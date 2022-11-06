"Приватбанк" возобновляет работу в освобожденном Лимане
Лиман стал первым деоккупированным городом на Донетчине, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и интернета.
Об этом сообщает Минреинтеграция, передает Цензор.НЕТ.
"Напомним, там уже принимает посетителей отделение "Приватбанка" по адресу: ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат и терминал самообслуживания" , – говорится в сообщении.
В ближайшее время планируется возобновление работы отделений "Приватбанка" в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области.
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Перехватчик
показать весь комментарий06.11.2022 10:46 Ответить Мне нравится 2
Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий06.11.2022 11:11 Ответить Мне нравится 0
CrossFirenko
показать весь комментарий06.11.2022 14:01 Ответить Мне нравится 0
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