Війська РФ створюють умови для контрольованого відходу на Херсонщині, - ISW

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія інформує про те, що загарбники готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що вони усувають можливості, аби ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додали в ISW.

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