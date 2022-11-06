Наступного тижня ЄС представить план фінансової допомоги Україні на 2023 рік

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила що, наступного тижня буде представлений пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Загальна сума допомоги становитиме 18 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

6 листопада президент Єврокомісії спілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським. Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - йдеться в повідомленні.

Фінансовий пакет ЄС має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів. Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

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Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української агропродукції. Вони також поділилися планами щодо розширення пропускної спроможності доріг солідарності між Україною та ЄС, які досі використовувалися для транспортування переважної більшості українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту з початку повномасштабної війни.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора і негативну роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді.

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