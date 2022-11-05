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Більшість одеситів і мер Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

одеса,катерина,пам'ятник

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську міськраду та мера міста Геннадія Труханова у Facebook.

"Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні міськради.

За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Своєю чергою, мер міста Геннадій Труханов написав: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.

Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

демонтаж (193) Катерина ІІ (21) Одеса (5473) пам’ятник (929)


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Топ коментарі
+42
перевзувся шустро
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05.11.2022 11:28
+29
І труханов теж підтримав. Ну це мейнстрім. Он і Допкін вже в теробороні. Хіба що самого яника з азіровим не вистачає - всі інші вже перевзулись і підняли Зелений прапор
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05.11.2022 11:29
+24
Та в нас пів країни підмінили. Вже всі забули за какую разніці у мір в очах пуйла, відведення військ...
Це ще квіточки, потім будуть казати що вони готувались до війни і не саджали патріотів
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05.11.2022 11:33
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перевзувся шустро
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05.11.2022 11:28 Відповісти
Так на финпотоках и дальше хочется сидеть, да и сидеть не хочется. Кстати зачем бороться с одесской мафией, когда можно всё внимание на никому не нужные памятники отвлекать и показывать свою кипучую деятельность?...
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05.11.2022 11:41 Відповісти
Там навiть питання не виникне прилюдно назватися пасивним геЭм,що б тiльки при годiвницi залишитися...
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05.11.2022 12:54 Відповісти
ну все труханов залишиться на свої прибуткові посаді. а якщо визнає що Одесу заснували зеленський з єрмаком то отримає героя України
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05.11.2022 19:08 Відповісти
Знесіть вже нах це одоробало, дратує.
Там скоро громадська вбиральня буде такими темпами.
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05.11.2022 11:29 Відповісти
Труханова клюнул в жоппу жарений пятух
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05.11.2022 16:37 Відповісти
І труханов теж підтримав. Ну це мейнстрім. Он і Допкін вже в теробороні. Хіба що самого яника з азіровим не вистачає - всі інші вже перевзулись і підняли Зелений прапор
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05.11.2022 11:29 Відповісти
Ніт. Мураєва в теробороні поки що не видно.
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05.11.2022 11:31 Відповісти
Мураєв, мабуть, в теробороні Новосибірська.
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05.11.2022 12:11 Відповісти
Ну до тероборони Еритреї він краще підходить.
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05.11.2022 12:18 Відповісти
Пiсля перемоги привезе документ про партизанську дiяльнiсть на окупованiй територii- аж Аферiстовича завидки на вузол скрутять..
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05.11.2022 12:58 Відповісти
краще так, ніж вони будуть робити як Сальдо чи Ковальов
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05.11.2022 11:32 Відповісти
Після Майдану теж всі перефарбувались. Ненадовго. Прийшов 2019 рік і всі скинули маски. Краще розуміти де гниль а де свої
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05.11.2022 11:34 Відповісти
розуміти то краще,але поки вони за Україну це нам на руку,це краще ніж вони відкрито виступлять на стороні кацапів
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05.11.2022 11:35 Відповісти
Вони за себе, а не за Україну. Були, є, і будуть.
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05.11.2022 11:59 Відповісти
А ковальов шо поганого вчинив-лежить, опаришей годуЭ..Сальдо- активно готуЭться до аналогiчного вчинка..
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05.11.2022 13:02 Відповісти
Зелений прапор джихаду! Всі на боротьбу з рошеном! А то бач, він ні копійки на ЗСУ не дав! Ссссволота! Не те що зЄ! 🐸🐍
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05.11.2022 13:14 Відповісти
Ще трохи часу пройде, й яник заспіва, що то він не втік, а передислокувався на територію расєї аби зазделегідь діверсійно-партизанську діяльність в тилу ворога розпочати
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05.11.2022 14:33 Відповісти
Труханова підмінили???
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05.11.2022 11:30 Відповісти
Та в нас пів країни підмінили. Вже всі забули за какую разніці у мір в очах пуйла, відведення військ...
Це ще квіточки, потім будуть казати що вони готувались до війни і не саджали патріотів
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05.11.2022 11:33 Відповісти
клонували
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05.11.2022 11:31 Відповісти
Чинне українське законодавство роповнилося законами про декомунізацвю, денацифікацію і вшанування борців за Незалежність ще у квітні 2015 року. До Одеси цей процес добався лише сьогодні. Мабудь кур'єрська пошта лише вчора доставила цей пакет законів у канцелярію Труханова. 🤔
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05.11.2022 11:34 Відповісти
Це так. А до речі ви не в курсі, коли був підписаний прийнятий на початку квітня закон?
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05.11.2022 11:38 Відповісти
Дайте, вгадаю. 🤔 Вчора?
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05.11.2022 11:51 Відповісти
Ні. Але я вам підкажу. На підпис закону Голові ВР надається три тижні. На підпис прийнятого ВР та підписаного її головою законом Президенту надається два тижні. Закон прийнятий 09.04.2015. Самі зможете вирахувати, як швидко його підписали патріоти?
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05.11.2022 11:56 Відповісти
Это еще ничего не значит. Могут пройти месяцы пока снесут идола. В Николаеве с памятником чекистам поступили просто и радикально
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05.11.2022 11:36 Відповісти
А мы еще жалуемся что США и Германия нам так долго обговаривают поставки оружия. А сами за 9 лет войны не можем решить нужно ли снести памятник окупантам
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05.11.2022 11:38 Відповісти
Термін, який, здається, відгукується на нашу ********** із світського минулого, але який при подальшому аналізі розкриває досить недавнє минуле. Перше поселення, власне, заснував у 1794 році неаполітанський найманець іспанського походження Джузеппе Де Рібас, який за велінням цариці Катерини ІІ перейменував татарське село Хаджибев в Одесу, пізніше Одесу. Насправді перші італійські набіги відносяться до тринадцятого століття, коли генуезці встановили свій морський форпост під назвою «Джінестра» на цій смузі землі.
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05.11.2022 11:38 Відповісти
Краще поставити пам'ятник неаполiтанцю.
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05.11.2022 11:39 Відповісти
де Рибаса звали Хосе, он же Жозеп, он же Иосиф, он же Осип Михайлович
не успел до смерти переобуться в "русского"
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05.11.2022 11:43 Відповісти
Так. Але iталiйською € Giuseppe.

