Мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів, - ISW
Незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Президент Росії Володимир Путін, імовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістських цілей Путіна в Україні, попри на його заяви про протилежне.
Дозвіл на мобілізацію ув'язнених також може вказувати на те, що Путін намагається запобігти соціальній напрузі, створюючи умови для призову засуджених, а не цивільних російських чоловіків.
Затратні зусилля Росії з мобілізації продовжуватимуть тиснути на російську економіку і можуть призвести до соціальної напруги, якщо Кремль не виконає свої фінансові зобов'язання перед учасниками "спеціальної військової операції".
Разом з тим російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, найімовірніше, не зможуть досягти оперативно значимих успіхів.
За попередньою оцінкою ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області 3 листопада.
Очевидна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що загарбники повторюють цю помилку на всій цій лінії фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На пряжках российских солдат стоит написать «С нами бог знает что»!
*
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
Жити русні належить так, щоб здохнути не прикро було.
І за це ненавидіти всіх інших, хто живе краще.
Щоб була мотивація вбивати.
05 ноября 2022, 09:14
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13
А зловтішатись не слід тому, що русня це тут же підхопить, почне тягати по закордонних пабліках, показуючи, які українці моральні потвори.
Глузуйте з чмобіків, ставте емодзі під фото з вбитими військовими рф, залишайте цинічні й смішні коментарі до новин про російські невдачі, але не висловлюйте публічно радість щодо загибелі їх цивільних.
Це ставить нас на одну дошку з ними.
Радійте тихо, про себе.
Залишимо це русні.
Baza: вероятный виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме в августе вернулся с Украины