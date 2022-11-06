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Завтра світло відключатимуть у Києві та семи областях, - "Укренерго"

світло

У понеділок, 7 листопада, у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях України будуть планові відключення електроенергії. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву "Укренерго".

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві завтра будуть екстрені відключення, графіки не працюють

Як ми вже зазначали, планові та аварійні відключення - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного.

Рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області. Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у той час, поки проводяться оперативні ремонтні роботи, залучаються резервні схеми живлення. Але вони не завжди витримують те навантаження, яке несла в мирний час енергосистема. Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень", - повідомили в "Укренерго".

Автор: 

електроенергія (6210) Укренерго (2697)


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Топ коментарі
+6
Очень тяжело дается Украине победа в этой войне.

Враг ещё силён, безжалостен и подл. Пятая колону Кремля в Украине еще не обезврежена.

Но украинский народ победить нельзя.
Победа обязательно будет за нами.
Смерть рашистски оккупантам.
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07.11.2022 01:23
+5
Уроди. За 8 місяців війни не почухалися продумати захист і різні сценарії порятунку критичної інфраструктури, а тепер людей кошмарять для вирішення своїх прорахунків.
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06.11.2022 23:22
+5
Главное - телемарафоны и видосики. На это свет есть всегда.
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07.11.2022 00:30
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а шо там у преЗЕ по сценарию???
он уже успел все рассмотреть...
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06.11.2022 22:56 Відповісти
И весь этот дефицит будут покрывать именно за счет Киева? Там как раз тоже завтра прогнозируют именно такой дефицит
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06.11.2022 23:00 Відповісти
90-ті роки і асфальт, привіт!
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06.11.2022 23:06 Відповісти
90-ті нервово смалять в сторонці. Тоді вимикали на 1 годину, а не на 12 годин на добу. Та й коли Юлька стала прем'єром, взагалі відмінили віялові відключення.
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06.11.2022 23:20 Відповісти
Ніт. Вимикали на час й 50 хвилин зранку та ввечері! Особливо було тяжко пережитти той час, коли ніби то й спати лягати зарано, й сидіти, незрозуміло чим зайняти себе, теж якось не то... Добре, що дрібнооптові працювали зі сівчками та можна було піти туди на екскурсію)) А так.. карти, насяння та свічки..
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06.11.2022 23:26 Відповісти
Здається, у нас (Фастівщина) не було настільки сурово. 1 годину, наскільки пам'ятаю, з 8 до 9 вечера, якщо довше - вже дзвонили диспетчеру Обленерго (ніяких коллцентрів з дівицями - тільки сурові мужики) і теревенили з ними, аж допоки світло не з'являлося. І тоді це здавалося такими темними часами... Тепер би з радістю перейшла на такі відключення. Навіть на 2 години згодна.
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06.11.2022 23:34 Відповісти
Cумщина. Світло давали на годину-дві на добу.
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06.11.2022 23:39 Відповісти
Було таке, пам'ятаю досі. Як Тимошенко стала прем'єром, то швидко все припинилося
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07.11.2022 00:10 Відповісти
Коли Ющенко став Президентом.
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09.11.2022 10:33 Відповісти
Це було набагато раніше, ще у кінці 90-х
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09.11.2022 11:01 Відповісти
Господи, оце жесть((
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07.11.2022 00:14 Відповісти
Да вирубайте хоть на місяць, тут в Празі все ок
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06.11.2022 23:08 Відповісти
А рощподілтчі в Європу не постраждали?
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06.11.2022 23:18 Відповісти
У інших областях НЕ будуть вимикати, так треба розуміти?
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06.11.2022 23:20 Відповісти
Уроди. За 8 місяців війни не почухалися продумати захист і різні сценарії порятунку критичної інфраструктури, а тепер людей кошмарять для вирішення своїх прорахунків.
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06.11.2022 23:22 Відповісти
Главное - телемарафоны и видосики. На это свет есть всегда.
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07.11.2022 00:30 Відповісти
Очень тяжело дается Украине победа в этой войне.

Враг ещё силён, безжалостен и подл. Пятая колону Кремля в Украине еще не обезврежена.

Но украинский народ победить нельзя.
Победа обязательно будет за нами.
Смерть рашистски оккупантам.
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07.11.2022 01:23 Відповісти
Раша це недогосударство, а отстойнiк БIОМУСОРА
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07.11.2022 05:51 Відповісти
 
 