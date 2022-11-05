Через надмірне споживання електроенергії графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки енергосистеми, - "Укренерго"

Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено", - йдеться у повідомленні.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

"Шановні українці, будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 5 листопада світло відключатимуть у Києві та семи областях.

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