"Приватбанк" возобновляет работу в освобожденном Лимане

Лиман стал первым деоккупированным городом на Донетчине, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и интернета.

Об этом сообщает Минреинтеграция, передает Цензор.НЕТ.

"Напомним, там уже принимает посетителей отделение "Приватбанка" по адресу: ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат и терминал самообслуживания" , – говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется возобновление работы отделений "Приватбанка" в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области.

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