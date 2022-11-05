Мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів, - ISW

Незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістських цілей Путіна в Україні, попри на його заяви про протилежне.

Дозвіл на мобілізацію ув'язнених також може вказувати на те, що Путін намагається запобігти соціальній напрузі, створюючи умови для призову засуджених, а не цивільних російських чоловіків.

Затратні зусилля Росії з мобілізації продовжуватимуть тиснути на російську економіку і можуть призвести до соціальної напруги, якщо Кремль не виконає свої фінансові зобов'язання перед учасниками "спеціальної військової операції".

Разом з тим російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, найімовірніше, не зможуть досягти оперативно значимих успіхів.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області 3 листопада.

Очевидна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що загарбники повторюють цю помилку на всій цій лінії фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни.

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