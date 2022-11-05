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Потребуємо тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців, - Верещук

ірина,верещук

Україні необхідно дуже багато генераторів різної потужності для обладнання щонайменше 800 пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях. А також – місць компактного проживання ВПО, яких по країні близько 5670.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграці, про це посадовиця заявила на Координаційній зустрічі Уряду, ООН та USAID, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

На зустрічі обговорювались питання оперативної гуманітарної допомоги Україні, а також потреби регіонів у сфері енергетики, тепло- та водопостачання для проходження зимового періоду.

 "За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни. Ворог розраховує на холод і темряву як на свою зброю. Звертаючись до наших міжнародних партнерів, хочу сказати: ми на вас дуже розраховуємо! Це унікальний за своїми масштабами гуманітарний виклик", – наголосила Ірина Верещук.

Також читайте: Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції

 "Отже, прошу вас підтримати ініціативу Мінреінтеграції щодо масованого постачання генераторів для МКП по країні та пунктів обігріву на деокупованих територіях. Цієї зими це не просто гуманітарна операція. Це інвестиція в стійкість українського народу", – резюмувала Віцепрем’єрка.

Автор: 

зима (150) гуманітарна допомога (994) переселенці (980) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+33
Заберіть гроші з єдиного гімномарафону і великого крадівництва, будуть вам тисячі генераторів.
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05.11.2022 11:06
+20
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05.11.2022 11:32
+18
під асфальтом пошукай
і тебе чекає рай
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05.11.2022 11:08
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Краще на фронт відправте.
Бо інакше ніякі генератори цивільних не врятують.
Тому що будуть обігрівати русню.
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05.11.2022 11:05 Відповісти
Вибачте,але цивільні це тил Армії і вони також потребують допомоги. Думаєте, що Воїна не хвилює чи мати в теплі, чи дітям є що їсти. Для цього вони там, воюють, захищають
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05.11.2022 11:15 Відповісти
Знаю, але якщо розвалиться фронт, в тилу вже не буде кого захищати.
Тому зараз фронт у пріоритеті.
А в тилу можна поставити "буржуйки", які на фронті є небезпечними, потребують спеціальних заходів з маскування.
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05.11.2022 11:24 Відповісти
Потреби Армії не обговорюються, тут анонс від цивільної для цивільних. Армію забезпечать волонтери,народ, Фонд Порошенко і донори Європи. Тримайтесь і бережіть себе.
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05.11.2022 11:48 Відповісти
Як цивільний, вам скажу: краще буду мерзнути тут, в тилу, аби там, на "передку", тепліше було. Просто тому, що навантаження і умови в тилу і на "нулі" неспівставні.
Можливості волонтерів і фондів далеко не безмежні.
Через поведінку "зелених" у донорів може будь-якої миті увірватись терпець.
А на фронті немає поняття "достатньо", тому що все "зайве" є насправді "запасним".
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05.11.2022 11:55 Відповісти
Не наступить на тіж граблі при наступних виборах,бо знову рейтинги намалюють,як було в 2019. Я не повірила перемозі зелених тоді....
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05.11.2022 11:59 Відповісти
Якби тільки від мене залежало, "зелених" би не було.
І овоща б не було.
Але в тому є недолік демократії, коли голос ватника і маргінала дорівнює голосу патріота і успішної людини. При тому, що ватників і маргиналів завжди більше.
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05.11.2022 12:08 Відповісти
ви там теж тримайтеся... подалі від блекаутів та ракет...
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05.11.2022 16:21 Відповісти
ну і ви не прпиняйтеся - гоніть все бабло в щебень....
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06.11.2022 10:04 Відповісти
Заберіть гроші з єдиного гімномарафону і великого крадівництва, будуть вам тисячі генераторів.
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05.11.2022 11:06 Відповісти
ХАЙ ЦЯ ******* З ЗЕЛЕНИМ ЗОНТІКОМ ПОЛІТАЄ - ВСІМ БУДЕ СЧАСТЯ !!!
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05.11.2022 11:58 Відповісти
Я не знаю,як виживають українці в таку скруту. Брат каже,коли не обстріли, то норм. А я плачу,який норм,осінь, холод,війна...Тримайтесь і бережіть людей
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05.11.2022 11:06 Відповісти
Ви в Європі мешкаєте?
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05.11.2022 11:25 Відповісти
Валя, не хочу розганяти якусь полеміку, не хотів писати, але дістало.

