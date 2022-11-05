Потребуємо тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців, - Верещук

Україні необхідно дуже багато генераторів різної потужності для обладнання щонайменше 800 пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях. А також – місць компактного проживання ВПО, яких по країні близько 5670.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграці, про це посадовиця заявила на Координаційній зустрічі Уряду, ООН та USAID, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.



На зустрічі обговорювались питання оперативної гуманітарної допомоги Україні, а також потреби регіонів у сфері енергетики, тепло- та водопостачання для проходження зимового періоду.



"За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни. Ворог розраховує на холод і темряву як на свою зброю. Звертаючись до наших міжнародних партнерів, хочу сказати: ми на вас дуже розраховуємо! Це унікальний за своїми масштабами гуманітарний виклик", – наголосила Ірина Верещук.





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"Отже, прошу вас підтримати ініціативу Мінреінтеграції щодо масованого постачання генераторів для МКП по країні та пунктів обігріву на деокупованих територіях. Цієї зими це не просто гуманітарна операція. Це інвестиція в стійкість українського народу", – резюмувала Віцепрем’єрка.