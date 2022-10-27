Кабмин наносит предприятиям больше ущерба, чем российская агрессия: Бизнесмен Юркевич призывает Зеленского отстранить Шмыгаля и правительство от работы

Предприниматель Анатолий Юркевич написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров в уничтожении экономики и нарушении ими присяге на верность украинскому народу.

Юркевич резко раскритиковал постановление Кабмина №1154 от 12.10.2022, которым правительство внесло изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Вред этого документа он проиллюстрировал на примере предприятия ООО "Роменский молочный комбинат", которое производит и экспортирует в ЕС масло и сыры.

Ущерб предприятию от военных действий с начала полномасштабного вторжения России составил 4 млн грн. Ущерб от принятия указанного постановления Кабмина — только с 1 июля 2022 года превысил 15 млн грн. Вред от действий Кабмина в несколько раз превышает последствия военной российской агрессии.

По мнению Юркевича, этим документов Кабмин во главе со Шмыгалем сознательно наносят ущерб экономике и благосостоянию украинского народа. Соответственно — нарушают присягу, которую давали при вступлении должность.

"В то время, когда принявшие присягу военнослужащие Вооруженных Сил Украины отдают свои жизни на фронте, лица, которых вы подали в Верховную Раду Украины для назначения на должность, изменили данной ими присяге. Это означает, что вы ошиблись в своей кадровой политике и должны принять решение", — обратился предприниматель к президенту Зеленскому.

По его мнению, сложившаяся ситуация стала очередным вызовом для главы государства. Он должен сделать выбор — интересы своего народа или благополучие чиновников, которые пришли к власти в составе его команды.

Читайте: Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак