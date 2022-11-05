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Через надмірне споживання електроенергії графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки енергосистеми, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено", - йдеться у повідомленні.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

"Шановні українці, будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 5 листопада світло відключатимуть у Києві та семи областях.

Також читайте: Сьогодні віялові відключення від електроенергії будуть застосовані в 10 областях

Автор: 

енергетика (2601) електроенергія (6210) Укренерго (2697)


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Топ коментарі
+25
Скільки разів на добу вимикають Печерський район?
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05.11.2022 11:40
+17
Печерка и Конча-Заспа( и прочие звёздные "сёла") это цветное, их нельзя отключать, они обеспечивают существование страны...
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05.11.2022 11:44
+16
треба просто перестати споживати електроенергію
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05.11.2022 11:54
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а чому у донецьку,луганську,мелітополі,
херсоні,бердянську та москві досі є світло??
Херус поставляє??
і хто сплачує ту єлектрику??
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05.11.2022 14:56 Відповісти
даже в Крым идёт)
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06.11.2022 15:13 Відповісти
В Укрэнерго сидят дебилы. Зачем вообще было вводить гпв в выходной день? Естественно люди спешат в те пару-тройку часов постираться, помыться, приготовить пожрать… В прошлые выходные ничего не отключали и всё было нормально. Предприятия и организации ведь не работают, основного потребления нет. Не, надо всё равно какую то хню придумать и самим себе навредить..
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05.11.2022 15:01 Відповісти
БРЕХУНИ!
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05.11.2022 15:44 Відповісти
Відверта брехня. Керівництво держави все ще Нас тримае за дурнів.
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05.11.2022 18:00 Відповісти
На электронном пульте видно расход каждой квартиры.
Если он зашкаливает - отключайте квартиру, а не район.
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05.11.2022 18:59 Відповісти
что за... бред?
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07.11.2022 13:40 Відповісти
Вони із виданих 3,14, заслуговують на отримання зворотньої тяги по 7,62
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05.11.2022 20:15 Відповісти
в укрэнерго фсбэшные шлюхи. как и в зеленоОпе
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06.11.2022 08:46 Відповісти
Хай принесуть карту і покажутьм... споживання. де, і як. і не забудуть показати де вже ніяк....
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07.11.2022 13:42 Відповісти
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