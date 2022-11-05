УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Війна
869 1

Ворог обстріляв 4 райони Харківщини, - Синєгубов

харківщина

Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа.

Протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.

За словами Синєгубова, тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

Також читайте: Протягом 4 листопада на східному напрямку знищено 209 окупантів, - УОС

"На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - резюмує він.

Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на протязі кардону від білорусі дл криму, на відстані від кордону на 40-150 км
на території параші стоять та безпечно працюють десятки ТЕС
стільки ж водоканалів, стільки ж НПЗ, та складів ГСМ
половину з них може дістати наша, проста арта
ЧОМУ, МЛЯТЬ, ВОНИ ДОСІ НЕ РОЗБИТІ???????????????????
показати весь коментар
05.11.2022 09:48 Відповісти
 
 