rozmirkovuvav-pro-duh-rosiyskogo-fashizmu-donski-kozaki-vvazhali-sebe-ariycyami-a-bilogvardiyci-sluzhili-nacistam-yak-rosiyani-dopomagali-adolfu-gitleru-a-zaraz-pro-ce-zabuli?utm_source=page&utm_medium=publication https://babel.ua/texts/86566-rosiyskiy-filosof-iljin-rozmirkovuvav-pro-duh-rosiyskogo-fashizmu-donski-kozaki-vvazhali-sebe-ariycyami-a-bilogvardiyci-sluzhili-nacistam-yak-rosiyani-dopomagali-adolfu-gitleru-a-zaraz-pro-ce-zabuli?utm_source=page&utm_medium=publication

трошки про російський фашизм
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05.11.2022 02:05 Відповісти
Кремль: "Добейте нас, *********!"
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05.11.2022 02:17 Відповісти
росія - це якийсь ідіотизм.
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05.11.2022 02:22 Відповісти
це не просто ідіотизм, це найтупіший, антилюдяький шизофренічний маразм
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05.11.2022 02:40 Відповісти
Троллинг неплохой, если всё именно так звучит.
Голосование русских с поправкой практически означает признание ими территориальной агрессии, то есть факта нарушения Устава ООН. Нарушение и так всем очевидно, но признание его самими русскими - это новая веха в этом дурдоме . . .
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05.11.2022 02:25 Відповісти
А що , цю Кислицю ще не відкликали за скандал з нашою позицією в ООН щодо Ізраїлю ? Чи я щось пропустив
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05.11.2022 02:32 Відповісти
Повинні були?
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05.11.2022 03:35 Відповісти
Цілком нормальна позиція.
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05.11.2022 04:14 Відповісти
Я теж так вважаю.
Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження.
Навіть коли доводиться голосувати не "в унісон" зі своїми союзниками.
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05.11.2022 11:28 Відповісти
просити ППО в Ізраілю і голосувати проти нього в ООН разом з Росією це послідовна політика?
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05.11.2022 12:46 Відповісти
"Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження" - де тут про голосівання проти Ізраїлю?

А поливати брудом німецького канцлера і не пускати в країну їхнього президента, а потім клянчити зброю - це нормально?
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05.11.2022 16:55 Відповісти
Пропускай далі.
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05.11.2022 06:28 Відповісти
бджоли проти меду
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05.11.2022 02:36 Відповісти
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру - FT
Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ - це Україна !"

Джерело: https://www.ft.com/content/99349f01-c587-4ab4-86df-85ff3c0fcd3b Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної
Деталі: Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ - це Україна!" За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали. 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.
Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".
Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.
Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію". Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375064
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05.11.2022 03:11 Відповісти
Цугцванг
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05.11.2022 03:48 Відповісти
Цугцванг - політична безвихідь. Куди не кинь - всюдии клин.
Менше б було дрочити на лисого карлика та двохголову курку.
Додрочились - зараз "імперія" - же не манж пас сіж жур - в задрочених країнах.
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05.11.2022 03:53 Відповісти
Унтер-офицерская вдова?
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05.11.2022 04:19 Відповісти
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05.11.2022 05:49 Відповісти
Неонацизмом для лживой пропаганды рашка называет нежелание бывших колоний возвращаться в стойло империи а также развитие своих языков и культуры.А сама она не против неонацизма.Друзья рашки это неонацисты ле пен,партия альтернатива для германии и тд.
А еще неонацисткие партии баас и сирийская национал-социалистическая партия лидерами которых были асад и саддам хусейн.
И хитлер был другом рашки до нападения на ссср в 1941.
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05.11.2022 05:55 Відповісти
Мабуть муйлуша - совсем плох... Оставшимся нужно срочно переобуться в прыжке, шобы не было спроса(в Гаагу)... Вот и весь сказ.
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05.11.2022 07:57 Відповісти
""
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05.11.2022 09:29 Відповісти
Не веддіться на цей брєд, в любому випадку там многоходовочка, з штином маразму.
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05.11.2022 12:03 Відповісти
 
 