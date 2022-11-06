Вночі російські окупанти завдали ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини
О другій годині ночі 6 листопада ворог завдав ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім із посиланням на дані районних військових адміністрацій.
"Миколаївський район:
Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.
Баштанський район:
Вночі, 6 листопада, близько 02:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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