José de Ribas, nome completo José Pascual Domingo de Ribas y Boyons, conosciuto in Italia come Don Giuseppe de Ribas y Boyons, in Russia come Osip Michajlovič Deribas, è stato un ammiraglio spagnolo. Fu il fondatore della città e del porto di Odessa, uno dei principali della Russia moderna. https://www.google.com/url?q=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Jos%25C3%25A9_de_Ribas&sa=U&ved=2ahUKEwj2_ZHC4Zb7AhWURPEDHZD0D-gQmhN6BAgLEAI&usg=**************************** Wikipedia
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05.11.2022 11:50 Відповісти
Хосе де Рібас , повне ім'я Хосе Паскуаль Домінго де Рібас-і-Бойонс , відомий в https://it.m.wikipedia.org/wiki/Italia Італії як Дон Джузеппе де Рібас-і-Бойонс , у Росії https://it.m.wikipedia.org/wiki/Russia як Осип (Йосиф) Михайлович Дерибас ( https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa рос . Осип (Иосиф ) Михайлович Дерибас?; https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa#Sistema_di_scrittura Неаполь https://it.m.wikipedia.org/wiki/Napoli , 24 https://it.m.wikipedia.org/wiki/24_settembre вересня https://it.m.wikipedia.org/wiki/1749 1749 р. - https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo Санкт-Петербург , https://it.m.wikipedia.org/wiki/14_dicembre 14 грудня https://it.m.wikipedia.org/wiki/1800 1800 ) - https://it.m.wikipedia.org/wiki/Spagna іспанський https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio адмірал . Він був засновником міста і порту https://it.m.wikipedia.org/wiki/Odessa Одеса , одного з головних у ******** Росії.
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05.11.2022 11:52 Відповісти
У V столітті до н. е. на місці ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8 центру Одеси існувало стародавнє грецьке поселення - «Гавань Істріан».

В ординські часи, у XIV столітті, на місті колишньої грецької колонії з'явилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%97 генуезька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F факторія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) «Джинестра»

При правлінні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта було засновано фортецю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%97%D0%B2 Коцюбіїв і торгову пристань біля неї. Перша писемна згадка про це поселення датується 1415 роком.

У 1765 році османська влада відбудувала стару литовську фортецю, назвавши її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BD%D1%96-%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F «Єні-Дунья» (в перекладі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 османської - «Новий Світ»). Вона знаходилась між ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Потьомкінськими сходами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Воронцовським палацом на Приморському бульварі.

Цю фортецю неодноразово штурмували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 запорізькі козаки під проводом Семена Галицького, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Калнишевського тощо. 1774 року фортеця була вперше захоплена об'єднаними козацько-російськими військами. Однак, за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Кючук-Кайнарджійським мирним договором її було віддано туркам.

