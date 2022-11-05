Україна отримає додаткові системи ППО і ПРО до кінця року, - Кулеба

Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО та ПРО.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Кулеба зазначив, що поки не називатиме конкретних строків прибуття нових систем ПРО та ППО, оскільки переговори досі не завершені. Проте дипломат пообіцяв зробити все від себе залежне, аби українські захисники отримали їх якнайшвидше.

"У нас є правило: ми не коментуємо постачання доти, доки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО.

Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами.

Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року.

Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", - йдеться в повідомленні.

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