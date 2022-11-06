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"ПриватБанк" відновлює роботу у визволеному Лимані

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Лиман став першим деокупованим містом на Донеччині, де вдалося відновити роботу банківської системи. Навіть в умовах нестабільного електропостачання, зв’язку й інтернету.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, там вже приймає відвідувачів відділення "ПриватБанку" за адресою: вул. Привокзальна, 36. Поки що воно працює з клієнтами двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат і термінал самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом планується відновлення роботи відділень "ПриватБанку" у смт Великий Бурлук і Борова на Харківщині. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ощадбанк" та "Приватбанк" відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківщини, - Мінреінтеграції України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Лиман (230) деокупація (950) Приватбанк (2434)


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06.11.2022 10:46 Відповісти
И что не так ?если им платить копейки их Беня в момент перекупит...сэкономишь пару миллионов потеряешь много миллиардов...
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06.11.2022 11:11 Відповісти
Яке зелене свято! А в сотнях, якщо не тисячі населених пунктів не в зоні воєнних дій позакривали відділення. Людям, щоб дістати пенсії, або перерахувати за комунальні, чи щось замовити, потрібно їхати в районні центри. Ви б тих людей послухали, зельониє піарщики на гуманітарних позашляховиках, що вони на вашу адресу висловлюють!
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06.11.2022 14:01 Відповісти
 
 