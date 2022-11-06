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"Приватбанк" возобновляет работу в освобожденном Лимане

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Лиман стал первым деоккупированным городом на Донетчине, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и интернета.

Об этом сообщает Минреинтеграция, передает Цензор.НЕТ.

"Напомним, там уже принимает посетителей отделение "Приватбанка" по адресу: ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат и терминал самообслуживания" , – говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется возобновление работы отделений "Приватбанка" в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области.

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Лиман (319) деоккупация (847) Приватбанк (833)


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06.11.2022 10:46 Ответить
И что не так ?если им платить копейки их Беня в момент перекупит...сэкономишь пару миллионов потеряешь много миллиардов...
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06.11.2022 11:11 Ответить
Яке зелене свято! А в сотнях, якщо не тисячі населених пунктів не в зоні воєнних дій позакривали відділення. Людям, щоб дістати пенсії, або перерахувати за комунальні, чи щось замовити, потрібно їхати в районні центри. Ви б тих людей послухали, зельониє піарщики на гуманітарних позашляховиках, що вони на вашу адресу висловлюють!
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06.11.2022 14:01 Ответить
 
 