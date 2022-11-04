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Новини Війна
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Росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної, - Гайдай

луганщина

Повертатись у визволені населені пункти Луганщини наразі небезпечно, оскільки окупанти продовжують обстріли.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих орків. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще…І кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни "топчуть" своїх 200х. Тіла, звичайно, ніхто не забирає. Для них поняття цінності життя не існує. Тільки "гарматне м‘ясо", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, окупанти продовжують потужні обстріли визволених населених пунктів Луганщини.

"Повертатися людям туди небезпечно. Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти тільки свійських тварин.
Евакуація місцевих мешканців триває", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення та зачистка не означають, що в населений пункт можна повертатися, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+8
Німецькі кулеметники божеволіли коли косили наступаючих як траву, а вони лізуть і лізуть на кулемети.
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04.11.2022 11:52
+7
Вы думаете, что именно Трамп, а не вопреки его воле? На тот момент руководителем Пентагона был весьма жесткий человек Джеймс Мэттис, но он вскоре покинул должность по причине несогласия с политикой Трампа, который позже назвал его "overrated general".
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04.11.2022 12:04
+7
Я думал что мы пытаемся пробить их оборону в районе Сватово-Кременная,а оказывается уже наоборот.Нагнали мяса на убой,ссуки
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04.11.2022 12:15
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...а в підсумку проб'ють собі очко😮
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04.11.2022 11:45 Відповісти
Німецькі кулеметники божеволіли коли косили наступаючих як траву, а вони лізуть і лізуть на кулемети.
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04.11.2022 11:52 Відповісти
Саме там біля Ржева Жуков обкатував свою відому тактику боя: баби нарожають.
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04.11.2022 13:22 Відповісти
Гайдай, що по Плющанці? Коротше, до морозів ніхрена не буде...
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04.11.2022 11:48 Відповісти
арестович узнает исправит-зачем мне знать о кринжовых новостях..
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04.11.2022 11:51 Відповісти
Ну, так чим їм, тим тварюкам зарадити? Вареників з вишнями послати через красний хрест, чи сала підкопченого злегенька?
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04.11.2022 11:52 Відповісти
Кацапських тварюк можна зупинити тільки
важкою артою та авіацією,цього вони дуже
бояться.
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04.11.2022 11:52 Відповісти
до речі Трамп так і зробив
пару сотень варварів знищили.
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04.11.2022 11:57 Відповісти
Вы думаете, что именно Трамп, а не вопреки его воле? На тот момент руководителем Пентагона был весьма жесткий человек Джеймс Мэттис, но он вскоре покинул должность по причине несогласия с политикой Трампа, который позже назвал его "overrated general".
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04.11.2022 12:04 Відповісти
Та звільнив Меттіса за цю атаку, бо Шалений пес не погодив атаку з рудим...
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04.11.2022 13:23 Відповісти
з оголошенням могилізації в московії стало зрозумілим що так буде. Місяць-півтора і на фронті зявиться справжня орда і ми остаточно зупинемося.
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04.11.2022 12:01 Відповісти
До десятків тисяч додаткових чмобиків треба ставитись серйозно! З іранських "мопедів" вже насміхалися...
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04.11.2022 12:22 Відповісти
саме так. інколи читаючи цензор очам не вірю що тут виписують. Але ж тут дописує народ вже в більш-менш дорослий...
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04.11.2022 12:30 Відповісти
и що мопеды?как и предпологалось оказались говвном сбиваеться более 90 процентов...как в тире)
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04.11.2022 13:01 Відповісти
Тільки дуже багато влучає , і в воєнні цілі до речі також (про це взагалі мовчать). Та й на збиття (далеко не 90%) витрачаються дуже обмежені ресурси ППО.
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04.11.2022 13:56 Відповісти
"в воєнні цілі до речі також (про це взагалі мовчать)" - а тебе значит докладывают? ты иди подобное кукарекай на сру помойках
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04.11.2022 16:08 Відповісти
Ну вам, Вася, там видніше, звичайно.
Ми з вами знайомі, до речі? Чи ви кацап?
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04.11.2022 16:57 Відповісти
Зупинено, брата навіть на 5 днів відпустили, так що справа не в атаках орків, перед Ізюмом теж відпускали.
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04.11.2022 12:13 Відповісти
Ну такое седня ты атакуешь завтра на тебя прут.
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04.11.2022 12:01 Відповісти
Так ніби наші наступали на Креміну і Сватово! Що, перейшли до обороних дій?
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04.11.2022 12:02 Відповісти
наші наступали на дорогу що з*єднує кремінну і сватово
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04.11.2022 12:09 Відповісти
Там суцільне болото...
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04.11.2022 12:14 Відповісти
Я думал что мы пытаемся пробить их оборону в районе Сватово-Кременная,а оказывается уже наоборот.Нагнали мяса на убой,ссуки
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04.11.2022 12:15 Відповісти
Боневтік каже, що то так рашики помилились
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04.11.2022 12:19 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.11.2022 13:33 Відповісти
 
 