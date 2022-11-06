"ПриватБанк" відновлює роботу у визволеному Лимані
Лиман став першим деокупованим містом на Донеччині, де вдалося відновити роботу банківської системи. Навіть в умовах нестабільного електропостачання, зв’язку й інтернету.
Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадаємо, там вже приймає відвідувачів відділення "ПриватБанку" за адресою: вул. Привокзальна, 36. Поки що воно працює з клієнтами двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат і термінал самообслуговування", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом планується відновлення роботи відділень "ПриватБанку" у смт Великий Бурлук і Борова на Харківщині.
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Перехватчик
показати весь коментар06.11.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 2
Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар06.11.2022 11:11 Відповісти Мені подобається 0
CrossFirenko
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