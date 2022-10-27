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Новости Война
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Кабмин наносит предприятиям больше ущерба, чем российская агрессия: Бизнесмен Юркевич призывает Зеленского отстранить Шмыгаля и правительство от работы

шмигаль

Предприниматель Анатолий Юркевич написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров в уничтожении экономики и нарушении ими присяге на верность украинскому народу.

Юркевич резко раскритиковал постановление Кабмина №1154 от 12.10.2022, которым правительство внесло изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Вред этого документа он проиллюстрировал на примере предприятия ООО "Роменский молочный комбинат", которое производит и экспортирует в ЕС масло и сыры.

Ущерб предприятию от военных действий с начала полномасштабного вторжения России составил 4 млн грн. Ущерб от принятия указанного постановления Кабмина — только с 1 июля 2022 года превысил 15 млн грн. Вред от действий Кабмина в несколько раз превышает последствия военной российской агрессии.

По мнению Юркевича, этим документов Кабмин во главе со Шмыгалем сознательно наносят ущерб экономике и благосостоянию украинского народа. Соответственно — нарушают присягу, которую давали при вступлении должность.

"В то время, когда принявшие присягу военнослужащие Вооруженных Сил Украины отдают свои жизни на фронте, лица, которых вы подали в Верховную Раду Украины для назначения на должность, изменили данной ими присяге. Это означает, что вы ошиблись в своей кадровой политике и должны принять решение", — обратился предприниматель к президенту Зеленскому.

По его мнению, сложившаяся ситуация стала очередным вызовом для главы государства. Он должен сделать выбор — интересы своего народа или благополучие чиновников, которые пришли к власти в составе его команды.

Читайте: Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак

Зеленский Владимир (20336) Кабмин (14026) экономика (3879) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+52
гетьманцев та його контора - це бойовий підрозділ агресора у війні з нами.. за останні місяці вони нищать бізнес навіть ефектифніше, аніж ракети та шахіди...
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27.10.2022 15:08
+30
зелена команда нічого іншого не вміє
це щоб думали, за кого голосуєте
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27.10.2022 15:10
+26
А то можно подумати що Зе не в курсі цього...
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27.10.2022 15:09
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гетьманцев та його контора - це бойовий підрозділ агресора у війні з нами.. за останні місяці вони нищать бізнес навіть ефектифніше, аніж ракети та шахіди...
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27.10.2022 15:08 Ответить
Все в комплексі, нація наша давно під прицілом та в "розробці"...
За 30 років хто ВВП підіймав та соціалку покращував? Пам'ятаєте як олігархи взбунтовались?...
______
Хто вважає що все відбувається випадково - раджу прочитати статтю в
від 1992, написаної в 1991 "
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27.10.2022 15:23 Ответить
один и поднимал. и олигархи со всех каналов заорали лишь бы не Порошенко, а избиратели дружно подхватили и до сих пор до многих ничего не дошло. Но, Слава Богу, Англосаксы знают, как выбивать дурь из голов населения)
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27.10.2022 16:03 Ответить
Що цікаво той "Один" мав докази як П за допомогою адмінресурсу "накрутив" 1-5%... Але тихенько "злився"... Пам'ятаєте як на гройсмана на 6 місяць критику полив, а по закону можна тільки на 13й... Тобто патріотизм то добре, але враження маю що він "стравлюючий клапан"... Адже очікував як "він" позове на майдан проти олігархії... Але... сотні "але", так як точно знав що Москалі як гієни поряд... Тобто коспірологія само собой наводить шороху в мізках тих хто думає та раціонально розставляю пріоритети та оцінки діяльності... Можно добігти висновку що нація "розплавилась" та немає національних сил на самозахист та право відстоювати національну демократію як ось в Британії чи Швейцарії. Зараз за наявністі зброї в массах можливо олігархат частково придушиться.. Але, вони ж ці плани заздалегідь планували/знали, тому або скоро подія "Х"* або вони чуть чуть відступляться, або будет на голови литься дуже багато помиїв щоб національні сили тільки між собою сперечались... 1984 в дії...

