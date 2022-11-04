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Путін запевняє, що в РФ 318 тисяч мобілізованих: 49 тисяч "виконують бойові завдання"
У Росії вже мобілізували 318 000 осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитує "РІА Новини".
"У нас 318 тисяч, тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тисяч перебувають у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - запевняє Путін.
Топ коментарі
+14 Мобильный крематорий
показати весь коментар04.11.2022 14:51
+7 Alex F #542695
показати весь коментар04.11.2022 14:51
+4 wsewolod паталаха
показати весь коментар04.11.2022 16:00
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До Василя можно впоратись.
Без броні, без камуфляжу
Орк тремтить, мов жовтий лист.
В землю вривсь, як курка в сажу.
Зверху вітру регіт-свист.
Бачить він: працюють «Гради»,
Роту вибито бурят.
Рвуться міни та снаряди,
Черконув осколок зад.
Орк давно пожер запаси,
Вже вночі збирав гриби,
Їжу та **********
Раз привозять на три дні.
- Все, сдаюсь! Пусть Путин сгинет, -
Буркнув орк. - Я жить хочу!
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