5 листопада в Сумському, Охтирському та Конотопському районах Сумщини працюватимуть піротехніки
Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах Сумщини працюватимуть піротехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Увага! Працюють піротехніки!
5 листопада
с. Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район)
з 8:30 до 10:00
поблизу с. Дубинка (Конотопський район)
з 8:30 до 10:00
с. Бездрик (Сумський район)
з 09:00 до 10:00", - повідомив Живицький.
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