В Киеве завтра будут экстренные отключения, графики не работают
В понедельник, 7 ноября, в Киеве будут вводиться экстренные отключения из-за очень большого дефицита в энергосети.
Об этом предупредил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вечер воскресенья. По прогнозам Укрэнерго завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это значит, что в таком случае графики не работают.
Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо утром.
Конечно, понимаю, что сложно что-либо планировать, когда ситуация постоянно меняется. Но надо вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сетям еще больше", - сообщил он.
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Нельзя же ремонтировать под напряжением
Например подстанцию
И восстановительные работы не велись? Все курили?
Краще ці ********** використати проти ворога і нищити техніку і живу силу.
Экспорт этот 1000МВт был максимум
не пойму, в чем прикол
Никаких утюгов и обогревателей - кто превышает - отключение квартиры на сутки. А не целого района. В каждом районе есть 10% *********,
которые думают, что никто не узнает их расход, и из-за таких страдают все.
Расход видно по счётчикам и в конце месяца их надо штрафовать.
Если не доходит - отключение на неделю.
А энергокомпания компания по итогам месяца за перерасход увеличивает тариф в 10-100 раз - тогда дойдёт.
Немцы давно ввели бы военный лимит и НЕЩАДНО штрафовали бы
за перерасход.