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Новини Агресія Росії проти України
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Наступного тижня ЄС представить план фінансової допомоги Україні на 2023 рік

фон,дер,урсула,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила що, наступного тижня буде представлений пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Загальна сума допомоги становитиме 18 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

6 листопада президент Єврокомісії спілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським. Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - йдеться в повідомленні.

Фінансовий пакет ЄС має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів. Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. 

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Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української агропродукції.  Вони також поділилися планами щодо розширення пропускної спроможності доріг солідарності між Україною та ЄС, які досі використовувалися для транспортування переважної більшості українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту з початку повномасштабної війни.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора і негативну роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді.

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Автор: 

допомога (8371) Євросоюз (13443) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+4
В жОП уже потирают ручки...
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06.11.2022 16:51
+4
Дай Бог. Бо з цими викорМишами, самої бездонної прірви коломойського, потрібно все не тільки на контролі тримати, а й з рук не випускати.
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06.11.2022 17:06
+3
сподіваюсь механізм контролю теж не забариться
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06.11.2022 16:51
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сподіваюсь механізм контролю теж не забариться
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06.11.2022 16:51 Відповісти
В жОП уже потирают ручки...
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06.11.2022 16:51 Відповісти
Європа любить контроль. Так що нехай труть хоть до мозолів
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06.11.2022 16:57 Відповісти
Дай Бог. Бо з цими викорМишами, самої бездонної прірви коломойського, потрібно все не тільки на контролі тримати, а й з рук не випускати.
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06.11.2022 17:06 Відповісти
А у БПП мабуть вмиваються сльозами.
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06.11.2022 17:03 Відповісти
З якого переляку?
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06.11.2022 17:04 Відповісти
хай план визволення України від кацапа і внутрішнього ворога придумають.... користі буде в десятки раз більше
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06.11.2022 17:00 Відповісти
Так вот почему одна из партий недавно скулила в ВР что их не допускают к принятию бюджета, уже и ответственность хотели делить вместе. А тут вон оно что, бабло хотят делить, а не дают
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06.11.2022 17:05 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1589255100970983424 1 ч

Дивна позиція влади: замість того, щоби звільнити від оподаткування генератори та супровідне електрообладнання вона «турботливо» пояснює як треба платити на них податки.

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06.11.2022 17:11 Відповісти
Тільки не давайте гроші на дороги і тєлємарафон. Без них країна якось проживе.
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06.11.2022 19:05 Відповісти
https://youtu.be/TA_E6EXWTG0?fbclid=IwAR06EOaYxlvTMma_ath2R0tLaFzTCROKatXR6KUIA4UKDUy5Atarstw56Ik https://youtu.be/TA_E6EXWTG0





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Досі невідомий злочин зрадника Богуслаєва. Кого здасть в суді очільник Мотор Січі?.
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06.11.2022 20:07 Відповісти
 
 