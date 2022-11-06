З початку війни повністю зруйновано 144 медичні заклади, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Російськими військовими пошкоджено 1100 медичних закладів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249. На Донеччині зруйновано і пошкоджено 210 лікарень. У Миколаївській області – 148. У Київській – 121, зокрема, 41 – у столиці.
95 обʼєктів медзакладів наразі повністю відновлені, а 204 – частково.
"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень", – кажуть у МОЗ.
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