В Киеве завтра будут экстренные отключения, графики не работают

В понедельник, 7 ноября, в Киеве будут вводиться экстренные отключения из-за очень большого дефицита в энергосети.

Об этом предупредил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вечер воскресенья. По прогнозам Укрэнерго завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это значит, что в таком случае графики не работают.

Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо утром.

Конечно, понимаю, что сложно что-либо планировать, когда ситуация постоянно меняется. Но надо вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сетям еще больше", - сообщил он.

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