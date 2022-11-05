Більшість одеситів і мер Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ
Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську міськраду та мера міста Геннадія Труханова у Facebook.
"Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".
Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні міськради.
За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.
Своєю чергою, мер міста Геннадій Труханов написав: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.
Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".
Будь ласка, зачекайте...
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Там скоро громадська вбиральня буде такими темпами.
Це ще квіточки, потім будуть казати що вони готувались до війни і не саджали патріотів
не успел до смерти переобуться в "русского"
José de Ribas, nome completo José Pascual Domingo de Ribas y Boyons, conosciuto in Italia come Don Giuseppe de Ribas y Boyons, in Russia come Osip Michajlovič Deribas, è stato un ammiraglio spagnolo. Fu il fondatore della città e del porto di Odessa, uno dei principali della Russia moderna. https://www.google.com/url?q=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Jos%25C3%25A9_de_Ribas&sa=U&ved=2ahUKEwj2_ZHC4Zb7AhWURPEDHZD0D-gQmhN6BAgLEAI&usg=**************************** Wikipedia
В ординські часи, у XIV столітті, на місті колишньої грецької колонії з'явилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%97 генуезька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F факторія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) «Джинестра»
При правлінні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта було засновано фортецю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%97%D0%B2 Коцюбіїв і торгову пристань біля неї. Перша писемна згадка про це поселення датується 1415 роком.
У 1765 році османська влада відбудувала стару литовську фортецю, назвавши її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BD%D1%96-%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F «Єні-Дунья» (в перекладі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 османської - «Новий Світ»). Вона знаходилась між ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Потьомкінськими сходами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Воронцовським палацом на Приморському бульварі.
Цю фортецю неодноразово штурмували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 запорізькі козаки під проводом Семена Галицького, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Калнишевського тощо. 1774 року фортеця була вперше захоплена об'єднаними козацько-російськими військами. Однак, за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Кючук-Кайнарджійським мирним договором її було віддано туркам.
Де Рібас був командиром загону корпусу генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івана Гудовича під час взяття Хаджибею спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE Чорноморським козацьким військом на чолі з отаманами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Захарієм Чепігою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Антоном Головатим
Нова назва Хаджибея - Одеса, вперше з'явилася у документі, датованому 21 https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F (10) січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 року.
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Будь ласка не повторюйте кацапську брехню про "заснування" Катериною і "взяття" Де Рібасом.
Доречі що він там брав до "заснування" не дуже зрозуміло як і решта кацапської історії.
Олександр Бабіч, історик, засновник туристичної агенції "Тудой Сюдой", директор ГО "Суспільство та історична спадщина":
- Якщо почитати повний текст рестрикту Катерини ІІ Хосе де Рібасу, то можна побачити, що слово Одеса там не звучить взагалі. Тому що йдеться у цьому рестрикті про ремонт двох гаваней - торгової і військової
Перший раз слово Одеса з'являється через півроку з дати написання рестрику, у січні 1795-го, в листі одного з купців, який хотів щоб йому дали дозвіл на будівництво в Одесі складу солі. Як ви знаєте, День Одеси, День народження міста, святкується щороку 2 вересня.
Чому так?
Тому що це 20 серпня по старому стилю - день коли інженеру Франсу де Волану, якому Катерина ІІ у своєму рестрикті поручила будувати і укріпляти ті пристані, прийшла чергова партія матеріалів для будівництва в порту - ліс, скоби, плоти. Таким чином ми маємо оцей перший інженерно-бухгалтерський документ, до якого через 30 років одеський краєзнавець Аполлон Скальковський (який вважається першим одеським краєзнавцем), "прив'язав" ніби-то дату заснування Одеси.
Причина була проста - ця дата співпадала з коронацією тогочасного імператора Миколи ІІ. Так і вийшло, що рестрикт Катерини ІІ про будівництво гаваней в Хаджибеї вийшов у червні 1794 року, Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794-го року, а сама назва міста вперше датується січнем 1795 року.
Рескрипт Катерини ІІ про заснування воєнної гавані в Гаджибеї
Слід зауважити, що назву пам"ятник, на якому увіковічнені Катерина ІІ та її сподвижники - Хосе де Рібас, Францу де Воллан, Григорій Потьомкін та Платон Зубов, при спорудженні у 1900, мав зовсім іншу.
Проєкт пам'ятника мав назву "Пам'ятник Імператриці Катерині II у м. Одеса", надалі він називався саме у якості пам'ятника безпосередньо присвяченого Катерині II, а не засновникам міста.
Подібні пам'ятники - це чіткі маркери "руського міра" в Україні