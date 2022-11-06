РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11571 посетитель онлайн
Новости Война
2 632 34

Около 90% налогов в следующем году пойдут на армию, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров Украины направит на армию и безопасность Украины почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году. Дефицит бюджета планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятый на этой неделе", - сказал Шмыгаль.

В частности, на следующий год на Вооруженные силы Украины и безопасность запланировано выделить 1,1 трлн грн, почти 450 млрд грн будут направлены на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн запланировано выделить на здравоохранение и 156 млрд грн – на образование.

Читайте также: Кабмин наносит предприятиям больше ущерба, чем российская агрессия: Бизнесмен Юркевич призывает Зеленского отстранить Шмыгаля и правительство от работы

"Это четыре главные статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы - 2,6 трлн грн. Дефицит в более чем 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования" , – добавил глава правительства.


Автор: 

налоги (3239) экономика (3881) ВСУ (6616) Шмыгаль Денис (2705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15

показать весь комментарий
06.11.2022 17:35
+14
От бідосики! Невже даже до ручок нічого не прилипне? А десятки мільярдів на дороги звідки візьмете?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:22
+12
Завязывайте с финансированием никому не нужным телемарафоном и ремонтами дорог, которые не нужны и выглядят как выпиливание бюджета в карман!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От бідосики! Невже даже до ручок нічого не прилипне? А десятки мільярдів на дороги звідки візьмете?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:22 Ответить
А якже дороги, пане шмигалю?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:22 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1589255100970983424 1 ч

Дивна позиція влади: замість того, щоби звільнити від оподаткування генератори та супровідне електрообладнання вона «турботливо» пояснює як треба платити на них податки.

показать весь комментарий
06.11.2022 17:24 Ответить
Завязывайте с финансированием никому не нужным телемарафоном и ремонтами дорог, которые не нужны и выглядят как выпиливание бюджета в карман!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:29 Ответить
«Якимось дивовижним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні «дом-и», не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2мільярди (!) на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни, що насправді героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора. Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили і нівелювали рішення парламенту України», - https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0o6wbutMNokVjcrPJcAkzJd1ZnCXG748cJX1CMWdPKw7h4KqEjHK2cnjAaruPiciZl?__cft__[0]=AZVuMkpAG7eriGQY56-Stpz2MeOoLlDc_1l5cAHl2AMTUFUtFKwzY089sPNf6oo5NgQhhhKdJVltD-RQ7UydP2ifIoTjYWiwUpn0mFk4SoxoYL59bWFWM55CE2bVrDriJW4b1DXbLvXcS-k5iWH2RKW6akc_HUcFr77_Oq_a-eJ5wQ&__tn__=%2CO%2CP-R зауважує Голова Комітету з питань інтеграції України ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
показать весь комментарий
06.11.2022 18:39 Ответить
90% - це жостко буде. а зарплати депутатам та директорам державних установ? у нас от - директор отримує на комунальному підприємстві 50к. і це те, що люди знають. а скільки не знають?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:33 Ответить

