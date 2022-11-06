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Трьом категоріям пенсіонерів у грудні підвищать виплати

кредит,гроші

Усі планові перерахунки пенсій у поточному році проводяться вчасно. Наступне підвищення пенсій у 2022 році буде у грудні, воно зумовлене підвищенням прожиткового мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться у бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік, а також заяві Міністерства соціальної політики.

При цьому мінімальна пенсія зросте на 66 гривень (до 2093 гривень), максимальна – на 660 гривень (до 20 930 гривень).

Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, надбавку отримають лише три категорії пенсіонерів:

  • які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);
  • які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);
  • мають великий страховий стаж. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні)./

Також читайте: В Україні зросли мінімальні зарплати та пенсії

Автор: 

виплати (1050) пенсіонери (888) пенсія (1586) підвищення (88)


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Топ коментарі
+24
А не можна навпаки - мінімальну на 660 грн, а максимальну на 66?
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06.11.2022 11:48
+23
Комусь 20 тищ, а комусь 20 гривень. Дякуємо, дуже дякуємо.
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06.11.2022 11:47
+19
Ні. Це ж ЗЕкоМанда.... вони не розуміють "какаяразніца".
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06.11.2022 11:51
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Комусь 20 тищ, а комусь 20 гривень. Дякуємо, дуже дякуємо.
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06.11.2022 11:47 Відповісти
все для того, щоби на порушувати залізобетонну грань між бідністю і ситістю. Щоб і виповзти не зміг зі злиденної пенсії.
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06.11.2022 11:50 Відповісти
Дбр.день. Є питання - чи можна вважати алкаша конченого, наркомана, ледацюгу, самозанятих паразитів такими, що заслуговують на пенсію взагалі? Як бути з військовими, що за останні роки бойових дій заробили 20 і більше? А от у суддів це навіть не називається пенсією, а УВАГА, **** "ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ" (тобто обмеження 20 - їх не стос.), ооот таке....70-80 гарна пенсія у судді, трудяги, а що - знаєш як воно важко . А далі? далі депутати - там таке саме кіно, далі нац.банк...ооо. це темка ще та
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06.11.2022 11:59 Відповісти
ні, якщо людина не робила й дня, то за таких й розмова не йде. Розмова про тих, хто "заробив" мінімальну пенсію, або ж таку, яка трохи більше за мінімальну. Теж саме стосується так званого прожиткового мінімуму в 2508 грн.
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06.11.2022 12:48 Відповісти
От, бачите як - тобто, треба конкретно розбиратися - хто, як, коли заробляв ті пенсії - це раз. А тепер наступне - ви і я і всі в курсі, що ми кандидати до ЄС, тааак, а ми усвідомлюємо, що законодавства повинні бути хоча б адаптовані вкл. з пенсійним? Таааак....так там теж є пенсії, а є мін.допомоги (щоб не здох). поясню - у вас немає стажу - пенс.фонд. скаже "це не до мене - досвіданія". А що робить? Правильно - у місц.собез і за рахунок місц.бюджету фперед - 900 грн., наприклад. На наступний рік привалює ще чол.30 сюди ж....і вже 900 нема, є 800 (наприклад). Так от - оцих трудяг тягне зараз наш Пенс.фонд, + трударі спец.категорії - тому колосальн.диспропорція.
Розумієте, одні там не потрібні, а інші заїлись, тому так.
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06.11.2022 13:35 Відповісти
А не можна навпаки - мінімальну на 660 грн, а максимальну на 66?
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06.11.2022 11:48 Відповісти
Ні. Це ж ЗЕкоМанда.... вони не розуміють "какаяразніца".
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06.11.2022 11:51 Відповісти
они не заметят
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06.11.2022 12:01 Відповісти
Може помилились, тим хто мінімальну пенсію має на 660 грн, а тим хто максимальну то на 66 грн. Коли ці знущання над українцями закінчаться? Коли керівниками будуть професіонали, а не свати?
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06.11.2022 11:49 Відповісти
66 і 666 думаю все всім зрозуміло.
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06.11.2022 11:55 Відповісти
Сосед жаловался.. была пенсия 200 долларов стала 140... повысили 🤣курс доллара с 28 до 45...🤣
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06.11.2022 11:55 Відповісти
А может все эти претензии к Януковощу который условия этого и заложил?
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06.11.2022 18:23 Відповісти
а нахрена піднімати максимальну? комусь хреново живеться на 20ку в місяць?
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06.11.2022 11:55 Відповісти
кто то пробовал прожить месяц в Украине на 2099 гривен и еще заплатить за коммуналку?
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06.11.2022 11:57 Відповісти
Ви хотіли сказати - хтось із тих мудрих голів, які ці пенсії вираховують?
Та ні! Вони й гадки не мають, що це таке дешева ковбаса або спред-масло.
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06.11.2022 12:50 Відповісти
В Турции Эрдоганк не сладко..Лира упала ниже плинтуса...инфляция 83%...но Єрдоган держится...весной виборі 🤣
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06.11.2022 11:58 Відповісти
При якому керманичу суддям шмальнули по 60 тис. а мені 2 тис .
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06.11.2022 11:58 Відповісти
Головне щоб фігурували шістки. ( то вже не встидайтеся давайте три шістки бо люди і так знають що"наші обранці" служать злу) Діти сатани граються з людським життя і людськими долями при цьому не забуваючи про свою велику кишеню.
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06.11.2022 11:59 Відповісти
Спасибо, благодетели шмаркатые! Папа Саша с мамой Риммой как там, получают добавку к пенсии тоже?
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06.11.2022 11:59 Відповісти
Це вже кiнец жебрацтва та початок бiдностi?
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06.11.2022 12:00 Відповісти
майже як в Европі... по цінах
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06.11.2022 12:07 Відповісти
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06.11.2022 12:08 Відповісти
Каждый месяц Минфин США скидывает на счёт Казначейства Украины 1,5 ярда бабсов...,живём за счёт налогоплательщиков США и Британии по факту...
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06.11.2022 12:01 Відповісти
Что вы предлагаете ?
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06.11.2022 12:26 Відповісти
ШОБ вИ ЗДОХЛИ з таким підняттям!!!!!
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06.11.2022 12:04 Відповісти
10 прожиткових мінімумів? А шо воно таке? Покажіть в малюнках.
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06.11.2022 12:05 Відповісти
прожитковий мінімум станом на 1 липня 2022 року 2508 грн. От і рахуйте 10х2508= 25 080 грн.
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06.11.2022 12:52 Відповісти
Вчера на ЕСПРЕСО Виталий Портников рассказал перспективы политической жизни в Мире и Украине...
Гениально,просто и без всякой фальши...Впрочем Виталя такой уже 39 лет..., сколько его знаю...
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06.11.2022 12:06 Відповісти
пенсійні чиновниці обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота - побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … для обкрадання пенсій працівникам льотного складу ЦА чиновниці ПФ змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій - взаємовигідна змова … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?

