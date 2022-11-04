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Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

херсон

Окупаційна "влада" оголосила цілодобову комендантську годину в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА-Новости" із посиланням на так звану "владу" окупованого регіону.

"У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо цього наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Херсонщини окупанти вивозитимуть до російського Ямалу, - Хлань

Зрадник Стремоусов  виклав відео, у якому проголосив про введення у Херсоні "цілодобової комендантської годиниу".

Після публікації відео з цією заявою, Стремоусів видалив його. У новому відео про введення "цілодобової комендантської години у Херсоні" жодного слова. Якийсь черговий "Бросок мангуста".

Автор: 

комендантська година (266) окупація (6713) Херсон (3375)


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Топ коментарі
+33
Зачем здесь эта блевота?
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04.11.2022 17:25
+21
Значить свинособакам сцикотно. Дуже сцикотно...
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04.11.2022 17:37
+20
Херсон, давай домой.. бегом давай в УКРАИНУ..
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04.11.2022 17:19
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Херсон, давай домой.. бегом давай в УКРАИНУ..
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04.11.2022 17:19 Відповісти
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04.11.2022 17:21 Відповісти
Зачем здесь эта блевота?
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04.11.2022 17:25 Відповісти
Оксани готуються сворачивать срускє шеи , що не понятно ?
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04.11.2022 17:46 Відповісти
Shob vona zdohla
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04.11.2022 17:38 Відповісти
Эта кремлядь приедет только в выгребную яму которая будет на месте кремля !
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04.11.2022 17:45 Відповісти
Ну не тупіть, блін.
Такі всі прямолінійні.
Вже і комента заспамили.
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04.11.2022 17:50 Відповісти
Ей карандаш подарить надо, губу закатать. 😊
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04.11.2022 19:03 Відповісти
приезжай тварь. Свернем шею и тебе и мужу.
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04.11.2022 22:53 Відповісти
Комендантська година нічого не змінить це робиться для картинки глядача ось ми тримаємо місто і яка у нас міцна дисципліна
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04.11.2022 17:21 Відповісти
руснявая свобода прішла!
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04.11.2022 17:35 Відповісти
Значить свинособакам сцикотно. Дуже сцикотно...
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04.11.2022 17:37 Відповісти
Значит драпать собрались,после завтра жест доброй воли.
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04.11.2022 17:37 Відповісти
Цілодобово не можна виходити на вулицю? Це якесь мокшанське дегенеративне збочення.
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04.11.2022 17:38 Відповісти
Це таке було і в Бучі , тільки вийшов на двір зразу стріляють , так що це по їхньому , про скрепному.
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04.11.2022 18:57 Відповісти
****** ***** вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны мы за вами уже пришли...
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04.11.2022 17:51 Відповісти
Скоріше за все готують якісь "неприємні сюрпризи" нашим воякам.
Питання не в контролі над населенням. Роблять власні темні справи.
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04.11.2022 17:53 Відповісти
я теж думаю що під Херсоном киздецем пахне і лізти туди нахрапом не варто.
Чисельність усіхь з обох боків однакова.. легкої прогулянки там точно не буде.
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04.11.2022 19:03 Відповісти
Главное чтоб херсонцы дождались ЗСУ. А срашиские сволочи все равно будут биты.
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04.11.2022 17:56 Відповісти
Кацапи , ви всі здохнете на украінській землі , тому валіть поки не пізно 😠
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04.11.2022 19:03 Відповісти
Кто умственно отсталого поставил управлять Херсоном?
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04.11.2022 19:07 Відповісти
Умственно отсталый. Это же очевидно
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04.11.2022 20:11 Відповісти
Ну, вибачте, розумні бачили, що сталося із захарченком, плотницьким, і зробили висновки.
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04.11.2022 21:02 Відповісти
херсон практически сдан руснёй,приготовится мелитополю,донецку,луганску и крыму!
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04.11.2022 19:33 Відповісти
там не все так просто к сожалению....

кто у вас победил? натаньяху?
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04.11.2022 22:54 Відповісти
да,нетанияху.но я на выборы не ходил
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05.11.2022 13:42 Відповісти
- Кто разбил тарелку?
- Я
- Что???
- Кот
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04.11.2022 20:13 Відповісти
Сценарий - нам сон, а вам хер - в действии
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04.11.2022 20:29 Відповісти
https://www.unian.net/lite/kino/10528893-rammstein-pokazal-herson-v-tizere-k-novomu-albomu-video.html Херсон в тизере Рамштайна
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04.11.2022 21:37 Відповісти
Будуть мінувати....щоб не злили інформацію....
А взагалі,орки тупі - вони з-під Києва так же виходили,і біля Сум,Чернігова....
Шось у них не клеїться,явно....мостів нема..
Про моральний дух ми теж знаєм...
Але треба бути начеку по всій лінії фронту,могілізацію вони провели не просто так.Їхні тупі генерали вялікіє стратегі....
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04.11.2022 21:48 Відповісти
 
 