Кличко про новий порядок відключення світла у Києві: "Переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, а при будь-якій можливості"
Після обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури минулого понеділка графіків відключення світла у столиці вже не існує.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На жаль, графіків, які були розроблені до цього, вже не існує. Тому ми переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, але надавати її при будь-якій можливості", - сказав він.
За словами мера, наразі відключення електроенергії має більш раціональний характер.
"Енергетики дивляться, де вони можуть увімкнути - вмикають, де не можуть - не вмикають. Намагаються балансувати", - зазначив Кличко.
Він також повідомив, що фахівцям потрібно 2-3 тижні для повернення до безперебійної подачі електроенергії у столиці. Але це за умови, що не буде нових ворожих влучань в об’єкти енергозабезпечення.
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🤣
«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева».
У Києві наразі ночують більше 3 мільйонів осіб, з яких близько 350 тисяч - внутрішньо переміщені.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Трошки більше 3 мільйонів ночує в нашому місті, вдень приїжджає з області набагато більше. З тих 3 мільйонів, які ночують, 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тобто кожен десятий у нашому місті - це людина з інших регіонів, яка шукає підтримку".
Деталі: Ведучий також запитав мера, чи планується у Києві святкування Нового року і чи буде встановлено в центрі міста ялинку.
Пряма мова: "В першу чергу, ми ************** від безпеки, це питання є ключовим. Новий рік та Різдво відміняти ніхто не буде. Але відносно святкування… Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати в своїй родині. Але масових святкувань 100% не буде.
Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо питання… щоб новорічна ялинка була. Ближче до Нового року більш конкретно зможемо сказати".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375152
на нашій святій землі !
Здохніть всі кацапи до одного і повітря стане чистішим на всій землі 😠