https://ibb.co/By2BN5Q

https://ibb.co/x3xLm5V

Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів

https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond-rehuljarno-robit-pomilki-pri-narakhuvanni-ta-pererakhunkakh-pensij-prichomu-ne-na-korist-pensioneriv-jurist.html
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06.11.2022 12:07 Відповісти
Схоже що ніколи. 30 років обирають різне лайно.
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06.11.2022 12:12 Відповісти
ще 10 років.... тож 40 років водили по пустелі.... але це неточно!
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06.11.2022 12:39 Відповісти
а покажіть ібло того чи ібала тих хто вирішив що тому хто отримує 20000, їх не вистачає і
треба дати ще 600
а тому, ****, хто отримує 2000 добавити аж, млять 66 грн бо й так достатньо
роздавити сук прямо на банковій і не прибирати поки не почнуть воняти
щоб вся банкова гнидота бачила та боялася..
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06.11.2022 12:15 Відповісти
Таку пенсію (в основному) отримують ті, у яких була велика зарплатня: чиновники, судді, прокурори, керівники тощо. І ті, хто працював у шкідливих умовах.
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06.11.2022 12:56 Відповісти
Шановні дописувачі, йдеться про звичайну трудову пенсію (не суддів, прокурорів ...), яка залежить від трудового стажу та величини внесків до пенсійного фонду, а простіше від офіційної зарплати. Пенсіонери, які працювали на важких, шкідливих виробництвах (шахтарі, металурги, хіміки, атомники, енергетики ...), мають великий стаж і пенсію, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, отримують пенсію у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Отже держава щомісячно їм не доплачує. Певно що ці пенсіонери мають колись отримати пенсію, яка їм фактично нарахована за їх важку працю згідно загального закону про трудові (а не якісь спеціальні) пенсії, і не треба їх порівнювати з тими хто працював "на себе", отримував гроші в конвертах і не платив внесків в пенсійний фонд.
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06.11.2022 12:21 Відповісти
та поки Моніка-зе буде керувати -то пенсіонерам не варто на щось сподіватись воно ж зі своїми слугами диявола - мільярдер і йому начхати на людей він же клоун-бо членом на роялі не кожен зможе грати -ганьба
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06.11.2022 12:24 Відповісти
мля, нет слов, хоть бы не позорились
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06.11.2022 13:01 Відповісти
Підараси щоб ви здохли мерзенні потвори ,,,
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06.11.2022 13:17 Відповісти
Добавили тем, кто больше всех пострадал! А вот если пенсия 2400- то тебе х...р с маслом!
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06.11.2022 13:49 Відповісти
От суки, на підвишення навіть кіло скумбрії не куплю. Шоб ви, піляті, повиздихали, всі гуртом.
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06.11.2022 13:59 Відповісти
Геноцид украинских пенсионеров усиливается!!!Нет будущего у государства,которое уничтожает своих стариков!Власть Украины - циничные убийцы!Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов отримав фактичну заробітну плату в розмірі 122 038,80 гривень. Нарахована заробітна плата - 151 601,00 грн, у тому числі: посадовий оклад - 72 638,10 грн, відпускні - 2 393,40 грн та матеріальна допомога на оздоровлення - 76 423,40 грн. Індексація доходу - 146,10 грн. Сума податків становила 29 562,20 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб - 27 288,18 грн та військовий збір - 2 274,02 грн.
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06.11.2022 14:47 Відповісти
Это зарплата в министерствах за октябрь 2022го года.Материальная помощь на оздоровление - 76 423гр.!!!Кому на хер нужны пенсионеры в этой стране!
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06.11.2022 14:52 Відповісти
Ех онуки наші як заживуть, коли будуть "накопичувати" собі з 16-ти років, як хочуть прийняти "зелепупики" ! Добре, що не доживу, бо знову помер би від "заздрощів" !..
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06.11.2022 22:41 Відповісти
 
 