УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Війна
854 14

Окупанти вдарили з мінометів по Краснопільській громаді на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ніч на Сумщині була спокійною.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ще звечора, після 21:00 росіяни із мінометів ударили по Краснопільській громаді. Було 2 вибухи. Обійшлося без руйнувань", - зазначив він.

Також читайте: 5 листопада в Сумському, Охтирському та Конотопському районах Сумщини працюватимуть піротехніки

Автор: 

обстріл (28657) Сумська область (3714) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Ну, і коли буде "атвєтка"?!! Чи ми так і будемо "статистами-тєрпіламі"?!!!
показати весь коментар
05.11.2022 10:06
+1
А що? Якщо писать про факти, що сталися, не буду - то кацапи не стрілятимуть?
показати весь коментар
05.11.2022 09:34
+1
Саме про це я ТЕБЕ хотів спитать - після першого твого коментарю Та не захотів "шкандалю" Так ти його сам "роздувать" почав
показати весь коментар
05.11.2022 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На днях кацапи на Чернігівщині з коровами воювали - на двох фермах стада обстріляли!
показати весь коментар
05.11.2022 09:17 Відповісти
Напевне то були бойові бандерокорови😄
показати весь коментар
05.11.2022 10:07 Відповісти
Не знаю Моя молочниця казала - сина її фермери наймали з "скотовозом" та той їздив та поранених корів на м"ясокомбінат забирав
показати весь коментар
05.11.2022 10:14 Відповісти
не накаркай !!! нострадамус ти ...
показати весь коментар
05.11.2022 09:21 Відповісти
А що? Якщо писать про факти, що сталися, не буду - то кацапи не стрілятимуть?
показати весь коментар
05.11.2022 09:34 Відповісти
і так без тебе тошно а ти смакуешь...
показати весь коментар
05.11.2022 10:15 Відповісти
Ну так застрелься мовчки в кущах - одним "нитіком" менше стане!
показати весь коментар
05.11.2022 10:31 Відповісти
яр- ти в сосну? чи в дуба? виховання аж пре.. як з касаба бойовий дух
показати весь коментар
05.11.2022 10:34 Відповісти
Саме про це я ТЕБЕ хотів спитать - після першого твого коментарю Та не захотів "шкандалю" Так ти його сам "роздувать" почав
показати весь коментар
05.11.2022 10:49 Відповісти
відчипись.. прочитай все спочатку і відчипись
показати весь коментар
05.11.2022 10:51 Відповісти
Ну, і коли буде "атвєтка"?!! Чи ми так і будемо "статистами-тєрпіламі"?!!!
показати весь коментар
05.11.2022 10:06 Відповісти
,,Ми ж не терористи,, ( Гугнява Вахля ).
показати весь коментар
05.11.2022 10:19 Відповісти
 
 