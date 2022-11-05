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Кличко про новий порядок відключення світла у Києві: "Переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, а при будь-якій можливості"

світло

Після обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури минулого понеділка графіків відключення світла у столиці вже не існує.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, графіків, які були розроблені до цього, вже не існує. Тому ми переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, але надавати її при будь-якій можливості", - сказав він.

За словами мера, наразі відключення електроенергії має більш раціональний характер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент відключення електроенергії в Києві. ВIДЕО

"Енергетики дивляться, де вони можуть увімкнути - вмикають, де не можуть - не вмикають. Намагаються балансувати", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що фахівцям потрібно 2-3 тижні для повернення до безперебійної подачі електроенергії у столиці. Але це за умови, що не буде нових ворожих влучань в об’єкти енергозабезпечення.

Автор: 

Київ (19528) Кличко Віталій (3516) електроенергія (6210)


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Топ коментарі
+29
Спокійної ночі! Бережіть себе!

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05.11.2022 23:42
+28
.
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05.11.2022 23:48
+18
Я був у Києві до середини квітня і бачив місто, порожнє десь на 90%. Тих, хто виїхав, не попрікаю - люди рятували не тільки себе, а й своїх рідних. Але багато з тих, хто залишився (додам тих, хто вивіз родини та повернувся), записувались у тероборону, і вже точно не збирались здавати місто.
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06.11.2022 00:04
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Спокійної ночі! Бережіть себе!

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05.11.2022 23:42 Відповісти
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05.11.2022 23:47 Відповісти
"виПУТІТь", "не ПУТЮ"
🤣
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06.11.2022 01:32 Відповісти
Хороший прикол. Жаль, что почерк одинаковый.
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06.11.2022 08:50 Відповісти
Нічого, що все одною рукою написано?
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06.11.2022 21:47 Відповісти
Киев может остаться без воды, света и связи, - Кличко в эфире телемарафона.

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева».
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05.11.2022 23:47 Відповісти
.
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05.11.2022 23:48 Відповісти
«Нарід» з рученятами в гору готовий був за три дні здати Київ !!! «Нарід» досі «ми за мирь» - ніяка бомба зруйнувавши їхню оселю не переконає їх , не згадуючи про темні вечори які ми пережили в 90х !
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05.11.2022 23:54 Відповісти
«Нарід» «переселився» в мирну Європу за виплатами допомоги «нещасливим», в Україні їм пох на кого працювати лише б прибуток був . «Нарід» проституток !
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05.11.2022 23:59 Відповісти
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06.11.2022 00:11 Відповісти
Подобається обсирати народ України - ніхто не тримає. Хоча дивлячись на ваш нік, багато стає зрозумілим...
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06.11.2022 01:40 Відповісти
Так 1000%
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06.11.2022 00:01 Відповісти
Я був у Києві до середини квітня і бачив місто, порожнє десь на 90%. Тих, хто виїхав, не попрікаю - люди рятували не тільки себе, а й своїх рідних. Але багато з тих, хто залишився (додам тих, хто вивіз родини та повернувся), записувались у тероборону, і вже точно не збирались здавати місто.
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06.11.2022 00:04 Відповісти
Все як *****(сралін) на своїх планах вказував - висилати тих кого не вбили , казнили ,депортували в Сибірь …. В тридцятих Україна втратила з 80 000 000 населення до 30 000 000 . Сперечайтесь з мною скільки завгодно - я не буду тратити свій час на «нарід»
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06.11.2022 00:41 Відповісти
Тобто те, що юлизько 90% українців не згодні на компроміс з РФ - це "ми за мір"?
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06.11.2022 01:38 Відповісти
Тобто рятувати власні сім'ї має каратися смертельним вироком? Хто його знав як воно піде 24 лютого. А якби і справді окупували рашисти столицю - то що, затор від Києва до Львова не виправданий?
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06.11.2022 01:42 Відповісти
2-3 тижні)
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06.11.2022 00:00 Відповісти
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06.11.2022 00:02 Відповісти
Що ж це за генератори по 25 гривень за штуку?
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06.11.2022 00:19 Відповісти
мо разом порахуємо ? давай з простішого: 2+2х2=
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06.11.2022 00:22 Відповісти
Ти спочатку передивляйся уважніше, яку муйню ти копіпастиш. А потім будеш вчитись рахувати. 80000 тисяч - це 80 млн. А не 80 тис.
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06.11.2022 00:27 Відповісти
ну давай порахуємо разом.
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06.11.2022 00:39 Відповісти
давай лобачевський, починай.
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06.11.2022 00:40 Відповісти
Смерть москалям ‼️‼️‼️

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06.11.2022 00:12 Відповісти
ну і що це означає ? що на печерську світло буде, а на Троєщині цілу добу не буде ?
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06.11.2022 00:18 Відповісти
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06.11.2022 00:25 Відповісти
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06.11.2022 00:26 Відповісти
Кличко розповів, скільки людей зараз живе у Києві й чи буде Новий рік
У Києві наразі ночують більше 3 мільйонів осіб, з яких близько 350 тисяч - внутрішньо переміщені.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Трошки більше 3 мільйонів ночує в нашому місті, вдень приїжджає з області набагато більше. З тих 3 мільйонів, які ночують, 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тобто кожен десятий у нашому місті - це людина з інших регіонів, яка шукає підтримку".
Деталі: Ведучий також запитав мера, чи планується у Києві святкування Нового року і чи буде встановлено в центрі міста ялинку.
Пряма мова: "В першу чергу, ми ************** від безпеки, це питання є ключовим. Новий рік та Різдво відміняти ніхто не буде. Але відносно святкування… Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати в своїй родині. Але масових святкувань 100% не буде.
Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо питання… щоб новорічна ялинка була. Ближче до Нового року більш конкретно зможемо сказати".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375152
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06.11.2022 00:33 Відповісти
Все вірно сказав Кличко !,
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06.11.2022 01:03 Відповісти
Ми стдимо зі свічками в своіх помешканях і молимось за упокой русні
на нашій святій землі !

Здохніть всі кацапи до одного і повітря стане чистішим на всій землі 😠
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06.11.2022 01:00 Відповісти
 
 