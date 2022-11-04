Путін запевняє, що в РФ 318 тисяч мобілізованих: 49 тисяч "виконують бойові завдання"

У Росії вже мобілізували 318 000 осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитує "РІА Новини".

"У нас 318 тисяч, тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тисяч перебувають у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - запевняє Путін.

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