Потребуємо тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців, - Верещук
Україні необхідно дуже багато генераторів різної потужності для обладнання щонайменше 800 пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях. А також – місць компактного проживання ВПО, яких по країні близько 5670.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграці, про це посадовиця заявила на Координаційній зустрічі Уряду, ООН та USAID, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
На зустрічі обговорювались питання оперативної гуманітарної допомоги Україні, а також потреби регіонів у сфері енергетики, тепло- та водопостачання для проходження зимового періоду.
"За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни. Ворог розраховує на холод і темряву як на свою зброю. Звертаючись до наших міжнародних партнерів, хочу сказати: ми на вас дуже розраховуємо! Це унікальний за своїми масштабами гуманітарний виклик", – наголосила Ірина Верещук.
"Отже, прошу вас підтримати ініціативу Мінреінтеграції щодо масованого постачання генераторів для МКП по країні та пунктів обігріву на деокупованих територіях. Цієї зими це не просто гуманітарна операція. Це інвестиція в стійкість українського народу", – резюмувала Віцепрем’єрка.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо інакше ніякі генератори цивільних не врятують.
Тому що будуть обігрівати русню.
Тому зараз фронт у пріоритеті.
А в тилу можна поставити "буржуйки", які на фронті є небезпечними, потребують спеціальних заходів з маскування.
Можливості волонтерів і фондів далеко не безмежні.
Через поведінку "зелених" у донорів може будь-якої миті увірватись терпець.
А на фронті немає поняття "достатньо", тому що все "зайве" є насправді "запасним".
І овоща б не було.
Але в тому є недолік демократії, коли голос ватника і маргінала дорівнює голосу патріота і успішної людини. При тому, що ватників і маргиналів завжди більше.
От: смт полт.обл. - допоміг сім"ї (харків"яни), поселив у знайомої, двоє молодих хлопців 23 та 35, двоє жінок 50 та 44. Гуманітарка загальна, гуманітарка від свідків єгових, гуманітарка особисто від мене (маю невелике підприємство), одного влаштував на роботу 11 тис.на руки офіційно...на постійно молоко від фермера (безкоштовно - 5 грн.літр)...Ну, ти розумієш, скотство - піймали сторонні люди - ВОНО ВИКИДАЛО РИС НА СМІТНИК, з першої зарплати нажерлося, тиждень не було на роботі....про дрова на опалення гадки нема, отримують переселенські кошти - ПЛЯТЬ ТРУТНІ КОНЧЕНІ - як їх жаліти, чи допомогати??? Чим? Горілку гнати? Ой які вони різні, особливо Харківські...Сказати ненавиджу - найдуться оправдання для них, нічого не сказати (я й хотів нічого не казати), пику набить - що це дасть...Виходить зловживають вони солідарністю українською
і тебе чекає рай
тож і не верещи.... хоч щось навчиться самі вирішувати, а не вимагати від тих хто й так допомагає...
це я вчора забрав в відні в 5 вечора
https://ibb.co/2qbRYND
https://ibb.co/KrsSNwp
https://elektromotor.com.ua/ua/p1704456791-invertornyj-generator-gude.html
"зачем же просить меньше?" тільки з рук в руки тим, кого 100 років знаєш і шо й правда цього для себе потребують, бо 31 тисячі не зможуть знайти. я тут взяв абсолютно новий, не б/у!!
на армію , тільки розкрадають гуманітарну допомогу і державне майно 😠
Генератор используется не для стиралок и не для обогрева. Один на поселок чтобы телефоны зарядить.
Медер- вибачте будьласка за ненормативну лексику!
Так що психологи не з того кінця починають!
"Насправді, я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці вимкнення електроенергії, тому що люди мають залишатися вдома без будь-якої енергії, без світла. Тож це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, бо українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин… Ми надто добре знаємо, які збитки, біль і смерть несе із собою Росія. Тож краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж із розбитим бойовим духом і поступитися Росії", - заявив міністр.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/kuliba-pro-vijalovi-vidkljuchennja-krashchij-chas-shchob-kohatisja-i-nasolodzhuvatisja-zhittjam-1634562.html https://gordonua.com/ukr/news/society/kuliba-pro-vijalovi-vidkljuchennja-krashchij-chas-shchob-kohatisja-i-nasolodzhuvatisja-zhittjam-1634562.html
Украине нужно:
- 100 финансовых аудиторов;
- взвод полицейского спецназа;
- 10 прокуроров ;
- несколько адвокатов ( для соблюдения процедуры);
- несколько судей;
- и большой транспорт, который в состоянии вместить всех государственных коррупционеров за 30 лет независимости Украины!
Міністр оборони звітує, що зимовим обм-м ЗСУ забезпечені, а у нас усі, кого відправляли цього тижня на фронт купували зимове за свої гроші (і це системно).