За добу окупанти вбили трьох мирних жителів на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ вбили трьох цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 4 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Дружбі.



Ще 8 людей в області за добу зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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