"ПриватБанк" відновлює роботу у визволеному Лимані

Лиман став першим деокупованим містом на Донеччині, де вдалося відновити роботу банківської системи. Навіть в умовах нестабільного електропостачання, зв’язку й інтернету.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, там вже приймає відвідувачів відділення "ПриватБанку" за адресою: вул. Привокзальна, 36. Поки що воно працює з клієнтами двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат і термінал самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом планується відновлення роботи відділень "ПриватБанку" у смт Великий Бурлук і Борова на Харківщині.

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