Завтра світло відключатимуть у Києві та семи областях, - "Укренерго"

У понеділок, 7 листопада, у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях України будуть планові відключення електроенергії. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву "Укренерго".

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

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Як ми вже зазначали, планові та аварійні відключення - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного.

Рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області. Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у той час, поки проводяться оперативні ремонтні роботи, залучаються резервні схеми живлення. Але вони не завжди витримують те навантаження, яке несла в мирний час енергосистема. Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень", - повідомили в "Укренерго".