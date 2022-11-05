Російські військові в Херсоні шукають місцевих жителів, які відмовилися "евакуйовуватися", - Генштаб
У Херсоні росіяни намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися евакуйовуватися на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію.
Про це станом на ранок 5 листопада повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 alexandr shamov
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+4 Юрій Вінгорськи
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+4 mrtime1800
показати весь коментар05.11.2022 10:12
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в жодному разі не можна наступати.
тільки глибока розвідка
треба зрозуміти. що придумоло *****