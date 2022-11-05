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5 листопада в Сумському, Охтирському та Конотопському районах Сумщини працюватимуть піротехніки

розмінування

Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах Сумщини працюватимуть піротехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увага! Працюють піротехніки!
5 листопада

с. Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район)
з 8:30 до 10:00

поблизу с. Дубинка (Конотопський район)
з 8:30 до 10:00

с. Бездрик (Сумський район)
з 09:00 до 10:00", - повідомив Живицький.

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Автор: 

піротехніка (37) Сумська область (3714) розмінування (994) Живицький Дмитро (466)


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