Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)
Окупаційна "влада" оголосила цілодобову комендантську годину в Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА-Новости" із посиланням на так звану "владу" окупованого регіону.
"У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо цього наразі не відомо.
Зрадник Стремоусов виклав відео, у якому проголосив про введення у Херсоні "цілодобової комендантської годиниу".
Після публікації відео з цією заявою, Стремоусів видалив його. У новому відео про введення "цілодобової комендантської години у Херсоні" жодного слова. Якийсь черговий "Бросок мангуста".
Топ коментарі
+33 cellar door
показати весь коментар04.11.2022 17:25
+21 Oresta Bartka
показати весь коментар04.11.2022 17:37
+20 Укроп Оболонский #544381
показати весь коментар04.11.2022 17:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі всі прямолінійні.
Вже і комента заспамили.
Питання не в контролі над населенням. Роблять власні темні справи.
Чисельність усіхь з обох боків однакова.. легкої прогулянки там точно не буде.
кто у вас победил? натаньяху?
- Я
- Что???
- Кот
А взагалі,орки тупі - вони з-під Києва так же виходили,і біля Сум,Чернігова....
Шось у них не клеїться,явно....мостів нема..
Про моральний дух ми теж знаєм...
Але треба бути начеку по всій лінії фронту,могілізацію вони провели не просто так.Їхні тупі генерали вялікіє стратегі....