Около 90% налогов в следующем году пойдут на армию, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины направит на армию и безопасность Украины почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году. Дефицит бюджета планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров.
Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятый на этой неделе", - сказал Шмыгаль.
В частности, на следующий год на Вооруженные силы Украины и безопасность запланировано выделить 1,1 трлн грн, почти 450 млрд грн будут направлены на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн запланировано выделить на здравоохранение и 156 млрд грн – на образование.
"Это четыре главные статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы - 2,6 трлн грн. Дефицит в более чем 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования" , – добавил глава правительства.
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@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1589255100970983424 1 ч
Дивна позиція влади: замість того, щоби звільнити від оподаткування генератори та супровідне електрообладнання вона «турботливо» пояснює як треба платити на них податки.
бюджет з заложеним в нього $38млрд зелених дефіцита i 64 млрд гривень на дороги мовчу за марафон?
дефіцит покроють союзники.....
а як ні? - ми їх обматюкаємо знову!
- Налоги платят только трусы и лохи !!!
дятли тупорилі зелені - просинайтесь вже!
А как же дороги? и уже новая тема - газ - был газ - государственным, но Витренко - "рыночник"ему ноги приделали в Нафтогазе , по заданию сверху, а теперь этот газ стал часным по 1,2 $ за 1 тыс куб. - для бюджета и пошла жнива с новым управляющим Нафтогаза, который ни чего не крал - все было украдено до нас, ему надо только оплатить украденое и получить долю. Как говориться война войною, а кушать хочется всегда и не просто кушать, а жрать с государственного корыта.
Ukrainian Trillion as Trillion, but
Ukrainian Milliard as Billion.
1'100 Billiards of Gryna
1'100'000 Billions
1'100'000'000 Milliards
1'100'000'000'000 Millions
Taking 1'200'000 as a number for an 40:1 exchange to US$ / €
would make an state budget of 30 US-Billions / UA-Milliard US-Dollars.
The Federal Budget of Germoney is around 400 US-Billion / UA-Milliard Euros.
Each state, county and commune have their own budgets.