Аварійні вимкнення світла не скасовують дії погодинних графіків, - "Укренерго"
Аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дії графіків погодинних обмежень в інші години доби.
Про це у телеграмі повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.
"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", - йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. А графіки аварійних відключень - з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію.
"Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами", - додали в компанії.
Ремонт та відновлення енергопостачання триває цілодобово. В "Укренерго" просять громадян ставитися до обмежень із розумінням.
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ПИЗ....УНИ - газу хвати - пояснюю: газу 14,2 - 6.0(чужий) =8,2 - 4(не викачується, технологія тиску)= 4,2 - це хвати??? Ну нахрена його пи...діти???? Уроди. Ну й що, як не хвати? Вішаться чи що? Є, як є.
Тепер вугілля для ТЕС - ну не вистачає - це ж зрозуміло, відключення це не тільки пошкодження, а й нестача топлива, ну то вже аварійно якось буде, НУ ПИЗ...ТИ НАХРЕНА??? Тепер їм субсидій хватить - ви кончені? А кому ви їх надаєте, дятли? Ви хоч військових пільговиків рахували, ідіоти... ВАША ЛАПША ВЖЕ ПРОСТО ДО РИГАЧКИ ДІСТАЛА - телемарахвон не забудьте, і там ще оздоблення для відосиків (що вкрай важливо ж) не забудьте. Про батальйон монако я мовчу - туди субсидії відправте на омарів не вистачає і на більзін...ото така х..ня в лісі...всього-навсього
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****** Петя давал 62 млрд и кричали БАРЫГА..... А ЕВРЕЙСКИЙ КРИВЛЯКА ДАЕТ В ПОЛОВИНУ ГОЯМ И ГОВОРИТ ЧТО ВСЕМ ЧЛЕНОМ ПО ГУБАМ РАЗМАЖЕТ...и все накушаются...