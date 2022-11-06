Папа Франциск вкотре закликав молитися за мир в Україні
Папа Римський Франциск знову закликав вірних не забувати в своїх молитвах про Україну та молитися за те, щоб у цій багатостраждальній країні скінчилася війна.
Про це понтифік заявив на завершення свого першого візиту до Бахрейну під час зустрічі з єпископами та духовенством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск.
Він також зауважив, що упродовж останніх місяців віряни багато моляться за мир.
"У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя", - сказав він.
Оскільки це був останній прилюдний захід у Бахрейні, Папа використав цю нагоду, щоби подякувати всім, хто сприяв організації подорожі, скерувавши окремі слова подяки Королю та владі Бахрейну.
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Ніби і не трахаються, але трахаються...
Молюск...
длопа, кров українців у твоєму гаманці
Міг би просто молитися!
він продовжує свою (а верніше кацапську) лінію
українка і росіянка разом, саме в той час коли кацапи в Бучі тих українок вже навіть не гвалтують а просто палять
"мир" - це закріплення кацапні на захоплених територіях, повільна смерть окупованих людей у катівнях або просто від холоду, голоду, хвороб
нормальній папа молився б за звільнення від навали, цікавився долею цкраїнських дітей вивезенних в кацапію тощо
таймлайн його заяв чітко співпадає з іншими кацапськими консервами, тож питання дурень він чи консерва для мене доволі очевидне
Якшо він молитвою може зупинити війну.
Після слів член Ордена Єзуїтів питання повиння відпасти самі собою.