Окупанти вдарили з мінометів по Краснопільській громаді на Сумщині, - ОВА
Ніч на Сумщині була спокійною.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Але ще звечора, після 21:00 росіяни із мінометів ударили по Краснопільській громаді. Було 2 вибухи. Обійшлося без руйнувань", - зазначив він.
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