От: смт полт.обл. - допоміг сім"ї (харків"яни), поселив у знайомої, двоє молодих хлопців 23 та 35, двоє жінок 50 та 44. Гуманітарка загальна, гуманітарка від свідків єгових, гуманітарка особисто від мене (маю невелике підприємство), одного влаштував на роботу 11 тис.на руки офіційно...на постійно молоко від фермера (безкоштовно - 5 грн.літр)...Ну, ти розумієш, скотство - піймали сторонні люди - ВОНО ВИКИДАЛО РИС НА СМІТНИК, з першої зарплати нажерлося, тиждень не було на роботі....про дрова на опалення гадки нема, отримують переселенські кошти - ПЛЯТЬ ТРУТНІ КОНЧЕНІ - як їх жаліти, чи допомогати??? Чим? Горілку гнати? Ой які вони різні, особливо Харківські...Сказати ненавиджу - найдуться оправдання для них, нічого не сказати (я й хотів нічого не казати), пику набить - що це дасть...Виходить зловживають вони солідарністю українською
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05.11.2022 11:28 Відповісти
Я не вірю нікам від учора. Люди різні є. У нас один круто випивав,на сьогодні оператор західної зброї.
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05.11.2022 11:51 Відповісти
Твоє право вірити чи ні, дійсно, може й так, провокаторів доста скрізь...Суть теми не змінюється - жаліти я особисто надалі буду тільки явних немічних, калік і дітей...всі інші - без генераторів обійдуться (за рахунок гулянок влітку). Все, дякую, вибачте
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05.11.2022 11:55 Відповісти
У цього кацапчика(з закосом пiд украiнця) всi пости на одну тему-"зрада зрадная"..
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05.11.2022 12:46 Відповісти
якось без вас виживаємо
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05.11.2022 16:23 Відповісти
під асфальтом пошукай
і тебе чекає рай
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05.11.2022 11:08 Відповісти
она на таможне хорошо найти может , на депутатство наворовала не хило .
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05.11.2022 12:00 Відповісти
свій вже віддала? хоч 100 грн на благодійність витратила???
тож і не верещи.... хоч щось навчиться самі вирішувати, а не вимагати від тих хто й так допомагає...
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05.11.2022 11:13 Відповісти
все що лежить на поверхні "с заботой о людях"
це я вчора забрав в відні в 5 вечора
https://ibb.co/2qbRYND
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05.11.2022 12:53 Відповісти
а це те шо пропонуют "благодєтєлі" в Україні
https://ibb.co/KrsSNwp
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05.11.2022 12:55 Відповісти
таможня бере зелене добро?, але "почуйствуйте разницу!"
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05.11.2022 12:57 Відповісти
в 3 раза ))))
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05.11.2022 12:58 Відповісти
3,52 коли вірить вчорашньому онлайн перераховщику курсу )) плюс "очікується" )) ось ці "благодєтєлі"
https://elektromotor.com.ua/ua/p1704456791-invertornyj-generator-gude.html
"зачем же просить меньше?" тільки з рук в руки тим, кого 100 років знаєш і шо й правда цього для себе потребують, бо 31 тисячі не зможуть знайти. я тут взяв абсолютно новий, не б/у!!
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05.11.2022 13:08 Відповісти
"За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни."... Тупа курка, яке "вперше"?
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05.11.2022 11:15 Відповісти
и каждому "слуге" на дом
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05.11.2022 11:16 Відповісти
Нехай Беня розкошелиться і слуги уроди , які жодноі копійки не дали
на армію , тільки розкрадають гуманітарну допомогу і державне майно 😠
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05.11.2022 11:23 Відповісти
напоминаю, что кВт-ч от генератора стоит 45 грн.
Генератор используется не для стиралок и не для обогрева. Один на поселок чтобы телефоны зарядить.
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05.11.2022 11:24 Відповісти
и топливо к нему надо.
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05.11.2022 15:26 Відповісти
а зняти гроші з асвальту і телемарафону ,слабо???
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05.11.2022 11:27 Відповісти
Нехай ******* руzкою гріються і світять☝ Я свій генератор ще в зимку відав братикам в ЗСУ.💛💙
Медер- вибачте будьласка за ненормативну лексику!
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05.11.2022 11:28 Відповісти
То купи, **** брехлива!
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05.11.2022 11:28 Відповісти
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05.11.2022 11:32 Відповісти
Ключове слово думати!
Так що психологи не з того кінця починають!
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05.11.2022 11:36 Відповісти
Так все кто воровал гуманитарку уже посажены и можно завозить ещё??
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05.11.2022 11:38 Відповісти
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05.11.2022 11:41 Відповісти
Кретин , нашим воінам нехай розкаже про це , Кулєба 😠
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05.11.2022 11:45 Відповісти
Кулеба реально знущається, бо війна і супутні проблеми ніяк н5 сприяють народжуваності, бо громадяни займаються виключно виживанням.

