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Держави ЄС відправили в Україну 500 електрогенераторів

єс,євросоюз

На тлі ударів російських окупантів, які завдали суттєвих пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури України, 17 держав Європейського Союзу вирішили відправити Україні 500 електричних генераторів.

Про це повідомляє Європейська комісія, передає Цензор.НЕТ.

Серед країн, які надали таку допомогу – Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція.

Як зазначається, обладнання було виділено через механізм цивільного захисту Євросоюзу для того, щоб забезпечити населення нашої держави доступом до електрики й опалення.

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Автор: 

Єврокомісія (2164) допомога (8371) Євросоюз (13443) електроенергія (6210)


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Дякуемо Европі ‼️‼️‼️
Серед країн, які надали таку допомогу - Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція. Джерело:
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05.11.2022 07:19 Відповісти
"...ЄС відправили в Україну 500 електрогенераторів."

Ну да, ну да... Как и с бронированными джипами, чтоб все дома"Слуг" были обеспечены генераторами...
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05.11.2022 13:07 Відповісти
Беззаперечно дякуємо, а якої потужності ці генератори? Ну давайте трішки більше інформації. Щоб було зрозуміло
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05.11.2022 07:36 Відповісти
наступного разу одну гарну ракету... потужну... для мацкви.. для всієї мацкви щоб не обіжались
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05.11.2022 07:59 Відповісти
 
 