показать весь комментарий
06.11.2022 17:35 Ответить
а на в армію податки податки на асфальт входять?
бюджет з заложеним в нього $38млрд зелених дефіцита i 64 млрд гривень на дороги мовчу за марафон?
дефіцит покроють союзники.....
а як ні? - ми їх обматюкаємо знову!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:36 Ответить
зелене криворогате стадо бидло бровісток....
показать весь комментарий
06.11.2022 17:38 Ответить
і боже ж мій, в моєму славному місті - Києві...
показать весь комментарий
06.11.2022 17:40 Ответить
Невже крім Мацкви та Санкт-Пєтєрбургу в США і Київ є? А в якому штаті?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:44 Ответить
PA
показать весь комментарий
06.11.2022 17:52 Ответить
А податків обмаль. Бо держава на межі виживання
показать весь комментарий
06.11.2022 17:40 Ответить
А в тоже время сидит, где-нибудь в Буковеле, такой себе Беня, потягивает вискарь и вспоминает своё жизненное кредо:
- Налоги платят только трусы и лохи !!!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:42 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2022 17:47 Ответить
І так зрозуміло, що всі ресурси потрібні нам там для перемоги
показать весь комментарий
06.11.2022 17:42 Ответить
Кому для перемоги, а тут для зради, як бачите
показать весь комментарий
06.11.2022 17:45 Ответить
а ще президентский універ 1000000 дерев лас вегас космодром і іншій бред
показать весь комментарий
06.11.2022 17:42 Ответить
і щє не всі і не все зрозуміли, як показує опрос разумкова - невиліковні....
дятли тупорилі зелені - просинайтесь вже!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:50 Ответить
Не здатні навіть в простій ситуації не нести казна що.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:54 Ответить
Пургаметы ЗеКодломоцкие Кучмисты никогда не воровали...зуб даю...Данилыч подтвердит...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.11.2022 17:58 Ответить
А хтось з можновладців поклянеться не красти?
показать весь комментарий
06.11.2022 17:59 Ответить
Отмывают бабло на дорогах ловко и хитро..особенно через Донецкую область...и частично Луганскую...,Запорожскую и Херсонскую...якобы строят..но их тут же путлер разбомбил повредил взорвал...хорошая крыша...😆миллиарды в песок...а на самом деле знаете кому...😛
показать весь комментарий
06.11.2022 18:05 Ответить
Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль Джерело:
А как же дороги? и уже новая тема - газ - был газ - государственным, но Витренко - "рыночник"ему ноги приделали в Нафтогазе , по заданию сверху, а теперь этот газ стал часным по 1,2 $ за 1 тыс куб. - для бюджета и пошла жнива с новым управляющим Нафтогаза, который ни чего не крал - все было украдено до нас, ему надо только оплатить украденое и получить долю. Как говориться война войною, а кушать хочется всегда и не просто кушать, а жрать с государственного корыта.
показать весь комментарий
06.11.2022 18:12 Ответить
А як же тоді дороги, мільярдний ліс, смартфони пенсіонерам і ПреЗеднтський універ? Як зарплата вчителям пог 3 тисячі доларів? Чи сьогодні перед виборами краще примазатися до армії, яку валив і яка встояла? А коли буде заборонена російська церква,яка тут називається УПЦ, яка є однією із скреп "русского мира", чи то свої виборці?
показать весь комментарий
06.11.2022 18:45 Ответить
4 тисячі доларів
показать весь комментарий
06.11.2022 19:16 Ответить
И скумбрия по 8. Долларов. За штуку.
показать весь комментарий
06.11.2022 19:18 Ответить
Вибачаюсь - 4 тисячі доларів. Я вже забувся цифру за його брехнею і уявив які це зараз гроші навіть 3 тисячі доларів США, бо ціни виросли навіть на деякі товари в 10 раз, а зарплата на місці.
показать весь комментарий
06.11.2022 19:25 Ответить
Хотілосяб щоб ці кошти пішли саме на ЗСУ а не на інші потреби МОУ, як от зараз в м.Стрий, Львівської області йде капітальний ремонт райвійскомата, вартість цього ремонту з усіма відкатами навіть важко уявити, в умовах війни який нах,уй ремонт військомату, у нас на нулю в хлопців немає елементарних речей, а те шо є це як правило волентери або союзники. Крім виділення коштів потрібно розробити механізм, щоб ці кошти йшли саме на обороні заходи а не тилові потреби МОУ, потрібно покласти край постійному нецільовому, неефективному використаню коштів оборони, бо з однієї сторони на ЗСУ виділяються колосальні кошти, з іншого все що є в ЗСУ це або старі запаси, або волонтери, або союзники, а бютжетні кошти розкрадаютбся шаленими обємами під лозунгом війна все спише, такі дії зевлади в умовах війни не що інше як саботаж, зрада
показать весь комментарий
06.11.2022 19:46 Ответить
На асфальт для армії, та Єдині Зе СМІ для армії. Все це тільки для блага армії!
показать весь комментарий
06.11.2022 20:36 Ответить
Interesting, Google translates
Ukrainian Trillion as Trillion, but
Ukrainian Milliard as Billion.

1'100 Billiards of Gryna

1'100'000 Billions
1'100'000'000 Milliards
1'100'000'000'000 Millions

Taking 1'200'000 as a number for an 40:1 exchange to US$ / €

would make an state budget of 30 US-Billions / UA-Milliard US-Dollars.

The Federal Budget of Germoney is around 400 US-Billion / UA-Milliard Euros.

Each state, county and commune have their own budgets.
показать весь комментарий
06.11.2022 21:16 Ответить
ЦЕ ТУПО БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
06.11.2022 21:18 Ответить
 
 