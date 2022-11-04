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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Путін запевняє, що в РФ 318 тисяч мобілізованих: 49 тисяч "виконують бойові завдання"

рф,окупанти,окупант,мобілізація

У Росії вже мобілізували 318 000 осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитує "РІА Новини".

"У нас 318 тисяч, тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тисяч перебувають у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - запевняє Путін.

Також читайте: Путін дозволив мобілізацію росіян із судимістю за тяжкі злочини

Автор: 

армія рф (17468) путін володимир (23854) мобілізація (3068)


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Топ коментарі
+14
А 70+ тысяч уже выполнили все задачи.
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04.11.2022 14:51
+7
Виконують вж бойові завдання в грунті,підземельні війська расєї.
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04.11.2022 14:51
+4
Рішення орка

Без броні, без камуфляжу

Орк тремтить, мов жовтий лист.

В землю вривсь, як курка в сажу.

Зверху вітру регіт-свист.

Бачить він: працюють «Гради»,

Роту вибито бурят.

Рвуться міни та снаряди,

Черконув осколок зад.

Орк давно пожер запаси,

Вже вночі збирав гриби,

Їжу та **********

Раз привозять на три дні.

- Все, сдаюсь! Пусть Путин сгинет, -

Буркнув орк. - Я жить хочу!

Лучше «Слава Украине»

Трижды украм прокричу.
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04.11.2022 16:00
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Виконують вж бойові завдання в грунті,підземельні війська расєї.
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04.11.2022 14:51 Відповісти
А 70+ тысяч уже выполнили все задачи.
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04.11.2022 14:51 Відповісти
х#йло бреше i cкавчить як побита собака. нiчого нового.
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04.11.2022 14:52 Відповісти
49 тысяч разделить на 700 в день в среднем = 70 дней.
До Василя можно впоратись.
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04.11.2022 15:00 Відповісти
******* тільки вбитих,впораються раніше.
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04.11.2022 15:07 Відповісти
та да, это я как-то совсем про самоваров забыл.
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04.11.2022 16:14 Відповісти
З огляду на те, що загальна чисельність угруповання вторгнення є на сьогодні приблизно такою ж, як і перед 24 лютого, то мінімум 49 тисяч ваньок на фронті вже не було чим замінити, довелося аж мобілізацією займатися.
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04.11.2022 15:09 Відповісти
ЗСУ запевняють, що кацапи навіть свої трупи не забирають, сморід страшний.
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04.11.2022 15:14 Відповісти
Виконують завдання кабзона і жиріка по доставці бухла і американських сникерсів і памперсів.
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04.11.2022 15:15 Відповісти
Виконають бойові завдання на концерті Кобздона
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04.11.2022 15:17 Відповісти
Тупорилих в них ше хватає .
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04.11.2022 15:20 Відповісти
Виконують завдання - підвищують родючисть чорноземів України ...
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04.11.2022 15:27 Відповісти
Мы породили этих выродков, нам и исправлять свои ошибки..
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04.11.2022 15:36 Відповісти
Це твердження з серії "вірменського радіо". Питання: - Чи можна завагітніти від вати? Відповідь: - Так, якщо вата із солдатського матрасу... Де ми і де ті мокші з вепсами, чуддю і пошехонцями...
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04.11.2022 15:44 Відповісти
Рішення орка

Без броні, без камуфляжу

Орк тремтить, мов жовтий лист.

В землю вривсь, як курка в сажу.

Зверху вітру регіт-свист.

Бачить він: працюють «Гради»,

Роту вибито бурят.

Рвуться міни та снаряди,

Черконув осколок зад.

Орк давно пожер запаси,

Вже вночі збирав гриби,

Їжу та **********

Раз привозять на три дні.

- Все, сдаюсь! Пусть Путин сгинет, -

Буркнув орк. - Я жить хочу!

Лучше «Слава Украине»

Трижды украм прокричу.
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04.11.2022 16:00 Відповісти
Раніше казав шо 82 000 вже воює
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04.11.2022 16:12 Відповісти
28 числв а Шойгу казав шо на фронт відправлено 82 000 Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт Джерело:
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04.11.2022 16:35 Відповісти
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04.11.2022 17:03 Відповісти
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04.11.2022 20:09 Відповісти
 
 