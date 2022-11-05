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Російські військові в Херсоні шукають місцевих жителів, які відмовилися "евакуйовуватися", - Генштаб

херсон

У Херсоні росіяни намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися евакуйовуватися на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію.

Про це станом на ранок 5 листопада повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) Херсон (3380)


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Топ коментарі
+5
А зачем наступать на Херсон... Обойти его...
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05.11.2022 10:02
+4
100% в Херсоні на ЗСУ чекає щось страшне
в жодному разі не можна наступати.
тільки глибока розвідка
треба зрозуміти. що придумоло *****
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05.11.2022 09:36
+4
Они подменяют словом эвакуация насильную депортацию
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05.11.2022 10:12
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хочуть заманити в пастку ЗСУ чи шо?
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05.11.2022 09:20 Відповісти
Населення їм потрібно як заручники, щоб прикриватися ними. А є пастка, чи немає, треба в хімзахисті заходити і дивитися, що там.
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05.11.2022 10:53 Відповісти
100% в Херсоні на ЗСУ чекає щось страшне
в жодному разі не можна наступати.
тільки глибока розвідка
треба зрозуміти. що придумоло *****
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05.11.2022 09:36 Відповісти
А зачем наступать на Херсон... Обойти его...
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05.11.2022 10:02 Відповісти
Ядерну бомбу рашисти навряд туди будуть скидати, відповідно можуть тільки закласти заряди з хімічною зброєю. Відповідно заходити треба воїнам в хімзахисті повному, а не тільки в протигазах і з аптечками відповідними з антидотами.
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05.11.2022 10:56 Відповісти
Kacapi za liudej nikogda nebezpokojilis,tut oni bojatsia sto eti ziteli dajut kordinati po peredvizeniju kacapov,skopleniju ix sil i tak navodiat celi dlia Himars.Vidimo ocen uz tocno bjut po skoplenju ix sil i tam gde nado, s tocnostiu do neskolko metrov
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05.11.2022 09:46 Відповісти
Они подменяют словом эвакуация насильную депортацию
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05.11.2022 10:12 Відповісти
 
 