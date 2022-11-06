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Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів України спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року. Дефіцит бюджету планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - сказав Шмигаль.

Зокрема, наступного року на Збройні сили України та безпеку заплановано виділити 1,1 трлн грн, майже 450 млрд грн буде спрямовано на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн заплановано виділити на охорону здоров’я і 156 млрд грн - на освіту.

Також читайте: Держбюджет-2023 наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів. Дефіцит у $38 млрд покриють партнери, – Шмигаль

"Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки - 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - додав глава уряду.

Автор: 

податки (3852) економіка (931) ЗСУ (7579) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+15

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06.11.2022 17:35
+14
От бідосики! Невже даже до ручок нічого не прилипне? А десятки мільярдів на дороги звідки візьмете?
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06.11.2022 17:22
+12
Завязывайте с финансированием никому не нужным телемарафоном и ремонтами дорог, которые не нужны и выглядят как выпиливание бюджета в карман!
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06.11.2022 17:29
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От бідосики! Невже даже до ручок нічого не прилипне? А десятки мільярдів на дороги звідки візьмете?
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06.11.2022 17:22 Відповісти
А якже дороги, пане шмигалю?
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06.11.2022 17:22 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1589255100970983424 1 ч

Дивна позиція влади: замість того, щоби звільнити від оподаткування генератори та супровідне електрообладнання вона «турботливо» пояснює як треба платити на них податки.

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06.11.2022 17:24 Відповісти
Завязывайте с финансированием никому не нужным телемарафоном и ремонтами дорог, которые не нужны и выглядят как выпиливание бюджета в карман!
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06.11.2022 17:29 Відповісти
«Якимось дивовижним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні «дом-и», не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2мільярди (!) на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни, що насправді героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора. Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили і нівелювали рішення парламенту України», - https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0o6wbutMNokVjcrPJcAkzJd1ZnCXG748cJX1CMWdPKw7h4KqEjHK2cnjAaruPiciZl?__cft__[0]=AZVuMkpAG7eriGQY56-Stpz2MeOoLlDc_1l5cAHl2AMTUFUtFKwzY089sPNf6oo5NgQhhhKdJVltD-RQ7UydP2ifIoTjYWiwUpn0mFk4SoxoYL59bWFWM55CE2bVrDriJW4b1DXbLvXcS-k5iWH2RKW6akc_HUcFr77_Oq_a-eJ5wQ&__tn__=%2CO%2CP-R зауважує Голова Комітету з питань інтеграції України ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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06.11.2022 18:39 Відповісти
90% - це жостко буде. а зарплати депутатам та директорам державних установ? у нас от - директор отримує на комунальному підприємстві 50к. і це те, що люди знають. а скільки не знають?
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06.11.2022 17:33 Відповісти

