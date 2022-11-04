Росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної, - Гайдай
Повертатись у визволені населені пункти Луганщини наразі небезпечно, оскільки окупанти продовжують обстріли.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих орків. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще…І кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни "топчуть" своїх 200х. Тіла, звичайно, ніхто не забирає. Для них поняття цінності життя не існує. Тільки "гарматне м‘ясо", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Гайдая, окупанти продовжують потужні обстріли визволених населених пунктів Луганщини.
"Повертатися людям туди небезпечно. Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти тільки свійських тварин.
Евакуація місцевих мешканців триває", - додав він.
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важкою артою та авіацією,цього вони дуже
бояться.
пару сотень варварів знищили.
Ми з вами знайомі, до речі? Чи ви кацап?