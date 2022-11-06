Переселенці можуть безплатно навчатися у будь-якому виші України, - Верещук

Внутрішньо переміщені особи мають право безплатно навчатися у будь-якому вищому навчальному закладі нашої країни.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила під час робочої поїздки до Коломиї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Посадовці Мінреінтеграції відвідали у Коломиї декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці зі сходу та півдня країни. Зокрема, Верещук поцікавилася умовами навчання дітей. Тут з ними займаються дитячі психологи, аніматори та соціальні педагоги.

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Верещук нагадала, що внутрішньо переміщені особи мають право навчатися безплатно у будь-якому ВНЗ країни.

"Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей", – наголосила віцепрем'єр.