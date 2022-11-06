УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11423 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
379 0

Вночі російські окупанти завдали ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини

нацполіція,миколаївщина

О другій годині ночі 6 листопада ворог завдав ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім із посиланням на дані районних військових адміністрацій.

"Миколаївський район:
Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.

Баштанський район:
Вночі, 6 листопада, близько 02:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: ЗСУ на півдні вдарили по альтернативній переправі росіян і по колоні армії РФ

Автор: 

Миколаївська область (2280) обстріл (28657) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 