З початку війни повністю зруйновано 144 медичні заклади, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Російськими військовими пошкоджено 1100 медичних закладів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249. На Донеччині зруйновано і пошкоджено 210 лікарень. У Миколаївській області – 148. У Київській – 121, зокрема, 41 – у столиці.

95 обʼєктів медзакладів наразі повністю відновлені, а 204 – частково.

"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень", – кажуть у МОЗ.

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