__________
* - кліматичні та тектонічні критичні зміни до яких готовляться олігархи Землі, а поплусу вбивають в голову що то "со2"
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27.10.2022 17:00 Ответить
так, але не за "останні місяці" а з першого свого владного дня! від цього прізвища мене просто нудить!
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27.10.2022 16:51 Ответить
Якби воно щось розуміло, що робить. А так прохання в пустоту. Відосики і всьо що воно може.
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27.10.2022 15:08 Ответить
Воно і цього не може. Відосіки йому ерьмак пише, Зеля просто говоряща голова.
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27.10.2022 15:50 Ответить
Єрмак, який фактично керує Україною, розуміє, що робить.

А отой смєшной дєкламатор текстів - то пустота
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27.10.2022 15:52 Ответить
Так, а крім цього, ще покриває свої недоїмки по прибутках за рахунок малого та середнього бізнесу.Це давно НЕ таємниця - інакше - за рахунок чого утримувати спец.бат."МОНАКО"?
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27.10.2022 15:09 Ответить
А то можно подумати що Зе не в курсі цього...
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27.10.2022 15:09 Ответить
Вони не прийшли i тупо назбирали через братiв кумiв сватiв i тд.
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27.10.2022 15:10 Ответить
зелена команда нічого іншого не вміє
це щоб думали, за кого голосуєте
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27.10.2022 15:10 Ответить
Лішби нє барига.
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27.10.2022 15:18 Ответить
Риба починає гнити з голови !
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27.10.2022 15:12 Ответить
Нинышній голова наглядової ради Укроборонпрому милованов разом з богуслаєвим працювали на армію росії коли вже голова наглядової ради Укроборонпрому буде працювати на армію України
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27.10.2022 15:17 Ответить
Давно пора..вместе с ГЕТьманцевым особенно...
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27.10.2022 15:17 Ответить
гетьманцев гірше за тих "шахідів"
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27.10.2022 15:17 Ответить
что то мне дает основание допускать такое--сразу после окочания войны через сутки трое с Украины исчезнет Шмыгайло батальон Монако служивая фрикция Рады и Бубочка.. поскольку внешней врагш будет уничтожет народ захочет спросить с нитх по понятиям и по сути или содрать шкурку или подержать за горлянку...
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27.10.2022 15:32 Ответить
Вони тут, щоб "«Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит."
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27.10.2022 15:18 Ответить
нехай напише заяву на відсторонення шкідників ЄрЗе (обох) від роботи - бо вони шкодять (і нашкодили в минулому!) ще більше, ніж Шмигаль.
От тільки кому писати?

Але нехай сам собі напише! Він же галасував за них в 2019році!
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27.10.2022 15:19 Ответить
Старуха из Запорожья также вон из власти...редкий негодяй скажу я вам 🦍
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27.10.2022 15:20 Ответить
а куртев?
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27.10.2022 18:03 Ответить
Шмигаль повний ноль і невідомо на кого працює, як і Гетьманцев, Мілованов. Куди дивиться СБУ?
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27.10.2022 15:20 Ответить
Царь хороший - бояре плохие. Никто не знал про разминирование Чонгара, про моторы МоторСич... У нас вообще похоже президент не в курсе дел в стране.
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27.10.2022 15:24 Ответить
Думаю не варто нагадувати, про те чим думали те і вибрали. Після циього цирку, лишиться чимало "брудного посуду" та "поламаних меблів".
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27.10.2022 15:24 Ответить
Свежий пример...Элизабет Трасс..неудачная затея с изменениями в налогооблажении и до свидос Трасс...
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27.10.2022 15:27 Ответить
В Великобритании последствия решений Трасс были очевидными и катастрофическими, которые предсказывали все, кроме кабинета министров.
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27.10.2022 15:42 Ответить
Це типу "царь хорошийБ бояре виноваты"...
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27.10.2022 15:29 Ответить
Кацап, царь - то у вас на паРаше
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27.10.2022 16:50 Ответить
Компетентний і неупереджений погляд на внесені зміни Постановою КМУ № 1154 від 12.10.2022 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної показує, що вони спрямовані проти практики скруток по ПДВшньому податковому кредиту, оскільки ставлять перешкоди експортерам реальної економіки провадити такі сумнівні операції з розкрадачами бюджетних коштів, бо тепер важче буде отримати відшкодування з непрофільних операцій.
Вочевидь передруковані ЦН фрагменти допису автора із сайту "хвиля" - це замовний матеріал пдв-шних тіньовиків.
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27.10.2022 15:32 Ответить
Ця постанова заборонить виплати ПДВ ахметову ?
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27.10.2022 23:00 Ответить
Нарешті знайшовся в країні бізнесмен з яйцями, який відкрито сказав цирку про їхню морокобесію.
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27.10.2022 15:34 Ответить
С февраля только США дали всякого добра Украине на 116 ярдов долларов Каже Юрий Швец....
ЗеКодломойские любят баксы больше чем Украину...
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27.10.2022 15:34 Ответить
Хто знає,нащо Богуслаєва витягли саме зараз?
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27.10.2022 15:35 Ответить
Американцы взяли Зеленского за то место чем он на рояле играет, вот и пришлось Богуслаева взять, российские вертолеты с начинкой от мотор сичи . Почему то я уверена ,что сейчас пошумят а потом Богуслаев тихонько уйдет в лес
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27.10.2022 15:42 Ответить
"Нам не страшні московські воші,
нам страшні українські гниди"
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27.10.2022 15:35 Ответить
З'явилися інформація, що фраза "Гірше не буде"
була "вирвана з контекста" передвиборчій гонки,
бо надо було на#б.ти електорат.

