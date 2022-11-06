У Києві завтра будуть екстрені відключення, графіки не працюють

У понеділок, 7 листопада, у Києві будуть запроваджуватися екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.

Про це попередив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вечір неділі. За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють.

Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові обстріли можуть спричинити цілковитий блекаут у Києві. Може постати питання евакуації, - ДТЕК

Звісно, розумію, що складно щось планувати, коли ситуація постійно змінюється. Але треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше", - повідомив він.