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Мonobank, "Приватбанк" и "Ощадбанк" убрали русский язык из интерфейсов

язык,омбудсмен

Украинские банки активно отказываются от русского языка в интерфейсах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В Мonobank провели опрос, согласно которому 96,3% клиентов из 1000 опрошенных русскоязычных обращений были не против обращения на украинском, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram.

"Ответ на русском языке в поддержке Мonobank теперь доступен только в случае настойчивой просьбы клиента и на усмотрение оператора", — написал Гороховский.

Позже он обнародовал фото из обновленного приложения "Ощадбанка" в App Store, где отмечается, что банк добавил "файну мову", а русский язык идет вслед за кораблем.

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Мonobank, Приватбанк и Ощадбанк убрали русский язык из интерфейсов 01

Днем ранее государственный "Приватбанк" также убрал русский язык со своего сайта и "Приват24 для бизнеса" — "пользователи, которые использовали русский язык, автоматически переведены на украинский", сказано в обновлении. А из основного приложения "Приват24" русский язык планируют удалить в ближайшем обновлении.

Автор: 

Ощадбанк (219) язык (3778) русский язык (570) Приватбанк (833) Monobank (16)


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Топ комментарии
+26
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12.10.2022 21:28
+24
А коли на сайті президента приберуть кацапську яку додали після прихода малороса?
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12.10.2022 21:30
+7
Хіба так можна, де ваш гуманізм ? Тепер руськощелепні пенсіонери не зможуть зняти гроші і здохнуть з голоду. Буквально кілька днів назад в черзі до банкомату один "сібіряк" жалівся , що не розуміє написаного українською і просив допомогти зняти кошти. Йому хтось з черги порадив вибрати англійську і ніхто не захотів допомагати.
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12.10.2022 22:00
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та ну..у державних теж??
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12.10.2022 21:27 Ответить
у державних що?
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12.10.2022 21:57 Ответить
присутність
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12.10.2022 22:00 Ответить
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12.10.2022 21:28 Ответить
Уйобки друзья ******** . Символично
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12.10.2022 22:03 Ответить
Білорусь треба до нас забрать. Вони окуповані.
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12.10.2022 22:33 Ответить
Ага, вони ж робили все щоб їх не окупували. Прям пачками лягали під танки.

На початку 2000 купа білорусив мені доводила що нахрін та білорська мова - руської вистачить.
Самі нагнулися ще й сідниці роздвинули. Ніякі вони не окуповані.
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12.10.2022 23:10 Ответить
А коли на сайті президента приберуть кацапську яку додали після прихода малороса?
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12.10.2022 21:30 Ответить
то другоє..кацапи його особисто читають і йому у полон здаються
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12.10.2022 21:33 Ответить
Не на часі
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12.10.2022 22:23 Ответить
Чудернацькі у нас люди. Це ж як треба прощати все, щоб тільки тепер почати одуплятися, хто поруч з тобою жив!…
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12.10.2022 21:30 Ответить
Прибрати скрізь і забути про її існування.
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12.10.2022 21:49 Ответить
а цензор - ні
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12.10.2022 21:50 Ответить
це батьківська турбота про коментаторів
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12.10.2022 21:56 Ответить
і цим не потрібно пишатися...це має бути звичайною рутиною.
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12.10.2022 21:58 Ответить
Хіба так можна, де ваш гуманізм ? Тепер руськощелепні пенсіонери не зможуть зняти гроші і здохнуть з голоду. Буквально кілька днів назад в черзі до банкомату один "сібіряк" жалівся , що не розуміє написаного українською і просив допомогти зняти кошти. Йому хтось з черги порадив вибрати англійську і ніхто не захотів допомагати.
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12.10.2022 22:00 Ответить
якщо правда, то класно...
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13.10.2022 06:38 Ответить
А тут на цензорі коли зникне?
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12.10.2022 22:30 Ответить
А нащо вона?
Всі українці розуміють українську мову.
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12.10.2022 22:32 Ответить
Неодноразово в період голови правління Андрія Пишного письмово звертався до державного АТ "Ощадбанк" прибрати хоча б прапор рф на сайті і в додатку при виборі мов. Зробили тільки в 2022 році до Дня Незалежності України. Тепер, коли Пишного призначили Головою НБУ, зрозумів причину: зв'язки Пишний - Єрмак - рф
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12.10.2022 22:51 Ответить
Ніхто не забороняє моцкалям насолоджуватись усіма цими поняттями у себе на своїх сайтах.
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12.10.2022 23:14 Ответить
Беспорадне скиглення тупих мордовських валянків затишне для вуха українця. ))
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13.10.2022 02:02 Ответить
Of course, that's sweet touching concern about mentally disabled?
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13.10.2022 06:03 Ответить
Якщо так, то спробуйте пофілософствувати про "diversion inclusion" на кацапстані. Де там ділися українські школи, бібліотеки?
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13.10.2022 07:11 Ответить
На 8-ому році війни. нарешті. роздуплилися ! Яка ГАНЬБА. адже це 2 державні банки !
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13.10.2022 02:46 Ответить
..а коли кацапську приберуть з ******** новин?
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13.10.2022 03:36 Ответить
А ви кажете "мальчіка в трусіках ..."

Тут таке ся робить!

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13.10.2022 06:08 Ответить
Колись було таке прислів'я: не вмієш-навчимо, не хочеш -заставимо...Здається прийшов час "заставимо"
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13.10.2022 06:41 Ответить
це російське прислів'я, спалився москаль
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13.10.2022 08:57 Ответить
Це найвидатніше досягнення банківської системи. А те, що керівник Національного банку нашої держави (банк № 1 України) збіжав з країни з наворованими мільярдами після звинувачення у шахрайстві, то все єрунда.
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13.10.2022 08:59 Ответить
Mожна подумати це це змінить грабіжницький курс обміну валют і комісію Ощадбанку банку, ПриватБанку, грабіжницькі відсотки по кредиту буде тепер писатися по українськи, Тупі рогулі від радості будуть тепер ссаться окропом)))
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13.10.2022 11:16 Ответить
Язык они убрали!!!!
А проценты на кред средства, которые я на оккупированных не могу погасить ввиду отсутствия этих банков - продолжают начислять.
И не было бы этой задолженности, если бы я не платил за коммунальные на Украину, а не в рашку.
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13.10.2022 14:37 Ответить
 
 