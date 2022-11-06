Російські окупанти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу, - Хлань

Медикаментів і продовольства окупанти не завозять, місто лишають без спеціалізованої техніки.

Рашисти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу. Про це розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Людей виганяють з власного житла, на виселення дають три дні, а що буде в разі відмови – страшно й уявити, підкреслив він.

"Тих, кого змусили погодитись на "евакуацію" вивозять краденими українськими автобусами. Так як охочих майже немає, вони їдуть пусті, відповідно назад не повертаються. Ось така "евакуація" українського майна", – сказав Хлань.

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Він додав, що про людей ніхто не думає, медикаментів і продовольства в Херсон окупанти не завозять і спеціально провокують гуманітарну кризу. "Тим більше, залишають громади без спеціалізованої техніки на випадок надзвичайних ситуацій, немає, наприклад, швидких. Тобто в разі чого — нічим і нікому ні вилікувати, ні, скажімо, погасити полум’я", – зазначив він.

На офіційному рівні підтверджено, що рашисти крадуть наших дітей, не тільки сиріт, але й не повертають тих, кого батьки погодились відправити на "відпочинок". З Каховки повідомляють, що невідомо куди вивезли людей з геріатричного пансіонату.

"Нищать довкілля – через те, що підривають катери, човни – в воду потрапляє пальне, що несе катастрофічні наслідки для природи. Забруднення може вийти далеко за кордони області", – додає Хлань.