"Насправді, я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці вимкнення електроенергії, тому що люди мають залишатися вдома без будь-якої енергії, без світла. Тож це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, бо українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин… Ми надто добре знаємо, які збитки, біль і смерть несе із собою Росія. Тож краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж із розбитим бойовим духом і поступитися Росії", - заявив міністр.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/kuliba-pro-vijalovi-vidkljuchennja-krashchij-chas-shchob-kohatisja-i-nasolodzhuvatisja-zhittjam-1634562.html https://gordonua.com/ukr/news/society/kuliba-pro-vijalovi-vidkljuchennja-krashchij-chas-shchob-kohatisja-i-nasolodzhuvatisja-zhittjam-1634562.html

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05.11.2022 11:58 Відповісти
Цього року сама низька народжуваність за всю історію.
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05.11.2022 12:33 Відповісти
хай твої равські митники куплять. там і на 2000 генераторів за зміну вистарчить
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05.11.2022 11:48 Відповісти
"Потребуємо електрогенератори", але 2 мільярди віддаємо на телемарафон і до*уя мільярдів - на дороги. Нє?
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05.11.2022 11:49 Відповісти
На марфони і дороги докинули 8 лярдів. Моджже звіддти вяти? Нє?
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05.11.2022 12:07 Відповісти
А до війни ти верещала з дермаком ,що розмінування та "шатли" це першочергова життевоважлива необхідність.
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05.11.2022 12:21 Відповісти
Повторюсь, хотя не в моих правилах.

Украине нужно:

- 100 финансовых аудиторов;

- взвод полицейского спецназа;

- 10 прокуроров ;

- несколько адвокатов ( для соблюдения процедуры);

- несколько судей;

- и большой транспорт, который в состоянии вместить всех государственных коррупционеров за 30 лет независимости Украины!
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05.11.2022 12:56 Відповісти
Ідіть у сраку! На гроші сраного телемарахвону можна було б придбати 65000 генераторів на 5 кВт.
Міністр оборони звітує, що зимовим обм-м ЗСУ забезпечені, а у нас усі, кого відправляли цього тижня на фронт купували зимове за свої гроші (і це системно).
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05.11.2022 13:16 Відповісти
тварі, кончені.
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05.11.2022 15:21 Відповісти
Підготовка до зими як до війни. Ми не вірили що буде зима. Ми не вірили що кацапи будуть бити по енергетиці вони ж теж люди. Ми готувались але зима прийшла несподівано. Винуватий Порох бо він скупив всі генератори і передав армії. Список відмазок можете продовжити
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05.11.2022 13:19 Відповісти
всего 6000 "перемещенных лиц"? и нужно "тысячи генераторов"? рили? каждому - по генератору! (лучше б конечно танк)
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05.11.2022 15:30 Відповісти
Краще буржуйки, які дійсно дають тепло. Генератори - це щоб телефони зарядити та марафон по телеку подивитись.
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06.11.2022 09:54 Відповісти
 
 