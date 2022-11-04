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Новости Война
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Россияне пытаются пробить оборону ВСУ возле Сватово-Кременной, - Гайдай

луганщина

Возвращаться в освобожденные населенные пункты Луганщины опасно, поскольку оккупанты продолжают обстрелы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются пробить нашу оборону у Сватово-Кременной. Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на "разведку", в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут, и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне "топчут" своих 200х. Тела, конечно, никто не уносит. Для них понятия о ценности жизни не существует. Только "пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, оккупанты продолжают мощные обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганщины.

"Возвращаться людям туда опасно. Села кишат минами и неразорванными снарядами. На истерзанных улицах можно встретить только домашних животных.
Эвакуация местных жителей продолжается", – добавил он.

Читайте: Россияне почти полностью уничтожили село Стельмаховка Луганской области. Из села эвакуированы все жители, - Гайдай. ВИДЕО

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+8
Німецькі кулеметники божеволіли коли косили наступаючих як траву, а вони лізуть і лізуть на кулемети.
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04.11.2022 11:52
+7
Вы думаете, что именно Трамп, а не вопреки его воле? На тот момент руководителем Пентагона был весьма жесткий человек Джеймс Мэттис, но он вскоре покинул должность по причине несогласия с политикой Трампа, который позже назвал его "overrated general".
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04.11.2022 12:04
+7
Я думал что мы пытаемся пробить их оборону в районе Сватово-Кременная,а оказывается уже наоборот.Нагнали мяса на убой,ссуки
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04.11.2022 12:15
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Правила форума Совет форумчан
...а в підсумку проб'ють собі очко😮
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04.11.2022 11:45 Ответить
Німецькі кулеметники божеволіли коли косили наступаючих як траву, а вони лізуть і лізуть на кулемети.
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04.11.2022 11:52 Ответить
Саме там біля Ржева Жуков обкатував свою відому тактику боя: баби нарожають.
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04.11.2022 13:22 Ответить
Гайдай, що по Плющанці? Коротше, до морозів ніхрена не буде...
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04.11.2022 11:48 Ответить
арестович узнает исправит-зачем мне знать о кринжовых новостях..
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04.11.2022 11:51 Ответить
Ну, так чим їм, тим тварюкам зарадити? Вареників з вишнями послати через красний хрест, чи сала підкопченого злегенька?
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04.11.2022 11:52 Ответить
Кацапських тварюк можна зупинити тільки
важкою артою та авіацією,цього вони дуже
бояться.
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04.11.2022 11:52 Ответить
до речі Трамп так і зробив
пару сотень варварів знищили.
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04.11.2022 11:57 Ответить
Вы думаете, что именно Трамп, а не вопреки его воле? На тот момент руководителем Пентагона был весьма жесткий человек Джеймс Мэттис, но он вскоре покинул должность по причине несогласия с политикой Трампа, который позже назвал его "overrated general".
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04.11.2022 12:04 Ответить
Та звільнив Меттіса за цю атаку, бо Шалений пес не погодив атаку з рудим...
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04.11.2022 13:23 Ответить
з оголошенням могилізації в московії стало зрозумілим що так буде. Місяць-півтора і на фронті зявиться справжня орда і ми остаточно зупинемося.
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04.11.2022 12:01 Ответить
До десятків тисяч додаткових чмобиків треба ставитись серйозно! З іранських "мопедів" вже насміхалися...
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04.11.2022 12:22 Ответить
саме так. інколи читаючи цензор очам не вірю що тут виписують. Але ж тут дописує народ вже в більш-менш дорослий...
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04.11.2022 12:30 Ответить
и що мопеды?как и предпологалось оказались говвном сбиваеться более 90 процентов...как в тире)
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04.11.2022 13:01 Ответить
Тільки дуже багато влучає , і в воєнні цілі до речі також (про це взагалі мовчать). Та й на збиття (далеко не 90%) витрачаються дуже обмежені ресурси ППО.
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04.11.2022 13:56 Ответить
"в воєнні цілі до речі також (про це взагалі мовчать)" - а тебе значит докладывают? ты иди подобное кукарекай на сру помойках
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04.11.2022 16:08 Ответить
Ну вам, Вася, там видніше, звичайно.
Ми з вами знайомі, до речі? Чи ви кацап?
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04.11.2022 16:57 Ответить
Зупинено, брата навіть на 5 днів відпустили, так що справа не в атаках орків, перед Ізюмом теж відпускали.
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04.11.2022 12:13 Ответить
Ну такое седня ты атакуешь завтра на тебя прут.
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04.11.2022 12:01 Ответить
Так ніби наші наступали на Креміну і Сватово! Що, перейшли до обороних дій?
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04.11.2022 12:02 Ответить
наші наступали на дорогу що з*єднує кремінну і сватово
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04.11.2022 12:09 Ответить
Там суцільне болото...
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04.11.2022 12:14 Ответить
Я думал что мы пытаемся пробить их оборону в районе Сватово-Кременная,а оказывается уже наоборот.Нагнали мяса на убой,ссуки
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04.11.2022 12:15 Ответить
Боневтік каже, що то так рашики помилились
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04.11.2022 12:19 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.11.2022 13:33 Ответить
 
 