Папа Франциск вкотре закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск знову закликав вірних не забувати в своїх молитвах про Україну та молитися за те, щоб у цій багатостраждальній країні скінчилася війна.

Про це понтифік заявив на завершення свого першого візиту до Бахрейну під час зустрічі з єпископами та духовенством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск.

Він також зауважив, що упродовж останніх місяців віряни багато моляться за мир.

"У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя", - сказав він.

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Оскільки це був останній прилюдний захід у Бахрейні, Папа використав цю нагоду, щоби подякувати всім, хто сприяв організації подорожі, скерувавши окремі слова подяки Королю та владі Бахрейну.