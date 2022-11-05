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Світло відключатимуть сьогодні у Києві та семи областях, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ (графік погодинних відключень) для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - зазначають в "Укренерго".

Також нагадується, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти.

Також читайте: На ранок 4 листопада знеструмлено 450 тисяч помешкань киян через перенавантаження центрального вузла енергосистеми, - Кличко

Автор: 

обстріл (28657) енергетика (2601) електроенергія (6210) Укренерго (2697)


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Топ коментарі
+6
Так покажіть ці графіки! Те, що ви повикладали раніше, з ними не співпадає.
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05.11.2022 08:50
+3
Енергетики мали б розуміти, що людям треба планувати день.
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05.11.2022 10:10
+2
Іншими словаммми-готуємосб зимувати без світла. Коли буде зявлятися-дякуємо і на цьому. Все буде Україна.
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05.11.2022 10:18
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Так покажіть ці графіки! Те, що ви повикладали раніше, з ними не співпадає.
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05.11.2022 08:50 Відповісти
Ви ще не зрозуміли їхні графіки? Це як графіки руху міських маршруток))
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05.11.2022 09:00 Відповісти
Если отключали утром, то не отключат вечером, или отключат.
Такой график.
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05.11.2022 09:21 Відповісти
Ти хочеш сказати, що енергетики навмисно з нас знущаються? Чи що ти хотів сказати своїм коментом?
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05.11.2022 10:08 Відповісти
Енергетики мали б розуміти, що людям треба планувати день.
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05.11.2022 10:10 Відповісти
От прилітає десь шахід чи калібрина і весь графік перечеркується. Якось так.
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05.11.2022 10:16 Відповісти
А от не прилітає нічого, жодної повітрянох тривоги - а відключення посилюються! Якось в тебе так?
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05.11.2022 11:51 Відповісти
ну так біжи і відремонтуй усе сам, розумник.
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05.11.2022 12:56 Відповісти
Іншими словаммми-готуємосб зимувати без світла. Коли буде зявлятися-дякуємо і на цьому. Все буде Україна.
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05.11.2022 10:18 Відповісти
Німці просто оприлюднили б порайонні графіки відключень.
З корекцією після кожного прильоту.
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05.11.2022 10:55 Відповісти
Ти ще Гундосіку подякуй! Або в церкву сходи свічку постав шоб електрика була! Тут прості інженерні задачі, навіть випускник ПТУ справиться, якшо прикладати навіть мінімальні зусилля!
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05.11.2022 11:52 Відповісти
,аби перднуть?
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05.11.2022 13:16 Відповісти
Хотів сказати шо серед "енергетиків" багато довбойобів. Дойшло? А володіє ними злонамєрєнний Ахмєтов
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05.11.2022 11:56 Відповісти
всі ,все в курсі. Що всі 30 років робилося це для когось таємниця ? Але яким чином це нам зараз допоможе? Чи істерити, як дівка яку мужик кинув легше?
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05.11.2022 13:39 Відповісти
Давайте думать о людях хорошо"(с). Я спробую: могли Б- не відключали, це перше. По-друге- ЄС заявив, що "не дасть замерзнути" (І третє, нічого не коштуюче ІМХО, оптимістичне, притягнуте за вухо, непрофесійне припущення- а раптом робота йде так нешвидко, бо перебудовують систему на зміну напрямків подачі ел.енергії- з ЄС, тому й відключень багацько?).
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05.11.2022 10:30 Відповісти
Вже й агітки надрукували, просто чудово.
Тепер залишилась дрібничка - пояснити на якій підставі деякі шановні сусіди заживлені від інфраструктури і не економлять, навіть, на ілюмінації, басейнах, саунах тощо серед суцільної темряви.

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05.11.2022 11:23 Відповісти
графики конечно никто показывать не будет это головная боль энергетиков составлять утверждать и в конечном итоге гораздо проще рубильником клацнуть а что там у кого сгорит или зависнет это никого не колышет...
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05.11.2022 12:38 Відповісти
бедняжка. А кто-то в окопах мерзнет и жизнью для тебя рискует. Им же там намного легче, не то что тебе, перегорит же что-то.
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05.11.2022 12:58 Відповісти
Ти видихай,і не путай одне з другим...Безтолковий мудак.А той хто в окопі зарплату хоче?
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05.11.2022 13:38 Відповісти
 
 