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Новости Война
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Оккупанты объявили круглосуточный комендантский час в Херсоне. ВИДЕО (обновлено)

херсон

Оккупационная "власть" объявила круглосуточный комендантский час в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА-Новости" со ссылкой на так называемую "власть" оккупированного региона.

"В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час", - говорится в сообщении.

Больше информации по этому поводу пока не известно.

Также читайте: Жителей Херсона нужно вывезти из города, чтобы они "не страдали от обстрелов", - Путин

Предатель Стремоусов выложил видео, в котором провозгласил о введении в Херсоне "круглосуточного комендантского часа".

После публикации видео с этим заявлением, Стремоусов удалил его. В новом видео о введении "круглосуточного комендантского часа в Херсоне" ни слова. Какой-то очередной "Бросок мангуста".

комендантский час (167) оккупация (10159) Херсон (2834)


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Топ комментарии
+33
Зачем здесь эта блевота?
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04.11.2022 17:25
+21
Значить свинособакам сцикотно. Дуже сцикотно...
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04.11.2022 17:37
+20
Херсон, давай домой.. бегом давай в УКРАИНУ..
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04.11.2022 17:19
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Херсон, давай домой.. бегом давай в УКРАИНУ..
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04.11.2022 17:19 Ответить
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04.11.2022 17:21 Ответить
Зачем здесь эта блевота?
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04.11.2022 17:25 Ответить
Оксани готуються сворачивать срускє шеи , що не понятно ?
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04.11.2022 17:46 Ответить
Shob vona zdohla
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04.11.2022 17:38 Ответить
Эта кремлядь приедет только в выгребную яму которая будет на месте кремля !
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04.11.2022 17:45 Ответить
Ну не тупіть, блін.
Такі всі прямолінійні.
Вже і комента заспамили.
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04.11.2022 17:50 Ответить
Ей карандаш подарить надо, губу закатать. 😊
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04.11.2022 19:03 Ответить
приезжай тварь. Свернем шею и тебе и мужу.
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04.11.2022 22:53 Ответить
Комендантська година нічого не змінить це робиться для картинки глядача ось ми тримаємо місто і яка у нас міцна дисципліна
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04.11.2022 17:21 Ответить
руснявая свобода прішла!
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04.11.2022 17:35 Ответить
Значить свинособакам сцикотно. Дуже сцикотно...
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04.11.2022 17:37 Ответить
Значит драпать собрались,после завтра жест доброй воли.
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04.11.2022 17:37 Ответить
Цілодобово не можна виходити на вулицю? Це якесь мокшанське дегенеративне збочення.
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04.11.2022 17:38 Ответить
Це таке було і в Бучі , тільки вийшов на двір зразу стріляють , так що це по їхньому , про скрепному.
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04.11.2022 18:57 Ответить
****** ***** вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны мы за вами уже пришли...
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04.11.2022 17:51 Ответить
Скоріше за все готують якісь "неприємні сюрпризи" нашим воякам.
Питання не в контролі над населенням. Роблять власні темні справи.
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04.11.2022 17:53 Ответить
я теж думаю що під Херсоном киздецем пахне і лізти туди нахрапом не варто.
Чисельність усіхь з обох боків однакова.. легкої прогулянки там точно не буде.
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04.11.2022 19:03 Ответить
Главное чтоб херсонцы дождались ЗСУ. А срашиские сволочи все равно будут биты.
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04.11.2022 17:56 Ответить
Кацапи , ви всі здохнете на украінській землі , тому валіть поки не пізно 😠
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04.11.2022 19:03 Ответить
Кто умственно отсталого поставил управлять Херсоном?
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04.11.2022 19:07 Ответить
Умственно отсталый. Это же очевидно
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04.11.2022 20:11 Ответить
Ну, вибачте, розумні бачили, що сталося із захарченком, плотницьким, і зробили висновки.
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04.11.2022 21:02 Ответить
херсон практически сдан руснёй,приготовится мелитополю,донецку,луганску и крыму!
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04.11.2022 19:33 Ответить
там не все так просто к сожалению....

кто у вас победил? натаньяху?
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04.11.2022 22:54 Ответить
да,нетанияху.но я на выборы не ходил
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05.11.2022 13:42 Ответить
- Кто разбил тарелку?
- Я
- Что???
- Кот
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04.11.2022 20:13 Ответить
Сценарий - нам сон, а вам хер - в действии
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04.11.2022 20:29 Ответить
https://www.unian.net/lite/kino/10528893-rammstein-pokazal-herson-v-tizere-k-novomu-albomu-video.html Херсон в тизере Рамштайна
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04.11.2022 21:37 Ответить
Будуть мінувати....щоб не злили інформацію....
А взагалі,орки тупі - вони з-під Києва так же виходили,і біля Сум,Чернігова....
Шось у них не клеїться,явно....мостів нема..
Про моральний дух ми теж знаєм...
Але треба бути начеку по всій лінії фронту,могілізацію вони провели не просто так.Їхні тупі генерали вялікіє стратегі....
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04.11.2022 21:48 Ответить
 
 