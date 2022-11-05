Аварійні вимкнення світла не скасовують дії погодинних графіків, - "Укренерго"

Аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дії графіків погодинних обмежень в інші години доби.

Про це у телеграмі повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. А графіки аварійних відключень - з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через надмірне споживання електроенергії графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки енергосистеми, - "Укренерго"

"Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами", - додали в компанії.

Ремонт та відновлення енергопостачання триває цілодобово. В "Укренерго" просять громадян ставитися до обмежень із розумінням.