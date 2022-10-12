Мonobank, "Приватбанк" и "Ощадбанк" убрали русский язык из интерфейсов

Украинские банки активно отказываются от русского языка в интерфейсах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В Мonobank провели опрос, согласно которому 96,3% клиентов из 1000 опрошенных русскоязычных обращений были не против обращения на украинском, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram.

"Ответ на русском языке в поддержке Мonobank теперь доступен только в случае настойчивой просьбы клиента и на усмотрение оператора", — написал Гороховский.

Позже он обнародовал фото из обновленного приложения "Ощадбанка" в App Store, где отмечается, что банк добавил "файну мову", а русский язык идет вслед за кораблем.

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Днем ранее государственный "Приватбанк" также убрал русский язык со своего сайта и "Приват24 для бизнеса" — "пользователи, которые использовали русский язык, автоматически переведены на украинский", сказано в обновлении. А из основного приложения "Приват24" русский язык планируют удалить в ближайшем обновлении.