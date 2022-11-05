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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів ЗС РФ, - Генштаб

рф,білорусь,військові

Підрозділи загарбників проводять доукомплектування на території Білорусі за рахунок відмобілізованих з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі, крім МіГів і "Кинджалів", помітили багато російських наметів з військовими. ФОТО З СУПУТНИКА

Автор: 

армія рф (17509) Білорусь (7938) Генштаб ЗС (6627)


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Стратегической ошибкой будет, если Украина просто будет наблюдать, как на севере накапливаются силы и не нанесет мощный удар по скоплениям войск и техники до того, как они начнут представлять реальную угрозу
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05.11.2022 08:26 Відповісти
Потрібна політична воля...засоби завжди знайдуться.
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05.11.2022 08:30 Відповісти
д'єрмак не дозволяє!
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05.11.2022 08:38 Відповісти
Кацапи вивозять з білораши важку техніку та БК цілими составами, а завозять чмобиків. Це говорить о том, що це більш метод залякування та стримування наших війск на півночі. А лупанути треба по авіабазам та нпз.
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05.11.2022 09:11 Відповісти
Ще треба бити по їх складам з бк, бо їх вивозять на парашу.
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05.11.2022 09:20 Відповісти
Давай припустимо, що ми ****** по якомусь полігоні в Бульборашці, це фактично розв'язує руки лукашенко і він зможе спокійно відкрити другий фронт. Зі стратегічної точки зору нам буде важко воювати на два фронти і про наступальні операції можна буде забути🤔
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05.11.2022 11:23 Відповісти
Треба згадати ї@ланам Яворівський полігон, бо вони думають що можуть себе вільно почувати в гостях в бульбофюрера.
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05.11.2022 08:35 Відповісти
Думаю,що їх не знищують тільки з політичних причин,типу,ми вам даємо зброю для оборони.Але коли дозволять,то для атаки на них можна буде організувати любу провокацію,москалі як найкращий чи найгірший привід організацій провокацій.
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05.11.2022 08:42 Відповісти
Да пофиг это доукомплектування, он проиграл, когда начал все это.
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05.11.2022 10:22 Відповісти
 
 