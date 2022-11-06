У Києві завтра будуть екстрені відключення, графіки не працюють
У понеділок, 7 листопада, у Києві будуть запроваджуватися екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.
Про це попередив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вечір неділі. За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють.
Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку.
Звісно, розумію, що складно щось планувати, коли ситуація постійно змінюється. Але треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше", - повідомив він.
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Нельзя же ремонтировать под напряжением
Например подстанцию
И восстановительные работы не велись? Все курили?
Краще ці ********** використати проти ворога і нищити техніку і живу силу.
Экспорт этот 1000МВт был максимум
не пойму, в чем прикол
Никаких утюгов и обогревателей - кто превышает - отключение квартиры на сутки. А не целого района. В каждом районе есть 10% *********,
которые думают, что никто не узнает их расход, и из-за таких страдают все.
Расход видно по счётчикам и в конце месяца их надо штрафовать.
Если не доходит - отключение на неделю.
А энергокомпания компания по итогам месяца за перерасход увеличивает тариф в 10-100 раз - тогда дойдёт.
Немцы давно ввели бы военный лимит и НЕЩАДНО штрафовали бы
за перерасход.