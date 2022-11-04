Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

Окупаційна "влада" оголосила цілодобову комендантську годину в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА-Новости" із посиланням на так звану "владу" окупованого регіону.

"У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо цього наразі не відомо.

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Зрадник Стремоусов виклав відео, у якому проголосив про введення у Херсоні "цілодобової комендантської годиниу".



Після публікації відео з цією заявою, Стремоусів видалив його. У новому відео про введення "цілодобової комендантської години у Херсоні" жодного слова. Якийсь черговий "Бросок мангуста".