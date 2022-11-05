Окупанти вдарили з мінометів по Краснопільській громаді на Сумщині, - ОВА

Ніч на Сумщині була спокійною.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ще звечора, після 21:00 росіяни із мінометів ударили по Краснопільській громаді. Було 2 вибухи. Обійшлося без руйнувань", - зазначив він.

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