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Новини Війна
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Папа Франциск вкотре закликав молитися за мир в Україні

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск знову закликав вірних не забувати в своїх молитвах про Україну та молитися за те, щоб у цій багатостраждальній країні скінчилася війна.

Про це понтифік заявив на завершення свого першого візиту до Бахрейну під час зустрічі з єпископами та духовенством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

 "І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск.

Він також зауважив, що упродовж останніх місяців віряни багато моляться за мир.

"У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя", - сказав він.

Також читайте: Папа Римський закликав політиків запобігти ядерній війні в Україні

Оскільки це був останній прилюдний захід у Бахрейні, Папа використав цю нагоду, щоби подякувати всім, хто сприяв організації подорожі, скерувавши окремі слова подяки Королю та владі Бахрейну.

Автор: 

Папа Римський (321) молитва (87) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+14
папа, іди на хй
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06.11.2022 14:31
+10
старое инфантильное ничтожество
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06.11.2022 14:37
+8
Булоб добре якби він просив не молитви а зброю для України
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06.11.2022 14:33
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папа, іди на хй
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06.11.2022 14:31 Відповісти
злой ты, однако...
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06.11.2022 15:22 Відповісти
Булоб добре якби він просив не молитви а зброю для України
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06.11.2022 14:33 Відповісти
Це вам не Войтила. Це - Аргентинське танґо.
Ніби і не трахаються, але трахаються...
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06.11.2022 14:59 Відповісти
всі руснявьіє католики негайно почали виконувати папіно указаніє...
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06.11.2022 14:36 Відповісти
старое инфантильное ничтожество
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06.11.2022 14:37 Відповісти
Знов свою катеринку завів - "молитися".
Молюск...
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06.11.2022 14:40 Відповісти
Тобто в мусульманський Бахрейн, який розміром 15 км2, він поїхав, а от в Україну нІт. Молись за себе, Падлопа, кров українців у твоєму гаманці
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06.11.2022 14:40 Відповісти
а хрестовый поход на рф слабо?
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06.11.2022 14:41 Відповісти
Tam uze voravat nechevo, kak privikli kristjanskie voini, kotorie vorovali, nasilovali vsex kto nexotel prinjat kristjanstvo... Podrobnosti, dokazatelstvo muzee djavolskova vatikana
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06.11.2022 18:02 Відповісти
Zabil dobavit, chto kristjanskie voini ubivali vsex kto nexotel ix veru, nu prjam kak nacisto, fashistkaja *****-racija roSSija!!!
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06.11.2022 18:05 Відповісти
Добре слово та револьвер... Ну, ви зрозуміли.
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06.11.2022 14:41 Відповісти
Папа...ти маєш молитися за Перемогу України!
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06.11.2022 14:42 Відповісти
От чого Втікан-Витікан котре століття під себе грошики підгрібає?
Міг би просто молитися!
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06.11.2022 14:44 Відповісти
Продай папомобіль і купи тепловізори або кілька санітарних машин. Це працює краще ніж молитви
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06.11.2022 14:48 Відповісти
Падла Римський, - зміна двох літер, а сутність залишається незмінною, - ось де істинне Диво
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06.11.2022 14:59 Відповісти
бачу що багато не розуміє, тож поясню

він продовжує свою (а верніше кацапську) лінію
українка і росіянка разом, саме в той час коли кацапи в Бучі тих українок вже навіть не гвалтують а просто палять
"мир" - це закріплення кацапні на захоплених територіях, повільна смерть окупованих людей у катівнях або просто від холоду, голоду, хвороб

нормальній папа молився б за звільнення від навали, цікавився долею цкраїнських дітей вивезенних в кацапію тощо

таймлайн його заяв чітко співпадає з іншими кацапськими консервами, тож питання дурень він чи консерва для мене доволі очевидне
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06.11.2022 15:10 Відповісти
кацапський підар
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06.11.2022 15:15 Відповісти
Можеш молитись. А можеш з тим же успіхом можеш станцювати ламбаду. "За мир в Україні". Лицемірні шамани в довгих платтях.
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06.11.2022 15:25 Відповісти
То нехай скаже молитву,щоб завтра закінчилась війна.
Якшо він молитвою може зупинити війну.
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06.11.2022 15:43 Відповісти
Він звичайний бувший аргентинський єзуїт, а не Господь Бог.
Після слів член Ордена Єзуїтів питання повиння відпасти самі собою.
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06.11.2022 15:54 Відповісти
Интересно, какого хера Папа поперся в Бахрейн? В Эфиоп Твою Матии голодовка всегда, причем как раньше рассказывали "там всегда весна" и там прекрасно жить. Почему Понтифик не поехал в Мексику учить картели христианству?
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06.11.2022 15:44 Відповісти
Антихрист не проти заморозити цю війну і перемовин з парашею.
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06.11.2022 15:52 Відповісти
Молитва на полі бою допомогає лише тоді коли є достатньо зброї!
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06.11.2022 16:55 Відповісти
Да пошёл ты нахер, папа!
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06.11.2022 17:34 Відповісти
Приїхав би в Україну та й помолився
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06.11.2022 18:46 Відповісти
 
 