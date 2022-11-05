Свет будут отключать сегодня в Киеве и семи областях, - "Укрэнерго"

Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО (график почасовых отключений) для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской , Харьковской, Полтавской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Напомним, графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - отмечают в "Укрэнерго".

Также напоминается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили ракетами по предприятию ДТЭК Энерго. Существенно повреждено оборудование