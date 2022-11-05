На території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів ЗС РФ, - Генштаб

Підрозділи загарбників проводять доукомплектування на території Білорусі за рахунок відмобілізованих з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів", - йдеться в повідомленні.

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