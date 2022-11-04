Оккупанты объявили круглосуточный комендантский час в Херсоне. ВИДЕО (обновлено)

Оккупационная "власть" объявила круглосуточный комендантский час в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА-Новости" со ссылкой на так называемую "власть" оккупированного региона.

"В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час", - говорится в сообщении.

Больше информации по этому поводу пока не известно.

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Предатель Стремоусов выложил видео, в котором провозгласил о введении в Херсоне "круглосуточного комендантского часа".

После публикации видео с этим заявлением, Стремоусов удалил его. В новом видео о введении "круглосуточного комендантского часа в Херсоне" ни слова. Какой-то очередной "Бросок мангуста".