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Аварійні вимкнення світла не скасовують дії погодинних графіків, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дії графіків погодинних обмежень в інші години доби.

Про це у телеграмі повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. А графіки аварійних відключень - з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через надмірне споживання електроенергії графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки енергосистеми, - "Укренерго"

"Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами", - додали в компанії.

Ремонт та відновлення енергопостачання триває цілодобово. В "Укренерго" просять громадян ставитися до обмежень із розумінням.

Автор: 

енергетика (2601) електроенергія (6210) Укренерго (2697)


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Топ коментарі
+4
Пітари, залиште лікарні і іншу критичку. І вирубіть його на х. Що? Сцикотно, бабок ніхто не дасть? Правильно, гнидота, хочеться і дєнюшек юродьєвим і дать, скільки захочу - а побутовка в оселях - хер на неї - вайна ж...
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05.11.2022 16:00
+3
а кого Заводы калом мойского Пинчука Ахъметова вы шо как можно лдучшие друзяки и крестные Бубочки...
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05.11.2022 16:06
+2
чи ти думаєш шо той інтернет тобі маленьке звірятко в рюкзачку приносить ? а базові станції операторів беруть єлектрику на марсі ?
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05.11.2022 17:05
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+++++Поки своє клацав, а тут вже нічого казати
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05.11.2022 16:02 Відповісти
Нє, таки ще раз плюс +
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05.11.2022 16:03 Відповісти
Пітари, залиште лікарні і іншу критичку. І вирубіть його на х. Що? Сцикотно, бабок ніхто не дасть? Правильно, гнидота, хочеться і дєнюшек юродьєвим і дать, скільки захочу - а побутовка в оселях - хер на неї - вайна ж...
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05.11.2022 16:00 Відповісти
а кого Заводы калом мойского Пинчука Ахъметова вы шо как можно лдучшие друзяки и крестные Бубочки...
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05.11.2022 16:06 Відповісти
Нє, ти поняв? Видалили комент... ну і? В чому прикол? Шо не подобається?
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05.11.2022 16:54 Відповісти
інтернет та мобільний зв'язок ти теж лише у лікарні мати бажаєш ?
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05.11.2022 17:03 Відповісти
Я ж сказав критичку хай залишать...там перелік є, за них не переживай. Ключова моя особиста думка - списують на війну проблеми в управлінні і грабунок людей "під шумок", там повидаляли достойні коменти "Вольво"
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05.11.2022 17:08 Відповісти
друже, більшість БС операторів та інтернет обладнання стоять на горищах та дахах звичайних будинків житлових. мають такіж самі батарейки як і у тебе вдома, інтернет провайдері дрібні мають серверні у підвалах житлових будинків... я бачу ти просто не знайом з ситуацією.
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05.11.2022 17:23 Відповісти
у тогож київстара БС моб звязку часто законекчені від їх інтернет комутаторів у шухлядках на горищах сраних хрущовок, то що казати про містячкових провайдерів районного масштабу ?
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05.11.2022 17:26 Відповісти
Ознайомився, не заперечую, бо не знаю... Я про те, що мразота продовжує отримувати надприбутки, красти і вести себе таким чином, ніби нічого не відбувається, от хай теж трохи потерплять...
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05.11.2022 17:32 Відповісти
Ті ушльопки замість того щоб вкладатися у бізнес та реально модернізувати елетромережі - крали 30 років собі на яхти та маєтки. Тут я розумію думку.
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05.11.2022 17:49 Відповісти
Саме про це з самого початку розмови і йшлося, просто додатково на паралельній гілці вольво і я вже обговорили подібну тему, так ще й повидаляли курви
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05.11.2022 17:52 Відповісти
Ну вибач, мабуть не зрозумів початковий посил. В мене пердак полихає перекладати маршрути через різні канали щоб у людей хоч якось інтернт та зв'зок був. Таке собі задоволеня ( батарейки не встигають заряджатися.
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05.11.2022 17:59 Відповісти
Без проблем, я так зрозумів працюєш у цій галузі, тоді зрозуміла реакція...але ж і тутешні старожили дивляться, що недавно зареєстрований - все, типу пусте місце, це такий показник...от уже, не розбираючись хамство і т.д. А я вже й змирився, зайшов з іншого боку - думаю, якщо з 10-ти одного кацапа заспамлять, то інші хай, нічого, переживем.головне кацапура буде забанений
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05.11.2022 18:06 Відповісти
чи ти думаєш шо той інтернет тобі маленьке звірятко в рюкзачку приносить ? а базові станції операторів беруть єлектрику на марсі ?
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05.11.2022 17:05 Відповісти


ПИЗ....УНИ - газу хвати - пояснюю: газу 14,2 - 6.0(чужий) =8,2 - 4(не викачується, технологія тиску)= 4,2 - це хвати??? Ну нахрена його пи...діти???? Уроди. Ну й що, як не хвати? Вішаться чи що? Є, як є.
Тепер вугілля для ТЕС - ну не вистачає - це ж зрозуміло, відключення це не тільки пошкодження, а й нестача топлива, ну то вже аварійно якось буде, НУ ПИЗ...ТИ НАХРЕНА??? Тепер їм субсидій хватить - ви кончені? А кому ви їх надаєте, дятли? Ви хоч військових пільговиків рахували, ідіоти... ВАША ЛАПША ВЖЕ ПРОСТО ДО РИГАЧКИ ДІСТАЛА - телемарахвон не забудьте, і там ще оздоблення для відосиків (що вкрай важливо ж) не забудьте. Про батальйон монако я мовчу - туди субсидії відправте на омарів не вистачає і на більзін...ото така х..ня в лісі...всього-навсього

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****** Петя давал 62 млрд и кричали БАРЫГА..... А ЕВРЕЙСКИЙ КРИВЛЯКА ДАЕТ В ПОЛОВИНУ ГОЯМ И ГОВОРИТ ЧТО ВСЕМ ЧЛЕНОМ ПО ГУБАМ РАЗМАЖЕТ...и все накушаются...
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05.11.2022 17:13 Відповісти
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05.11.2022 17:44 Відповісти
 
 