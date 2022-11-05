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Війська РФ створюють умови для контрольованого відходу на Херсонщині, - ISW

херсонщина,область,херсонська

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія інформує про те, що загарбники готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що вони усувають можливості, аби ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додали в ISW.

Також читайте: Російські військові укріплюються на лівому березі Дніпра у Херсонській області, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17509) ISW (653) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+15
А святой Хаймарс сделает его не контролируемым.
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05.11.2022 07:31
+9
Контролируемый нами их отход в лучшие миры.
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05.11.2022 07:36
+9
Контролированный отход:
- Спасайся, кто может!!!
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05.11.2022 07:46
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А святой Хаймарс сделает его не контролируемым.
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05.11.2022 07:31 Відповісти
Контролируемый нами их отход в лучшие миры.
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05.11.2022 07:36 Відповісти
Заманюють ЗСУ в Херсон, щоб потім перетворити його в 2-й Маріуполь.
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05.11.2022 07:40 Відповісти
какой мариуполь?сейчас русня боиться залетать на территорию кацаполетами своими,а мариуполь бомбили фабами по 1000-3000 кг,+ у нас не было возможности ответить на арту,сейчас максимум постредяют с300 как по николаеву + шахиды,все осталное это раоты для нашей арты сравнивать с мариуполем вверх тупого хайпа и некомпетентности.
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05.11.2022 08:09 Відповісти
Буде як Салтівка, легше з того?
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05.11.2022 10:00 Відповісти
сравнивать один район и уничтоженый на 90 процентов город это иметь надо много ума,конечно легче.
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05.11.2022 10:12 Відповісти
Если не дошло, то я Херсон с Салтовкой сравнивал. Только линия фронта будет по реке, т.е. в километре от Херсона, т.е. ближе чем под Харьковом, умник
Только заход на левый берег спасет ситуацию…
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05.11.2022 11:55 Відповісти
Що значить "тільки лінія фронту буде за км"? Напроти С.Салтівки танки на полях були. І де тепер лінія фронту? Деокупація Херсону приносить багато переваг ВСУ, насамперед значно скорочує лінію фронту, та лишає плацдарму оркостан.
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06.11.2022 02:42 Відповісти
Та я Херсон якраз і порівнював з Салтівкою. Ви переписку читаєте? З тією різницею, що річка, більше обмежує маневр і можливості наших військ ніж поле.
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06.11.2022 08:34 Відповісти
Контролированный отход:
- Спасайся, кто может!!!
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05.11.2022 07:46 Відповісти
Тож вважаю, що Залужний найкращий Генсек НАТО.
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05.11.2022 07:51 Відповісти
А ось хто з "аналітиків" цього інституту веде наш напрямок - https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/
Іноді Захід зі своїми гендерами трішки перегинає!
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05.11.2022 07:59 Відповісти
пздц...
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05.11.2022 08:15 Відповісти
Чим тобі не подобається аналітика ця? Мабуть ,просто не любишь жінок
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05.11.2022 10:19 Відповісти
Не просто не любить)))) вона ж у ISW, а він на Цензорі 😂.
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05.11.2022 10:24 Відповісти
та то таке, Хаймарси проконтролюють...
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05.11.2022 08:16 Відповісти
 
 