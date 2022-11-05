5 листопада в Сумському, Охтирському та Конотопському районах Сумщини працюватимуть піротехніки

Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах Сумщини працюватимуть піротехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увага! Працюють піротехніки!

5 листопада



с. Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район)

з 8:30 до 10:00



поблизу с. Дубинка (Конотопський район)

з 8:30 до 10:00



с. Бездрик (Сумський район)

з 09:00 до 10:00", - повідомив Живицький.

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