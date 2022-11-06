Вночі російські окупанти завдали ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини

О другій годині ночі 6 листопада ворог завдав ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім із посиланням на дані районних військових адміністрацій.

"Миколаївський район:

Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.



Баштанський район:

Вночі, 6 листопада, близько 02:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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