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В Киеве завтра будут экстренные отключения, графики не работают

світло,світла,відключення,віялові

В понедельник, 7 ноября, в Киеве будут вводиться экстренные отключения из-за очень большого дефицита в энергосети.

Об этом предупредил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вечер воскресенья. По прогнозам Укрэнерго завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это значит, что в таком случае графики не работают.

Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо утром.

Конечно, понимаю, что сложно что-либо планировать, когда ситуация постоянно меняется. Но надо вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сетям еще больше", - сообщил он.

Читайте также: Причин для разговоров об эвакуации из Киева пока нет. Готовимся к разным вариантам, - КГГА

Автор: 

Киев (25575) Тарифы на электроэнергию (2169)


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Топ комментарии
+13
Будуйте далі дороги, це саме головне.
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06.11.2022 22:19
+9
А какого сообственно говоря так сильно вырастит дефицит? Или уже знают, что завтра будут обстрелы и даже знают куда прилетит?
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06.11.2022 22:28
+8
Витримаємо.
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06.11.2022 22:40
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Будуйте далі дороги, це саме головне.
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06.11.2022 22:19 Ответить
Кличко сейчас не до дорог. У него голова другим занята.
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06.11.2022 22:39 Ответить
деребаном земли!
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06.11.2022 23:54 Ответить
а, вже з Європи прислали скільки буде потрібно експортувати, і Київ не вписується в плани, так?
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06.11.2022 22:22 Ответить
Орки знищили розподільчі станції. Електрика по повітрю не передається у товарних кількостях.
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06.11.2022 23:34 Ответить
брехня!
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07.11.2022 01:32 Ответить
Не брехня. Якщо ви не знаєте чогось - це ваша особиста необізнанність.
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07.11.2022 16:07 Ответить
А какого сообственно говоря так сильно вырастит дефицит? Или уже знают, что завтра будут обстрелы и даже знают куда прилетит?
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06.11.2022 22:28 Ответить
Отключат что то

Нельзя же ремонтировать под напряжением

Например подстанцию
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06.11.2022 22:44 Ответить
Тоже надеюсь, на то что именно ремонт будет какой-то масштабный. Не хотел писать просто, русня то мониторит
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06.11.2022 22:46 Ответить
Іншими словами ще 1-2 удари і про світло можна забути.
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06.11.2022 22:35 Ответить
Це не пояснює того чого саме завтра так сильно дефіцит зросте
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06.11.2022 22:38 Ответить
Субота неділя всі по домівках і можливість єкономити.Понеділок робочий день Транспорт,підприємства ,офіси,ТЦ і інше запрацює споживаючи більше.Можливо це плюс ремонти на лінії.
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06.11.2022 22:41 Ответить
Ага, а в прошлый четверг и в пятницу все перечисленное тобой не работало?
И восстановительные работы не велись? Все курили?
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06.11.2022 23:35 Ответить
Яж нічого не стверджував.Причини ми не знаємо
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07.11.2022 00:55 Ответить
а хіба були удари? навіть повітряних тривог в Києві вже пару днів нема муйня якась відбувається! можна було б ще повірити якщоб -10°С вдарило...
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06.11.2022 22:45 Ответить
удари були в понеділок вони по понеділках ******* бомбити за тиждень ніхрена не зробили
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06.11.2022 23:00 Ответить
а останні дні шо було раз відключення посилювалися?
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06.11.2022 23:14 Ответить
нет - наоборот света стало - больше по времени
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07.11.2022 01:35 Ответить
Витримаємо.
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06.11.2022 22:40 Ответить
гендиректор субхолдингу - это что такое за офицособа? как при ковидле, вой, шум, волна, плато, ложь от каждого клерка и никто за базар не отвечает
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06.11.2022 22:40 Ответить
Пора обстреливать энергетику кацапов вплоть до москвы, а лучше до урала. Чтобы им не повадно было. А то игра в одни ворота безнаказано.
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06.11.2022 22:41 Ответить
По факту нам це нічого не дасть тільки моральне задоволення від помсти.Це ніяк не вплине на ситуацію на фронті.
Краще ці ********** використати проти ворога і нищити техніку і живу силу.
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06.11.2022 22:43 Ответить
які "ці **********"? далекобійні дрони? багато ти ними "техніки і живохї сили" знищиш? а от подстанцію - запросто!
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06.11.2022 22:50 Ответить
Краще у Білгороді, Ростові, Курську, Воронежі демонтувати їх електропідстанції і перевезти до нас замісти орками розбитих. Але до них ще дійти треба.
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06.11.2022 23:20 Ответить
чем?
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06.11.2022 23:58 Ответить
видосиками зеленского - их до хрена в Украине
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07.11.2022 01:36 Ответить
...и только ты останешься сидеть на бутылке
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06.11.2022 22:57 Ответить
А в жовтні після обстрілів припинала. Та що нема зради
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06.11.2022 22:47 Ответить
Там мизерные объемы

Экспорт этот 1000МВт был максимум
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06.11.2022 22:50 Ответить
до ППОнеділка готуються?
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06.11.2022 22:51 Ответить
запускати дрони з вибухівкою в кацапстан на їх об,єкти енергоструктури.
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06.11.2022 22:51 Ответить
что-то не то с Киевом и ЭЭ происходит....
не пойму, в чем прикол
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06.11.2022 22:55 Ответить
Угу и это при том, что Iris T реально блестяще работает
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06.11.2022 22:59 Ответить
что то второго числа не похоже на хороший результат, четыре прилета из 7 ракет
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07.11.2022 00:00 Ответить
смотря где был ирис...
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07.11.2022 01:10 Ответить
Расход на 1 квартиру должен быть лимитирован: холодильник, ноутбук, зарядка телефона и фонариков, 2-3 экономки.
Никаких утюгов и обогревателей - кто превышает - отключение квартиры на сутки. А не целого района. В каждом районе есть 10% *********,
которые думают, что никто не узнает их расход, и из-за таких страдают все.
Расход видно по счётчикам и в конце месяца их надо штрафовать.
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07.11.2022 01:14 Ответить
Це все можливо лише при використанні лічильників, які зливають у реальному часі показники. Не впевнений, що таких багато. Новобудови хіба що..
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07.11.2022 01:26 Ответить
Расстреливать сразу за обогреватель! Когда ж вы уже повыздыхаете, комуняки сраные!
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07.11.2022 02:29 Ответить
Зачем расстреливать? Больные будут дохнуть без электричества сами.
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07.11.2022 05:39 Ответить
В каждом доме жильцы знают своих хйуловатых соседей - простой контроль их счётчика и вызов человека из ЖЭКа решает вопрос.
Если не доходит - отключение на неделю.
А энергокомпания компания по итогам месяца за перерасход увеличивает тариф в 10-100 раз - тогда дойдёт.
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07.11.2022 01:18 Ответить
Сразу строй концлагерь! И расстрел за перерасход на 100 ватт!
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07.11.2022 02:30 Ответить
Напиши что-то умное.
Немцы давно ввели бы военный лимит и НЕЩАДНО штрафовали бы
за перерасход.
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07.11.2022 05:41 Ответить
Щось ці "дефіцити внаслідок обстрілів"....пахнуть аферою....Щось тут не так....
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07.11.2022 01:33 Ответить
100% особливо сподобалося про "евакуацію 3 млн людей" з Києва
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07.11.2022 02:32 Ответить
Надо одного боксёра из мэрского кресла выкинуть и усадить коммунальщика.
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07.11.2022 05:43 Ответить
 
 