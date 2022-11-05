Окупанти обстрілюють Широківську та Березнегуватську громади Миколаївщини, - Кім

За інформацією повітряного командування "Південь", вчора, 4 листопада, близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Південь" збито одну крилату ракету типу "Калібр" над Миколаївською областю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також вчора, 4 листопада, над Миколаївщиною збито шість ворожих дронів-камікадзе, з них три - силами та засобами повітряного командування "Південь" та три – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

У Миколаївському районі інформація про наслідки бойових дій не надходила.

"Вчора, 4 листопада, о 12:30, 16:00, 19:30 та сьогодні, 5 листопада, о 03:30 та 07:00 обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає", - зазначає Кім.

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Він також інформує, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.