Россияне пытаются пробить оборону ВСУ возле Сватово-Кременной, - Гайдай

Возвращаться в освобожденные населенные пункты Луганщины опасно, поскольку оккупанты продолжают обстрелы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются пробить нашу оборону у Сватово-Кременной. Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на "разведку", в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут, и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне "топчут" своих 200х. Тела, конечно, никто не уносит. Для них понятия о ценности жизни не существует. Только "пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, оккупанты продолжают мощные обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганщины.

"Возвращаться людям туда опасно. Села кишат минами и неразорванными снарядами. На истерзанных улицах можно встретить только домашних животных.

Эвакуация местных жителей продолжается", – добавил он.

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