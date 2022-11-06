Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року. Дефіцит бюджету планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - сказав Шмигаль.

Зокрема, наступного року на Збройні сили України та безпеку заплановано виділити 1,1 трлн грн, майже 450 млрд грн буде спрямовано на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн заплановано виділити на охорону здоров’я і 156 млрд грн - на освіту.

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"Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки - 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - додав глава уряду.