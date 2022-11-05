Ворог обстріляв 4 райони Харківщини, - Синєгубов
Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа.
Протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.
За словами Синєгубова, тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.
"На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - резюмує він.
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на території параші стоять та безпечно працюють десятки ТЕС
стільки ж водоканалів, стільки ж НПЗ, та складів ГСМ
половину з них може дістати наша, проста арта
ЧОМУ, МЛЯТЬ, ВОНИ ДОСІ НЕ РОЗБИТІ???????????????????