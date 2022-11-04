Оккупанты объявили круглосуточный комендантский час в Херсоне. ВИДЕО (обновлено)
Оккупационная "власть" объявила круглосуточный комендантский час в Херсоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА-Новости" со ссылкой на так называемую "власть" оккупированного региона.
"В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час", - говорится в сообщении.
Больше информации по этому поводу пока не известно.
Предатель Стремоусов выложил видео, в котором провозгласил о введении в Херсоне "круглосуточного комендантского часа".
После публикации видео с этим заявлением, Стремоусов удалил его. В новом видео о введении "круглосуточного комендантского часа в Херсоне" ни слова. Какой-то очередной "Бросок мангуста".
Топ комментарии
+33 cellar door
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+21 Oresta Bartka
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+20 Укроп Оболонский #544381
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Такі всі прямолінійні.
Вже і комента заспамили.
Питання не в контролі над населенням. Роблять власні темні справи.
Чисельність усіхь з обох боків однакова.. легкої прогулянки там точно не буде.
кто у вас победил? натаньяху?
- Я
- Что???
- Кот
А взагалі,орки тупі - вони з-під Києва так же виходили,і біля Сум,Чернігова....
Шось у них не клеїться,явно....мостів нема..
Про моральний дух ми теж знаєм...
Але треба бути начеку по всій лінії фронту,могілізацію вони провели не просто так.Їхні тупі генерали вялікіє стратегі....