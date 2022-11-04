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Наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара. Окупанти намагаються оточити наших військових, - речник ЗСУ Череватий

вугледар

На Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої. Найскладніша ситуація наразі у районі Вугледара.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів", - зазначив Череватий.

Він підкреслив, що у цих надскладних умовах ЗСУ завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

Крім того, Череватий підтвердив, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара.

"Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна "мобільна". Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна", - пояснив речник.

Також читайте: Доба на Донеччині: у Покровську пошкоджено 22 будинки, обстріляно Вугледар, Авдіївку та Мар’їнку

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Топ коментарі
+13
Та вже два дні як відбили там орків. Вони зав'язли в багні, і їх накрила арта з висот Вугледару. Павлівка за ЗСУ
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04.11.2022 11:39
+6
Беду не накликайте.
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04.11.2022 11:14
+5
Дивлюсь карту, не має там ризику оточення, та і Павлівка під вогнем,але не в такій ситуації. Будемо надіятися,що карта не бреше
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04.11.2022 11:34
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Вест Пойнт закінчували?
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04.11.2022 11:00 Відповісти
Не вест пойнт, зайшов він через впн, можливо кацап їх тут багато гадить в мережі, а можливо колаборант якийсь шифрується.
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04.11.2022 11:08 Відповісти
😁👍
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04.11.2022 12:08 Відповісти
Начолі з Зелею ми всіх переможемо.
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04.11.2022 11:04 Відповісти
Беду не накликайте.
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04.11.2022 11:14 Відповісти
Дивлюсь карту, не має там ризику оточення, та і Павлівка під вогнем,але не в такій ситуації. Будемо надіятися,що карта не бреше
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04.11.2022 11:34 Відповісти
Дип стейт дивітесь? Не варто, якщо так.
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04.11.2022 14:59 Відповісти
Та вже два дні як відбили там орків. Вони зав'язли в багні, і їх накрила арта з висот Вугледару. Павлівка за ЗСУ
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04.11.2022 11:39 Відповісти
зачем он разводит саботажную зраду а не разжимает клещи артой байрактарами химарсами рсзо и так далее...антиклещевый контр удар по тылам и бокам...та ну вас у дупу
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04.11.2022 11:58 Відповісти
"Російські війська втратили можливість наступати, Бахмут - єдиний напрямок, де вони ще ведуть щось подібне до наступальних дій" - Арестович та інші "експерти" (с)
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04.11.2022 19:00 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.11.2022 21:27 Відповісти
Кроме молитвы неплохо бы поддержать ребят контрбатарейной артой и подкинуть стингеров на позиции.
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04.11.2022 21:33 Відповісти
 
 