Ваш ЗЕ.
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27.10.2022 15:36 Ответить
Той кабмін геть непотрібен. По факту всім керують з ОП.І там скрізь стримить писок д'єрмака!
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27.10.2022 15:37 Ответить
Якби шмигаль щось вирішував його давно поперли.По гедзьманьському уже все сказано,добавлю: весь час шморгає носиком,щось тече,мабуть наш бюджет.
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27.10.2022 15:37 Ответить
Брррр, очень интересно, но ничего не понятно по молочному комбинату.

Кто-то может перечитать https://hvylya.net/uk/analytics/261561-gospodin-zelenskiy-chinovniki-nanosyat-ushcherba-uzhe-bolshe-chem-okkupanty-ukrainskomu-biznesu оригинал по ссылке из новости и перевести на простой язык,
объяснив на пальцах для далеких от экономики читателей суть претензии к "РМК".

А то там в тексте есть что угодно от присяги президента до голодающих коров,
но смысл аферы непонятен.

Но заголовок новости у Цeнзopа да, громкий, привлекательный.
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27.10.2022 15:38 Ответить
Только одна картинка о Шмыгале...
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27.10.2022 15:41 Ответить
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27.10.2022 15:58 Ответить
Як казала Ліна Костенко,перемагають одні,а перемогою КОРИСТЬтуются зовсім інші...
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27.10.2022 15:41 Ответить
Колись автор реформ у Польщі Лешек Бальцерович казав таке...прем'єри України Яценюк та Гройсман майже не помилялися в тих чи інших реформах...як би це було не так,то Україна давно стала Венесуелою або Північною Кореєю...
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27.10.2022 15:47 Ответить
Подібні порівняння абсолютно безглузді і деструктивні тому що говорити що росія яка вбиває наших людей, яка фізично нищить нашу інфраструктуру, нашу енергетику , наше житло, приносить менше шкоди ніж кабінет міністрів України це все одно що лити воду на млин ворогів, я не збираюсь бути адвокатом Шмигаля але треба розуміти що зараз дуже жорстка війна,тому треба ретельно підбирати слова, треба спочатку думати а вже потім писати, тому що коли прийде час суду над путлером і ко,коли вони будуть звинувачені в завдані матеріальних збитків Україні тоді їхні адвокати захищаючи їх будуть козиряти подібними листами.
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27.10.2022 15:48 Ответить
Я думаю, що Шмигаль, Татаров, Зе, ерьмак і пуйло повинні сидіти на одній лаві підсудних.
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27.10.2022 16:02 Ответить
Зепіл?
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27.10.2022 16:04 Ответить
Якийсь нонейм звернувся з листом к президенту і запропонував звільнити прем'єр міністра. Вже смішно.
Дав грошей або скористався слабкістю розуму журналіста і ця абсолютно неінформативна стаття з'явилася на цн.
На це лайно зібралося купа тупих мух і почали на вентилятор накидати. Тільки два коментаря були гідними. Дякую.
Звідки ви тупі кацапи тут беретесь? Коментуйте на український правді.
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27.10.2022 15:59 Ответить
Что скажет Данилыч,то и сделают академики из Трускавца...🤣😆
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27.10.2022 16:08 Ответить
Шось крім цього Юрченкі нікого з бізнесу не чути. Всі задоволені постановою чи черговий скигляр-невдаха?
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27.10.2022 16:15 Ответить
потому что это ставленник ахмета а гетьманцев это придаток сивковича, вся эта кодла во главе с Оманским Ослом поставлена кремлем через беню для слития Украины!!!
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27.10.2022 16:23 Ответить
