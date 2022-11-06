Трьом категоріям пенсіонерів у грудні підвищать виплати
Усі планові перерахунки пенсій у поточному році проводяться вчасно. Наступне підвищення пенсій у 2022 році буде у грудні, воно зумовлене підвищенням прожиткового мінімуму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться у бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік, а також заяві Міністерства соціальної політики.
При цьому мінімальна пенсія зросте на 66 гривень (до 2093 гривень), максимальна – на 660 гривень (до 20 930 гривень).
Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, надбавку отримають лише три категорії пенсіонерів:
- які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);
- які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);
- мають великий страховий стаж. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні)./
Топ коментарі
+24 Елена Мазуренко
показати весь коментар06.11.2022 11:48
+23 5 копійок
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+19 Aleksiey Ykropovich
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Розумієте, одні там не потрібні, а інші заїлись, тому так.
Та ні! Вони й гадки не мають, що це таке дешева ковбаса або спред-масло.
Гениально,просто и без всякой фальши...Впрочем Виталя такой уже 39 лет..., сколько его знаю...
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Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond-rehuljarno-robit-pomilki-pri-narakhuvanni-ta-pererakhunkakh-pensij-prichomu-ne-na-korist-pensioneriv-jurist.html
треба дати ще 600
а тому, ****, хто отримує 2000 добавити аж, млять 66 грн бо й так достатньо
роздавити сук прямо на банковій і не прибирати поки не почнуть воняти
щоб вся банкова гнидота бачила та боялася..