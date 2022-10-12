Мonobank, "Приватбанк" и "Ощадбанк" убрали русский язык из интерфейсов
Украинские банки активно отказываются от русского языка в интерфейсах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
В Мonobank провели опрос, согласно которому 96,3% клиентов из 1000 опрошенных русскоязычных обращений были не против обращения на украинском, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram.
"Ответ на русском языке в поддержке Мonobank теперь доступен только в случае настойчивой просьбы клиента и на усмотрение оператора", — написал Гороховский.
Позже он обнародовал фото из обновленного приложения "Ощадбанка" в App Store, где отмечается, что банк добавил "файну мову", а русский язык идет вслед за кораблем.
Днем ранее государственный "Приватбанк" также убрал русский язык со своего сайта и "Приват24 для бизнеса" — "пользователи, которые использовали русский язык, автоматически переведены на украинский", сказано в обновлении. А из основного приложения "Приват24" русский язык планируют удалить в ближайшем обновлении.
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На початку 2000 купа білорусив мені доводила що нахрін та білорська мова - руської вистачить.
Самі нагнулися ще й сідниці роздвинули. Ніякі вони не окуповані.
Всі українці розуміють українську мову.
Тут таке ся робить!
А проценты на кред средства, которые я на оккупированных не могу погасить ввиду отсутствия этих банков - продолжают начислять.
И не было бы этой задолженности, если бы я не платил за коммунальные на Украину, а не в рашку.