знайшов кому писати, йому це не цікаво, це ж не ліга сміху
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27.10.2022 16:26 Ответить
і навіть не відкати на асфальті....
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27.10.2022 16:42 Ответить
ви-два останніх-давно гетьманцеву мінет робили?
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27.10.2022 16:26 Ответить
саша жопов і влад-два ушлепка
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27.10.2022 16:27 Ответить
Треба продублювати це звернення до Юзика та Лисого, можна ще до Умало Сісоку Умбала керманича Гвінея-Бесау.
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27.10.2022 16:33 Ответить
Не на часі. Що ви собі дозволяєте під час війни? То так потрібно Зелі і його команді, а вони неприкословні. Якщо закралися якісь сумніви, то подивіться єдиний телеканакл на "1+1". До речі, а де там Юля Мендель з нашим "русским"?
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27.10.2022 16:37 Ответить
Що це таке(неприкословні)щось новеньке?
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27.10.2022 16:47 Ответить
це ті із сьогоднішньої вдади, призначені "слугами", яких нікому чіпати не можна.
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27.10.2022 17:49 Ответить
Діяльність економічного блоку уряду вкрай негативна для бізнесу. Зараз податкова перевіряє обґрунтованість реєстрації ПДВ, за період коли реєстр ЄПН не працював, і «ріже» всіх експортерів складаючи на них неправомірні Акти. Мало того, що в критичний період для країни працювали, платили зп, податки та продавали валюту по 36,5грн/дол, а не по 40!!! Так ще й отримайте від Податкової подарунок у вигляді нарахування ПДВ, замість повернення. То нащо тоді працювати …
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27.10.2022 17:02 Ответить
на Україну, на Перемогу, якщо бовдур не зрозумів досі
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27.10.2022 17:18 Ответить
Вам пан Боневтік показав, як потрібно боротися з олігархами, ну з Порошенко, бо сам він від олігарха Бені, прем'єр від олігарха ахметова, стефаенчук від медведчука, вся ОПа від олігарха януковича. Ось і аппарат, який доїть Україну і реагує тільки на розслідування журналістів і то не завжди.
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27.10.2022 17:09 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1585568595442106369 4 ч

Це вирок всій «системі державного управління» у воюючій країні.
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27.10.2022 17:10 Ответить
Відкіля такі цифри збитків? Спеціалісти можуть прокоментувати?
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27.10.2022 17:27 Ответить
Наївний просить зеДебіла покарати його ж ліву руку.
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27.10.2022 17:36 Ответить
ДАВНО ПОРА, А ЛУЧШЕ К СТЕНКЕ!!!
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27.10.2022 17:40 Ответить
Проснулись. Це тягнеться з 2019.
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27.10.2022 17:57 Ответить
Зелнське, ******** лайно, вавно треба ізолювати, хочаб від екранів. То є непотріб.
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27.10.2022 18:03 Ответить
Нам сьогодні заблокували податкові, дякую гетьманцев,у нас працює 30 людей і ПДВ платимо багато,для чого нищити бізнес?
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27.10.2022 18:46 Ответить
Цей бізнесмен не розуміє що шмигаль і зеленський це одна команда.
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27.10.2022 19:42 Ответить
Не розуміє підприємець хто п'яту колону кацапів очолює. На жаль він не один.
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27.10.2022 23:47 Ответить
частное мнение.
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28.10.2022 01:42 Ответить
 
 