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06.11.2022 17:35 Відповісти
а на в армію податки податки на асфальт входять?
бюджет з заложеним в нього $38млрд зелених дефіцита i 64 млрд гривень на дороги мовчу за марафон?
дефіцит покроють союзники.....
а як ні? - ми їх обматюкаємо знову!
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06.11.2022 17:36 Відповісти
зелене криворогате стадо бидло бровісток....
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06.11.2022 17:38 Відповісти
і боже ж мій, в моєму славному місті - Києві...
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06.11.2022 17:40 Відповісти
Невже крім Мацкви та Санкт-Пєтєрбургу в США і Київ є? А в якому штаті?
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06.11.2022 17:44 Відповісти
PA
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06.11.2022 17:52 Відповісти
А податків обмаль. Бо держава на межі виживання
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06.11.2022 17:40 Відповісти
А в тоже время сидит, где-нибудь в Буковеле, такой себе Беня, потягивает вискарь и вспоминает своё жизненное кредо:
- Налоги платят только трусы и лохи !!!
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06.11.2022 17:42 Відповісти
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06.11.2022 17:47 Відповісти
І так зрозуміло, що всі ресурси потрібні нам там для перемоги
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06.11.2022 17:42 Відповісти
Кому для перемоги, а тут для зради, як бачите
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06.11.2022 17:45 Відповісти
а ще президентский універ 1000000 дерев лас вегас космодром і іншій бред
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06.11.2022 17:42 Відповісти
і щє не всі і не все зрозуміли, як показує опрос разумкова - невиліковні....
дятли тупорилі зелені - просинайтесь вже!
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06.11.2022 17:50 Відповісти
Не здатні навіть в простій ситуації не нести казна що.
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06.11.2022 17:54 Відповісти
Пургаметы ЗеКодломоцкие Кучмисты никогда не воровали...зуб даю...Данилыч подтвердит...🤣🤣🤣
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06.11.2022 17:58 Відповісти
А хтось з можновладців поклянеться не красти?
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06.11.2022 17:59 Відповісти
Отмывают бабло на дорогах ловко и хитро..особенно через Донецкую область...и частично Луганскую...,Запорожскую и Херсонскую...якобы строят..но их тут же путлер разбомбил повредил взорвал...хорошая крыша...😆миллиарды в песок...а на самом деле знаете кому...😛
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06.11.2022 18:05 Відповісти
Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль Джерело:
А как же дороги? и уже новая тема - газ - был газ - государственным, но Витренко - "рыночник"ему ноги приделали в Нафтогазе , по заданию сверху, а теперь этот газ стал часным по 1,2 $ за 1 тыс куб. - для бюджета и пошла жнива с новым управляющим Нафтогаза, который ни чего не крал - все было украдено до нас, ему надо только оплатить украденое и получить долю. Как говориться война войною, а кушать хочется всегда и не просто кушать, а жрать с государственного корыта.
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06.11.2022 18:12 Відповісти
А як же тоді дороги, мільярдний ліс, смартфони пенсіонерам і ПреЗеднтський універ? Як зарплата вчителям пог 3 тисячі доларів? Чи сьогодні перед виборами краще примазатися до армії, яку валив і яка встояла? А коли буде заборонена російська церква,яка тут називається УПЦ, яка є однією із скреп "русского мира", чи то свої виборці?
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06.11.2022 18:45 Відповісти
4 тисячі доларів
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06.11.2022 19:16 Відповісти
И скумбрия по 8. Долларов. За штуку.
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06.11.2022 19:18 Відповісти
Вибачаюсь - 4 тисячі доларів. Я вже забувся цифру за його брехнею і уявив які це зараз гроші навіть 3 тисячі доларів США, бо ціни виросли навіть на деякі товари в 10 раз, а зарплата на місці.
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06.11.2022 19:25 Відповісти
Хотілосяб щоб ці кошти пішли саме на ЗСУ а не на інші потреби МОУ, як от зараз в м.Стрий, Львівської області йде капітальний ремонт райвійскомата, вартість цього ремонту з усіма відкатами навіть важко уявити, в умовах війни який нах,уй ремонт військомату, у нас на нулю в хлопців немає елементарних речей, а те шо є це як правило волентери або союзники. Крім виділення коштів потрібно розробити механізм, щоб ці кошти йшли саме на обороні заходи а не тилові потреби МОУ, потрібно покласти край постійному нецільовому, неефективному використаню коштів оборони, бо з однієї сторони на ЗСУ виділяються колосальні кошти, з іншого все що є в ЗСУ це або старі запаси, або волонтери, або союзники, а бютжетні кошти розкрадаютбся шаленими обємами під лозунгом війна все спише, такі дії зевлади в умовах війни не що інше як саботаж, зрада
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06.11.2022 19:46 Відповісти
На асфальт для армії, та Єдині Зе СМІ для армії. Все це тільки для блага армії!
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06.11.2022 20:36 Відповісти
Interesting, Google translates
Ukrainian Trillion as Trillion, but
Ukrainian Milliard as Billion.

1'100 Billiards of Gryna

1'100'000 Billions
1'100'000'000 Milliards
1'100'000'000'000 Millions

Taking 1'200'000 as a number for an 40:1 exchange to US$ / €

would make an state budget of 30 US-Billions / UA-Milliard US-Dollars.

The Federal Budget of Germoney is around 400 US-Billion / UA-Milliard Euros.

Each state, county and commune have their own budgets.
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06.11.2022 21:16 Відповісти
ЦЕ ТУПО БРЕХНЯ!
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06.11.2022 21:18 Відповісти
 
 