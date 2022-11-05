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Новини Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів, - ISW

росія,мобілізація

Незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістських цілей Путіна в Україні, попри на його заяви про протилежне.

Дозвіл на мобілізацію ув'язнених також може вказувати на те, що Путін намагається запобігти соціальній напрузі, створюючи умови для призову засуджених, а не цивільних російських чоловіків.

Затратні зусилля Росії з мобілізації продовжуватимуть тиснути на російську економіку і можуть призвести до соціальної напруги, якщо Кремль не виконає свої фінансові зобов'язання перед учасниками "спеціальної військової операції".

Разом з тим російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, найімовірніше, не зможуть досягти оперативно значимих успіхів.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області 3 листопада.

Очевидна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що загарбники повторюють цю помилку на всій цій лінії фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни.

Також читайте: Путін запевняє, що в РФ 318 тисяч мобілізованих: 49 тисяч "виконують бойові завдання"

Автор: 

армія рф (17509) мобілізація (3071) ISW (653)


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Топ коментарі
+19
На пряжках солдат вермахта была надпись: «С нами Бог»!

На пряжках российских солдат стоит написать «С нами бог знает что»!

*
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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05.11.2022 07:04
+10
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05.11.2022 06:45
+3
Як там було у Висоцького, "вам жизнь копейка".
Жити русні належить так, щоб здохнути не прикро було.
І за це ненавидіти всіх інших, хто живе краще.
Щоб була мотивація вбивати.
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05.11.2022 09:44
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05.11.2022 06:45 Відповісти
тепер розумію чому срає в чумодан-там багато білка і багато бажаючих
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05.11.2022 08:02 Відповісти
На пряжках солдат вермахта была надпись: «С нами Бог»!

На пряжках российских солдат стоит написать «С нами бог знает что»!

*
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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05.11.2022 07:04 Відповісти
Як там було у Висоцького, "вам жизнь копейка".
Жити русні належить так, щоб здохнути не прикро було.
І за це ненавидіти всіх інших, хто живе краще.
Щоб була мотивація вбивати.
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05.11.2022 09:44 Відповісти
Ім там за кордоном легко розмірковувати, черпають інфу з наших та раша змі, де 90% правди не покажуть. Результат могилізацііє, чмобіками ущільнили бойові окупаційні підрозділи, і тепер путінські та пригожинські професійні кілєри зосереджені тільки на бойових завданнях, ніяких нарядів, караулів, логістики і тилу. Чмобіки з зеками навіть бк і зброю тягнуть за штурмовиком. Москалів шапками не закидаємо, під Бахмутом жити не дають, пруть і пруть, в наші траншеі залазять (читацте і дивіться Ю.Бутусова Т.Березовця)
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05.11.2022 07:41 Відповісти
Не дало, у шмутина шаломова план утилизировать 25 миллионов мобиков ...
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05.11.2022 08:12 Відповісти
Гарна новина

05 ноября 2022, 09:14
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13
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05.11.2022 08:57 Відповісти
Да и пёс с ними ,нам надо больше зелёных тварей с оружием уничтожать
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05.11.2022 09:42 Відповісти
кафе Полигон, рядом с 331 полком ВДВ, там десантура рашитская тусила
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05.11.2022 13:14 Відповісти
Нам це нічого не дає.
А зловтішатись не слід тому, що русня це тут же підхопить, почне тягати по закордонних пабліках, показуючи, які українці моральні потвори.
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05.11.2022 09:45 Відповісти
Ще в сраку кацапів поцілуй щоб не образились. Капець, і звідки такі хохло-холуї беруттся?
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05.11.2022 09:51 Відповісти
Ви що, не розумієте, що русня використовує проти нас будь-які інформаційні приводи виставити у чорному світлі?
Глузуйте з чмобіків, ставте емодзі під фото з вбитими військовими рф, залишайте цинічні й смішні коментарі до новин про російські невдачі, але не висловлюйте публічно радість щодо загибелі їх цивільних.
Це ставить нас на одну дошку з ними.
Радійте тихо, про себе.
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05.11.2022 10:59 Відповісти
так вже 13 уйоб..в до нас воювати не поїдуть, радіти потрібно кожному 200-му рашисту
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05.11.2022 12:47 Відповісти
Стосовно цивільних - будь ласка, не публічно.
Залишимо це русні.
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05.11.2022 12:57 Відповісти
Бо що буде? Кацап на тобі не жениться?
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05.11.2022 15:14 Відповісти
Хохлопітека забув спитати що мені робити, йди ще, *****, свічку до кацапського посольства занеси в знак співчуття, нікчемо, бо що ж це про нас у світі подумають. Я знаю що в світі думають люди і вони нас чудово розуміють коли ми хочемо щоб виздихали всі свиноруси незалежно від віку.
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05.11.2022 15:09 Відповісти
05 ноября 2022, 14:51
Baza: вероятный виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме в августе вернулся с Украины
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05.11.2022 15:44 Відповісти
цивільний - завтра чмоб, краще хай здохне вдома
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05.11.2022 13:00 Відповісти
тре писати на росіі
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05.11.2022 13:13 Відповісти
 
 