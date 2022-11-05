Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, в резолюцию России об осуждении неонацизма внесли поправку, которой фактически осуждается агрессия РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Многие годы подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла о осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит?

Но текст всегда был полон ожидаемых рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием Украина и США не против нацизма.

Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя.

Кислица заметил, что в этом году не произошло так, как предполагалось.

Россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.

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"Но благодаря работе МИД и Постоянного представительства Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Оно говорит само за себя:

"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" в целях оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму".

В переводе с дипломатического языка это означает – достаточно лгать, в бреду о "неонацизме в Украине" больше никто не верит.

А смешнее всего то, что Россия оказалась в ловушке – потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала".

Постпред Украины при ООН отметил, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. Как и тот факт, что "совершенно все страны ЕС встали на нашу сторону".