Кличко про новий порядок відключення світла у Києві: "Переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, а при будь-якій можливості"

Після обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури минулого понеділка графіків відключення світла у столиці вже не існує.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, графіків, які були розроблені до цього, вже не існує. Тому ми переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, але надавати її при будь-якій можливості", - сказав він.

За словами мера, наразі відключення електроенергії має більш раціональний характер.

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"Енергетики дивляться, де вони можуть увімкнути - вмикають, де не можуть - не вмикають. Намагаються балансувати", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що фахівцям потрібно 2-3 тижні для повернення до безперебійної подачі електроенергії у столиці. Але це за умови, що не буде нових ворожих влучань в об’єкти енергозабезпечення.