Де Рібас був командиром загону корпусу генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івана Гудовича під час взяття Хаджибею спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE Чорноморським козацьким військом на чолі з отаманами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Захарієм Чепігою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Антоном Головатим

Нова назва Хаджибея - Одеса, вперше з'явилася у документі, датованому 21 https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F (10) січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 року.
___________________________________

Будь ласка не повторюйте кацапську брехню про "заснування" Катериною і "взяття" Де Рібасом.

Доречі що він там брав до "заснування" не дуже зрозуміло як і решта кацапської історії.
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05.11.2022 13:01 Відповісти
не розумію, як вона може бути засновницею Одеси, якщо місто набагато старше від тої катерини??? що доводять розкопки та археологічні знахідки.
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05.11.2022 11:40 Відповісти
Кацапська чергова брехня. От як .
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05.11.2022 11:43 Відповісти
Яка "засновниця Одеси"?!!! Та ************ до заснування Одеси має таке ж відношення як я.
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05.11.2022 11:41 Відповісти
Ну, нарешті буде можливість для всього суспільства побачити і усвідомити, після голосування звісно, хто керує Одесою і які найближчі плани в регіональної влади - чекати смердючого рузьковсраного міру чи європейської України.
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05.11.2022 11:45 Відповісти
Эти одесситы даже памятники собственным "дидам" взрывают. Что им до непонятной русской царевны.
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05.11.2022 11:49 Відповісти
A шо, ваша кровава Катька - чийсь дiдко?
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05.11.2022 11:54 Відповісти
Мне вообще по*** и на твоих дидов-насильников и на твою Катьку.
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05.11.2022 12:01 Відповісти
Дiди - це в ********. В украi'нi- вуйко i стрийко.
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05.11.2022 13:52 Відповісти
сонечко в голову напекло???? 🤣🤣
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05.11.2022 14:38 Відповісти
Краще турбуйтеся, щоб вам у Херсонi cГаки на напiкло.
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05.11.2022 15:45 Відповісти
Когда это мужеубийца и узурпатора София Альгерт Цербская русской царевной стала?
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05.11.2022 14:47 Відповісти
Та еще стерва. Думал слабому полу нравятся "сильные независимые женщины" которые обходятся с мужиками как с мусором.)
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05.11.2022 15:49 Відповісти
Нельзя сносить памятник катерине. Она похожа на мамму римму!!!
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05.11.2022 11:51 Відповісти
Звернутися до Історичних Документів нам пропонує відомий одеський патріот-краєзнавець:

Олександр Бабіч, історик, засновник туристичної агенції "Тудой Сюдой", директор ГО "Суспільство та історична спадщина":

- Якщо почитати повний текст рестрикту Катерини ІІ Хосе де Рібасу, то можна побачити, що слово Одеса там не звучить взагалі. Тому що йдеться у цьому рестрикті про ремонт двох гаваней - торгової і військової

Перший раз слово Одеса з'являється через півроку з дати написання рестрику, у січні 1795-го, в листі одного з купців, який хотів щоб йому дали дозвіл на будівництво в Одесі складу солі. Як ви знаєте, День Одеси, День народження міста, святкується щороку 2 вересня.

Чому так?

Тому що це 20 серпня по старому стилю - день коли інженеру Франсу де Волану, якому Катерина ІІ у своєму рестрикті поручила будувати і укріпляти ті пристані, прийшла чергова партія матеріалів для будівництва в порту - ліс, скоби, плоти. Таким чином ми маємо оцей перший інженерно-бухгалтерський документ, до якого через 30 років одеський краєзнавець Аполлон Скальковський (який вважається першим одеським краєзнавцем), "прив'язав" ніби-то дату заснування Одеси.

Причина була проста - ця дата співпадала з коронацією тогочасного імператора Миколи ІІ. Так і вийшло, що рестрикт Катерини ІІ про будівництво гаваней в Хаджибеї вийшов у червні 1794 року, Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794-го року, а сама назва міста вперше датується січнем 1795 року.



Рескрипт Катерини ІІ про заснування воєнної гавані в Гаджибеї

Слід зауважити, що назву пам"ятник, на якому увіковічнені Катерина ІІ та її сподвижники - Хосе де Рібас, Францу де Воллан, Григорій Потьомкін та Платон Зубов, при спорудженні у 1900, мав зовсім іншу.

Проєкт пам'ятника мав назву "Пам'ятник Імператриці Катерині II у м. Одеса", надалі він називався саме у якості пам'ятника безпосередньо присвяченого Катерині II, а не засновникам міста.

