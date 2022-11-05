Визволені з полону прикордонники у задовільному стані, - Держприкордонслужба

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що звільнені з російського полону прикордонники перебувають у задовільному стані, наразі з ними працюють медики.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можна сказати, в задовільному стані вони повернулися. Звісно, що умови перебування були важкими. Вони втратили і вагу, і потребують медичної перевірки, медичної реабілітації", - розповів Демченко.

За його словами, звільнені з полону українські прикордонники були направлені до медичних закладів, щоб з ними працювали лікарі та "надавали всю необхідну реабілітацію для їхнього і фізичного, і морального відновлення".

Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба постійно підтримує зв’язок із тими, хто веде перемовини, та оновлює і подає списки полонених.

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