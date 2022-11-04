Протягом 4 листопада на східному напрямку знищено 209 окупантів, - УОС

Угруповання військ оборони сходу продовжує ведення оборонної операції, обстановка залишається напруженою, але контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Угруповання об'єднаних сил.

У повідомленні зазначається: "За 4 жовтня ворог наніс 3 ракетні удари на Харківщині та Запоріжжі, завдав 5 авіаційних ударів. Продовжується активне стримування натиску ворога у Донецькій області. Сили оборони дали запеклу відсіч ворогу на напрямках Білогорівки, Соледару, Авдіївки. До бойових зіткнень ворогом було залучено артилерію та важку броньовану техніку.

На Харківщині від початку доби противник наніс 2 ракетні та 3 авіаційні удари, здійснив 1 дистанційне мінування місцевості. Артилерією та мінометами окупанти вдарили по позиціям українських захисників 28 разів та 11 раз переходили до безпосередніх бойових зіткнень. Успіхів досягнуто не було.

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На Луганщині від початку доби противник здійснив 45 обстрілів позицій українських оборонців та 8 разів намагався прорвати лінію оборони. Безуспішно.

На Донеччині противник здійснив 1 авіаційний удар, 227 артилерійських обстрілів по оборонним пунктам наших воїнів, безуспішно провів більше 40 спроб штурмових атак. Українські сили одужали натиск та не допустили прориву загарбників.

На Запоріжжі окупанти провели 1 ракетний та 1 авіаційний удар. Зі ствольної та реактивної артилерії вдарили близько 30 разів. Переходити до бойових зіткнень на цьому напрямку противник не ризикував.

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У смузі відповідальності східного угруповання військ від початку доби противник обстріляв 11 населених пунктів та пошкодив 19 об'єктів цивільної інфраструктури.

Евакуйовано понад 200 осіб громадян України з небезпечної зони бою.

Продовжуються роботи із розмінування на деокупованих територіях. Знешкоджено близько 700 вибухових пристроїв та обстежено понад 25 гектарів української території.

Бойові безповоротні втрати противника на східному напрямку склали:

Особового складу – 209 осіб; Танків – 3; ББМ – 11; Артилерійських систем – 1; БПЛА – 1; Автомобільної техніки – 2".

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