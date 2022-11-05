Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой, - Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, в резолюцию России об осуждении неонацизма внесли поправку, которой фактически осуждается агрессия РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Многие годы подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла о осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит?
Но текст всегда был полон ожидаемых рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием Украина и США не против нацизма.
Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя.
Кислица заметил, что в этом году не произошло так, как предполагалось.
Россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.
"Но благодаря работе МИД и Постоянного представительства Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Оно говорит само за себя:
"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" в целях оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму".
В переводе с дипломатического языка это означает – достаточно лгать, в бреду о "неонацизме в Украине" больше никто не верит.
А смешнее всего то, что Россия оказалась в ловушке – потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала".
Постпред Украины при ООН отметил, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. Как и тот факт, что "совершенно все страны ЕС встали на нашу сторону".
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Рашистів поставили в патову ситуацію, коли любий наступний хід веде до програшу.
Загнати звіра в пастку, яку він сам вирив, ще треба вміти!
трошки про російський фашизм
Голосование русских с поправкой практически означает признание ими территориальной агрессии, то есть факта нарушения Устава ООН. Нарушение и так всем очевидно, но признание его самими русскими - это новая веха в этом дурдоме . . .
Країна, що сама відмовилась від ядерної зброї мусить вести послідовну політику її нерозповсюдження.
Навіть коли доводиться голосувати не "в унісон" зі своїми союзниками.
А поливати брудом німецького канцлера і не пускати в країну їхнього президента, а потім клянчити зброю - це нормально?
Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ - це Україна !"
Джерело: https://www.ft.com/content/99349f01-c587-4ab4-86df-85ff3c0fcd3b Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної
Деталі: Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ - це Україна!" За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали. 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.
Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".
Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.
Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію". Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375064
Менше б було дрочити на лисого карлика та двохголову курку.
Додрочились - зараз "імперія" - же не манж пас сіж жур - в задрочених країнах.
А еще неонацисткие партии баас и сирийская национал-социалистическая партия лидерами которых были асад и саддам хусейн.
И хитлер был другом рашки до нападения на ссср в 1941.