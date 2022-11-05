Російські військові в Херсоні шукають місцевих жителів, які відмовилися "евакуйовуватися", - Генштаб

У Херсоні росіяни намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися евакуйовуватися на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію.

Про це станом на ранок 5 листопада повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують", - йдеться в повідомленні.

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