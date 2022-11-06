Трьом категоріям пенсіонерів у грудні підвищать виплати

Усі планові перерахунки пенсій у поточному році проводяться вчасно. Наступне підвищення пенсій у 2022 році буде у грудні, воно зумовлене підвищенням прожиткового мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться у бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік, а також заяві Міністерства соціальної політики.

При цьому мінімальна пенсія зросте на 66 гривень (до 2093 гривень), максимальна – на 660 гривень (до 20 930 гривень).

Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, надбавку отримають лише три категорії пенсіонерів:

які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);

які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);

мають великий страховий стаж. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні)./

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