Подібні пам'ятники - це чіткі маркери "руського міра" в Україні
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05.11.2022 11:59 Відповісти
👏👍
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05.11.2022 14:49 Відповісти
Але музей надіюсь буде безплатний?
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05.11.2022 12:02 Відповісти
Ні, я за памятник катерині, але кінь має бути зверху!
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05.11.2022 12:05 Відповісти
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05.11.2022 13:41 Відповісти
Їй зверху теж би пасувало...
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05.11.2022 14:01 Відповісти
Одеська вата теж не проти?
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05.11.2022 12:05 Відповісти
Побачим чи не забудуть перейменувати катерининську площу, на якій стоїть кривавий антиукраїнський істукан.
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05.11.2022 12:05 Відповісти
А в незалежній Україні секс-символу мордору умудрились поставити. Д речі там ще і суворову є капище, яке теж підлягає деімперіалізації.
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05.11.2022 12:38 Відповісти
Дурнику! Ми воюємо з окупантами. А в тилах прибираємо сміття.
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05.11.2022 13:43 Відповісти
Цікаво які ж тепер зрадні коменти будуть в кожній новині про Одесу, коли пам'ятник нарешті уберуть??
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05.11.2022 12:43 Відповісти
не просто демонтаж... а демонтаж та знищення!!! Бо в Белокуракіно загарбники знову повертають істуканів ..бо не знищили,а просто демонтували...
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05.11.2022 12:48 Відповісти
А труханов в Одессе кто!! Мер или *** с бугра?? Почему он ведёт себя в вопросе с памятником єтой великой проститутки всех времён и народов кате-№2, как посторонний наблюдатель... **** пророссийская....
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05.11.2022 13:00 Відповісти
Пилотку и конфедератку Труханова тоже в музей? ( для тех кто не понял,- "Опять власть меняться"(С).)
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05.11.2022 13:01 Відповісти
"Пам"ятник" цій курві треба знищити. В жодному разі не створювати якийсь "парк радянського та імперського минулого"! Бо там постійно збиратиметься всяка ******* і ці збори рано чи пізно перейдуть у безпорядки з черговим "домом профсоюзов". Труханов - підла хитра і продажна ватна паскуда - хоче зробити з катерини чергового Троянського коня для Одеси. Як, доречі і мер Ізмаїла Абрамченко для ката суворова - вирішили "перенести його до музею"... Ще один Троянський кінь, лише для Ізмаїла.
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05.11.2022 13:07 Відповісти
заднеприводный абрамченко не может оставить в беде заднеприводного суворова сашку...
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06.11.2022 06:24 Відповісти
додавили ватанів!!!Ждуни до останього відтягували,надіялись але таки зрозуміли що кацапам в Одесі нічого не світить
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05.11.2022 13:14 Відповісти
Какой идиот вообще поставил эту громилу на маленькую площадь.
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05.11.2022 13:41 Відповісти
И запомнилось не как памятник выглядел с художественной стороны, а как он был обгажен голубями.
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05.11.2022 13:46 Відповісти
як довго вони там будуть соплі жувати з цією к2 - знести без жалю, публічно з трансляцією по ТБ
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05.11.2022 14:26 Відповісти
Одєсса це Україна !
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05.11.2022 14:38 Відповісти
Простіше, якби ініціативна група одеситів скинула цей пам`ятник і кувалдами розбила остаточно, після цього міська рада просто дали б вказівку прибрати сміття і весь цей базар з перенесенням вже б закінчився остаточно. Аргументи про історичну доцільність збреження катьки відправляти треба вслід «рускому кораблю»)
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05.11.2022 16:02 Відповісти
Указа о создании тогда города нет, не нашли, и искали в разные давние годы. Там селились люди много сотен лет назад. Раскопки показали. Название Хаджибей давнее. Сколько крови на руках этой бешеной бабы, не перемерять, своих граждан само собой. И ее поддельников, Суворова, Потемкина и прочих. Какой памятник?
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05.11.2022 16:17 Відповісти
Вже давно пора обмотати ноги катьці детонуючим шнуром і підірвати,а не розводити демагогію
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05.11.2022 16:57 Відповісти
Катьку лаптеви не цінять. мало вона крові пролила. А ось Ваньку Каїна хочуть підняти на постамент, в достатній кількості їх різав і палив. Не можуть поки що з місцем визначитись. на красну площу його, навпроти Володьки леніна його. А Катьку на площу трьох вокзалів.
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05.11.2022 17:19 Відповісти
Труханов зтрухнув бо курву Катерину другу з Одеси хоче знести ВСЯ УКРАЇНА, а не тільки одесити.
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05.11.2022 17:53 Відповісти
неужели таки дешевую придорожную шалаву выкинут!
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06.11.2022 06:22 Відповісти
 
 