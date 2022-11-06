Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року. Дефіцит бюджету планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Про це повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - сказав Шмигаль.
Зокрема, наступного року на Збройні сили України та безпеку заплановано виділити 1,1 трлн грн, майже 450 млрд грн буде спрямовано на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн заплановано виділити на охорону здоров’я і 156 млрд грн - на освіту.
"Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки - 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - додав глава уряду.
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@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1589255100970983424 1 ч
Дивна позиція влади: замість того, щоби звільнити від оподаткування генератори та супровідне електрообладнання вона «турботливо» пояснює як треба платити на них податки.
бюджет з заложеним в нього $38млрд зелених дефіцита i 64 млрд гривень на дороги мовчу за марафон?
дефіцит покроють союзники.....
а як ні? - ми їх обматюкаємо знову!
- Налоги платят только трусы и лохи !!!
дятли тупорилі зелені - просинайтесь вже!
А как же дороги? и уже новая тема - газ - был газ - государственным, но Витренко - "рыночник"ему ноги приделали в Нафтогазе , по заданию сверху, а теперь этот газ стал часным по 1,2 $ за 1 тыс куб. - для бюджета и пошла жнива с новым управляющим Нафтогаза, который ни чего не крал - все было украдено до нас, ему надо только оплатить украденое и получить долю. Как говориться война войною, а кушать хочется всегда и не просто кушать, а жрать с государственного корыта.
Ukrainian Trillion as Trillion, but
Ukrainian Milliard as Billion.
1'100 Billiards of Gryna
1'100'000 Billions
1'100'000'000 Milliards
1'100'000'000'000 Millions
Taking 1'200'000 as a number for an 40:1 exchange to US$ / €
would make an state budget of 30 US-Billions / UA-Milliard US-Dollars.
The Federal Budget of Germoney is around 400 US-Billion / UA-Milliard Euros.
Each state, county and commune have their own budgets.