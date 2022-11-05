РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10602 посетителя онлайн
Новости
22 894 31

Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой, - Кислица

кислиця

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, в резолюцию России об осуждении неонацизма внесли поправку, которой фактически осуждается агрессия РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Многие годы подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла о осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит?

Но текст всегда был полон ожидаемых рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием Украина и США не против нацизма.

Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя.

Кислица заметил, что в этом году не произошло так, как предполагалось.

Россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.

Также читайте: Вытеснение оккупантов за пределы границы Украины не будет означать конец войны, - Кислица

"Но благодаря работе МИД и Постоянного представительства Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Оно говорит само за себя:

"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" в целях оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму".

В переводе с дипломатического языка это означает – достаточно лгать, в бреду о "неонацизме в Украине" больше никто не верит.

А смешнее всего то, что Россия оказалась в ловушке – потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала".

Постпред Украины при ООН отметил, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. Как и тот факт, что "совершенно все страны ЕС встали на нашу сторону".

нацизм (348) ООН (4176) Кислица Сергей (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
росія - це якийсь ідіотизм.
показать весь комментарий
05.11.2022 02:22
+22
Рашисти засудили рашизм.
показать весь комментарий
05.11.2022 01:56
+22
Круто!

Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.

Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
показать весь комментарий
05.11.2022 01:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти засудили рашизм.
показать весь комментарий
05.11.2022 01:56 Ответить
Круто!

Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.

Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
показать весь комментарий
05.11.2022 01:56 Ответить
Цугцванг.
показать весь комментарий
05.11.2022 04:05 Ответить
https://babel.ua/texts/86566-rosiyskiy-filosof-iljin-rozmirkovuvav-pro-duh-rosiyskogo-fashizmu-donski-kozaki-vvazhali-sebe-ariycyami-a-bilogvardiyci-sluzhili-nacistam-yak-rosiyani-dopomagali-adolfu-gitleru-a-zaraz-pro-ce-zabuli?utm_source=page&utm_medium=publication https://babel.ua/texts/86566-rosiyskiy-filosof-iljin-rozmirkovuvav-pro-duh-rosiyskogo-fashizmu-donski-kozaki-vvazhali-sebe-ariycyami-a-bilogvardiyci-sluzhili-nacistam-yak-rosiyani-dopomagali-adolfu-gitleru-a-zaraz-pro-ce-zabuli?utm_source=page&utm_medium=publication

трошки про російський фашизм
показать весь комментарий
05.11.2022 02:05 Ответить
Кремль: "Добейте нас, *********!"
показать весь комментарий
05.11.2022 02:17 Ответить
росія - це якийсь ідіотизм.
показать весь комментарий
05.11.2022 02:22 Ответить
це не просто ідіотизм, це найтупіший, антилюдяький шизофренічний маразм
показать весь комментарий
05.11.2022 02:40 Ответить
Троллинг неплохой, если всё именно так звучит.
Голосование русских с поправкой практически означает признание ими территориальной агрессии, то есть факта нарушения Устава ООН. Нарушение и так всем очевидно, но признание его самими русскими - это новая веха в этом дурдоме . . .
показать весь комментарий
05.11.2022 02:25 Ответить
А що , цю Кислицю ще не відкликали за скандал з нашою позицією в ООН щодо Ізраїлю ? Чи я щось пропустив
показать весь комментарий
05.11.2022 02:32 Ответить
Повинні були?
показать весь комментарий
05.11.2022 03:35 Ответить
Цілком нормальна позиція.
показать весь комментарий
05.11.2022 04:14 Ответить
Я теж так вважаю.
Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження.
Навіть коли доводиться голосувати не "в унісон" зі своїми союзниками.
показать весь комментарий
05.11.2022 11:28 Ответить
просити ППО в Ізраілю і голосувати проти нього в ООН разом з Росією це послідовна політика?
показать весь комментарий
05.11.2022 12:46 Ответить
"Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження" - де тут про голосівання проти Ізраїлю?

А поливати брудом німецького канцлера і не пускати в країну їхнього президента, а потім клянчити зброю - це нормально?
показать весь комментарий
05.11.2022 16:55 Ответить
Пропускай далі.
показать весь комментарий
05.11.2022 06:28 Ответить
бджоли проти меду
показать весь комментарий
05.11.2022 02:36 Ответить
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру - FT
Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ - це Україна !"

Джерело: https://www.ft.com/content/99349f01-c587-4ab4-86df-85ff3c0fcd3b Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної
Деталі: Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ - це Україна!" За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали. 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.
Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".
Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.
Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію". Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375064
показать весь комментарий
05.11.2022 03:11 Ответить
Цугцванг
показать весь комментарий
05.11.2022 03:48 Ответить
Цугцванг - політична безвихідь. Куди не кинь - всюдии клин.
Менше б було дрочити на лисого карлика та двохголову курку.
Додрочились - зараз "імперія" - же не манж пас сіж жур - в задрочених країнах.
показать весь комментарий
05.11.2022 03:53 Ответить
Унтер-офицерская вдова?
показать весь комментарий
05.11.2022 04:19 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2022 05:49 Ответить
Неонацизмом для лживой пропаганды рашка называет нежелание бывших колоний возвращаться в стойло империи а также развитие своих языков и культуры.А сама она не против неонацизма.Друзья рашки это неонацисты ле пен,партия альтернатива для германии и тд.
А еще неонацисткие партии баас и сирийская национал-социалистическая партия лидерами которых были асад и саддам хусейн.
И хитлер был другом рашки до нападения на ссср в 1941.
показать весь комментарий
05.11.2022 05:55 Ответить
Мабуть муйлуша - совсем плох... Оставшимся нужно срочно переобуться в прыжке, шобы не было спроса(в Гаагу)... Вот и весь сказ.
показать весь комментарий
05.11.2022 07:57 Ответить
""
показать весь комментарий
05.11.2022 09:29 Ответить
Не веддіться на цей брєд, в любому випадку там многоходовочка, з штином маразму.
показать весь комментарий
05.11.2022 12:03 Ответить
 
 