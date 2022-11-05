Більшість одеситів і мер Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську міськраду та мера міста Геннадія Труханова у Facebook.

"Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні міськради.

За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Своєю чергою, мер міста Геннадій Труханов написав: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.

Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".

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