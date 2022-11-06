Около 90% налогов в следующем году пойдут на армию, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины направит на армию и безопасность Украины почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году. Дефицит бюджета планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятый на этой неделе", - сказал Шмыгаль.

В частности, на следующий год на Вооруженные силы Украины и безопасность запланировано выделить 1,1 трлн грн, почти 450 млрд грн будут направлены на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн запланировано выделить на здравоохранение и 156 млрд грн – на образование.

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"Это четыре главные статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы - 2,6 трлн грн. Дефицит в более чем 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования" , – добавил глава правительства.



