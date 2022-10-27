Кабмин наносит предприятиям больше ущерба, чем российская агрессия: Бизнесмен Юркевич призывает Зеленского отстранить Шмыгаля и правительство от работы
Предприниматель Анатолий Юркевич написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров в уничтожении экономики и нарушении ими присяге на верность украинскому народу.
Юркевич резко раскритиковал постановление Кабмина №1154 от 12.10.2022, которым правительство внесло изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Вред этого документа он проиллюстрировал на примере предприятия ООО "Роменский молочный комбинат", которое производит и экспортирует в ЕС масло и сыры.
Ущерб предприятию от военных действий с начала полномасштабного вторжения России составил 4 млн грн. Ущерб от принятия указанного постановления Кабмина — только с 1 июля 2022 года превысил 15 млн грн. Вред от действий Кабмина в несколько раз превышает последствия военной российской агрессии.
По мнению Юркевича, этим документов Кабмин во главе со Шмыгалем сознательно наносят ущерб экономике и благосостоянию украинского народа. Соответственно — нарушают присягу, которую давали при вступлении должность.
"В то время, когда принявшие присягу военнослужащие Вооруженных Сил Украины отдают свои жизни на фронте, лица, которых вы подали в Верховную Раду Украины для назначения на должность, изменили данной ими присяге. Это означает, что вы ошиблись в своей кадровой политике и должны принять решение", — обратился предприниматель к президенту Зеленскому.
По его мнению, сложившаяся ситуация стала очередным вызовом для главы государства. Он должен сделать выбор — интересы своего народа или благополучие чиновников, которые пришли к власти в составе его команды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За 30 років хто ВВП підіймав та соціалку покращував? Пам'ятаєте як олігархи взбунтовались?...
______
Хто вважає що все відбувається випадково - раджу прочитати статтю в
від 1992, написаної в 1991 "
__________
* - кліматичні та тектонічні критичні зміни до яких готовляться олігархи Землі, а поплусу вбивають в голову що то "со2"
А отой смєшной дєкламатор текстів - то пустота
це щоб думали, за кого голосуєте
От тільки кому писати?
Але нехай сам собі напише! Він же галасував за них в 2019році!
Вочевидь передруковані ЦН фрагменти допису автора із сайту "хвиля" - це замовний матеріал пдв-шних тіньовиків.
ЗеКодломойские любят баксы больше чем Украину...
нам страшні українські гниди"
була "вирвана з контекста" передвиборчій гонки,
бо надо було на#б.ти електорат.
Ваш ЗЕ.
Кто-то может перечитать https://hvylya.net/uk/analytics/261561-gospodin-zelenskiy-chinovniki-nanosyat-ushcherba-uzhe-bolshe-chem-okkupanty-ukrainskomu-biznesu оригинал по ссылке из новости и перевести на простой язык,
объяснив на пальцах для далеких от экономики читателей суть претензии к "РМК".
А то там в тексте есть что угодно от присяги президента до голодающих коров,
но смысл аферы непонятен.
Но заголовок новости у Цeнзopа да, громкий, привлекательный.
Дав грошей або скористався слабкістю розуму журналіста і ця абсолютно неінформативна стаття з'явилася на цн.
На це лайно зібралося купа тупих мух і почали на вентилятор накидати. Тільки два коментаря були гідними. Дякую.
Звідки ви тупі кацапи тут беретесь? Коментуйте на український правді.
@ukrainiansfirst
·
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1585568595442106369 4 ч
Це вирок всій «системі державного управління» у воюючій країні.