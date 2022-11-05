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Свет будут отключать сегодня в Киеве и семи областях, - "Укрэнерго"

світло,світла,відключення,віялові

Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО (график почасовых отключений) для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской , Харьковской, Полтавской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Напомним, графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - отмечают в "Укрэнерго".

Также напоминается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты.

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обстрел (27327) энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2169) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+6
Так покажіть ці графіки! Те, що ви повикладали раніше, з ними не співпадає.
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05.11.2022 08:50
+3
Енергетики мали б розуміти, що людям треба планувати день.
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05.11.2022 10:10
+2
Іншими словаммми-готуємосб зимувати без світла. Коли буде зявлятися-дякуємо і на цьому. Все буде Україна.
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05.11.2022 10:18
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Так покажіть ці графіки! Те, що ви повикладали раніше, з ними не співпадає.
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05.11.2022 08:50 Ответить
Ви ще не зрозуміли їхні графіки? Це як графіки руху міських маршруток))
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05.11.2022 09:00 Ответить
Если отключали утром, то не отключат вечером, или отключат.
Такой график.
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05.11.2022 09:21 Ответить
Ти хочеш сказати, що енергетики навмисно з нас знущаються? Чи що ти хотів сказати своїм коментом?
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05.11.2022 10:08 Ответить
Енергетики мали б розуміти, що людям треба планувати день.
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05.11.2022 10:10 Ответить
От прилітає десь шахід чи калібрина і весь графік перечеркується. Якось так.
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05.11.2022 10:16 Ответить
А от не прилітає нічого, жодної повітрянох тривоги - а відключення посилюються! Якось в тебе так?
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05.11.2022 11:51 Ответить
ну так біжи і відремонтуй усе сам, розумник.
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05.11.2022 12:56 Ответить
Іншими словаммми-готуємосб зимувати без світла. Коли буде зявлятися-дякуємо і на цьому. Все буде Україна.
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05.11.2022 10:18 Ответить
Німці просто оприлюднили б порайонні графіки відключень.
З корекцією після кожного прильоту.
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05.11.2022 10:55 Ответить
Ти ще Гундосіку подякуй! Або в церкву сходи свічку постав шоб електрика була! Тут прості інженерні задачі, навіть випускник ПТУ справиться, якшо прикладати навіть мінімальні зусилля!
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05.11.2022 11:52 Ответить
,аби перднуть?
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05.11.2022 13:16 Ответить
Хотів сказати шо серед "енергетиків" багато довбойобів. Дойшло? А володіє ними злонамєрєнний Ахмєтов
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05.11.2022 11:56 Ответить
всі ,все в курсі. Що всі 30 років робилося це для когось таємниця ? Але яким чином це нам зараз допоможе? Чи істерити, як дівка яку мужик кинув легше?
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05.11.2022 13:39 Ответить
Давайте думать о людях хорошо"(с). Я спробую: могли Б- не відключали, це перше. По-друге- ЄС заявив, що "не дасть замерзнути" (І третє, нічого не коштуюче ІМХО, оптимістичне, притягнуте за вухо, непрофесійне припущення- а раптом робота йде так нешвидко, бо перебудовують систему на зміну напрямків подачі ел.енергії- з ЄС, тому й відключень багацько?).
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05.11.2022 10:30 Ответить
Вже й агітки надрукували, просто чудово.
Тепер залишилась дрібничка - пояснити на якій підставі деякі шановні сусіди заживлені від інфраструктури і не економлять, навіть, на ілюмінації, басейнах, саунах тощо серед суцільної темряви.

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05.11.2022 11:23 Ответить
графики конечно никто показывать не будет это головная боль энергетиков составлять утверждать и в конечном итоге гораздо проще рубильником клацнуть а что там у кого сгорит или зависнет это никого не колышет...
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05.11.2022 12:38 Ответить
бедняжка. А кто-то в окопах мерзнет и жизнью для тебя рискует. Им же там намного легче, не то что тебе, перегорит же что-то.
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05.11.2022 12:58 Ответить
Ти видихай,і не путай одне з другим...Безтолковий мудак.А той хто в окопі зарплату хоче?
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05.11.2022 13:38 Ответить
 
 