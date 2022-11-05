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Визволені з полону прикордонники у задовільному стані, - Держприкордонслужба

прикордонники

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що звільнені з російського полону прикордонники перебувають у задовільному стані, наразі з ними працюють медики.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можна сказати, в задовільному стані вони повернулися. Звісно, що умови перебування були важкими. Вони втратили і вагу, і потребують медичної перевірки, медичної реабілітації", - розповів Демченко.

За його словами, звільнені з полону українські прикордонники були направлені до медичних закладів, щоб з ними працювали лікарі та "надавали всю необхідну реабілітацію для їхнього і фізичного, і морального відновлення".

Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба постійно підтримує зв’язок із тими, хто веде перемовини, та оновлює і подає списки полонених.

Також читайте: Україна повернула з полону РФ 19 прикордонників, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) полон (1568) полонені (2267) Демченко Андрій (351)


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@oksanetta11
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2 год
Маріуполь свідомо не готували до війни? Давид Хімік,захисник «Азовсталі», який кілька місяців пробув у рашківському полоні, розповів,що міська влада не готувала Маріуполь до можливого наступу русі і навіть знищила окопні лінії!
І це все не без відома влади,бо вони ж «готувались»!
https://twitter.com/oksanetta11/status/1588830411937157122
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05.11.2022 14:44 Відповісти
До війни готується не міська влада, а влада країни.
В нас немає міністерства оборони Києва, збройних сил Дніпра, тощо.
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05.11.2022 14:49 Відповісти
 
 