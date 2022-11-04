Росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Смерч". Одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки 3 листопада загинув цивільний мешканець, шестеро отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено 21 житловий будинок.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл розпочався вчора близько 18:45 і тривав годину. Росія вдарила по мирному населенню з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Усі снаряди окупанти скерували на приватний сектор. Понад 20 родин залишилися без житла або з пошкодженими домівками. В оселях зруйновано покрівлю, стіни, вибито вікна та двері, постраждав цивільний транспорт. Перебито газову трубу й трансформатор", - йдеться в повідомленні.

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