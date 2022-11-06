УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 350 81

Переселенці можуть безплатно навчатися у будь-якому виші України, - Верещук

верещук

Внутрішньо переміщені особи мають право безплатно навчатися у будь-якому вищому навчальному закладі нашої країни.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила під час робочої поїздки до Коломиї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Посадовці Мінреінтеграції відвідали у Коломиї декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці зі сходу та півдня країни. Зокрема, Верещук поцікавилася умовами навчання дітей. Тут з ними займаються дитячі психологи, аніматори та соціальні педагоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук

Верещук нагадала, що внутрішньо переміщені особи мають право навчатися безплатно у будь-якому ВНЗ країни.

"Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей", – наголосила віцепрем'єр.

Автор: 

пільги (438) переселення (65) вища освіта (209) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
А решта дітей не заслужили?
показати весь коментар
06.11.2022 23:41
+22
2015 год. Война с РФ, море крови, а верещук тусит в москве со своей подругой - российской пропагандонкой мариной ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что верещук - гнилая рашистская консерва.
показати весь коментар
06.11.2022 23:57
+18
показати весь коментар
06.11.2022 23:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.11.2022 23:38 Відповісти
А решта дітей не заслужили?
показати весь коментар
06.11.2022 23:41 Відповісти
Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей", - наголосила віцепрем'єр. Джерело:

А решта - не наші, хай вчаться за гроші
показати весь коментар
07.11.2022 00:44 Відповісти
сидят такие *переселенцы* в якитории и ржут над верещучкой...хотя чего греха таить - она сама в душе и в поведении рава-русская...
показати весь коментар
07.11.2022 01:29 Відповісти
Місто Рава Руська, а не кацапська.
показати весь коментар
07.11.2022 08:12 Відповісти
А ті, що живуть у регіонах, де відключають електрику. Нема світла - нема інтернету - нема освіти. Якось так.
показати весь коментар
07.11.2022 09:45 Відповісти
Оце ще ************.
показати весь коментар
06.11.2022 23:42 Відповісти
Я це пам'ятаю з 2014 року. Як дітки колаборантів із Донецька та Луганська безкоштовно навчалися у Харківських університетах. Та й не лише там.
показати весь коментар
07.11.2022 07:33 Відповісти
Бажаю вам відчути всі "прелести" внутрішньо переміщеної особи.Щоб в замін на безплатну освіту ви віддали своє житло, всі свої речі, свою роботу і місце де ви виросли і провели все своє життя!
показати весь коментар
06.11.2022 23:52 Відповісти
20 років ви назло обирали ригів і іншу сволоту а ми винуваті
щоб ти вкакався
показати весь коментар
07.11.2022 06:12 Відповісти
Радуйся, дурепа, що ти не ВПО.
А як максимум ти кацапська потвора.
показати весь коментар
06.11.2022 23:53 Відповісти
Воно вже й в педагогіку скоро влізе, і економістка- і все, ***, для усіх "безплатно", швондери зелені... Нагадаю, це та особа, яка в 22-му "доступні перевізки через Чонгар" нам усім влаштувала.
показати весь коментар
06.11.2022 23:47 Відповісти
а може краще в бурсах нехай навчаються? чому зразу в виші?
показати весь коментар
06.11.2022 23:49 Відповісти
Я не фанат верещук, і не впевнений, що це не профанація.
але щодо вашого повідомлення зауважу, що якщо б ви навчалися не убурсі, а у виші, такої би херні не писали б.
показати весь коментар
06.11.2022 23:56 Відповісти
вас дописувач вище запитав, решта дітей на заслужила на таку щедрість?? якщо за ваш рахунок, я не заперечую... але на це ви нову маячню начнете городити...
показати весь коментар
07.11.2022 00:04 Відповісти
дописувач, втратив дім? втратив роботу? втратив майно? землю на якій зростав? друзів? рідних? все?
моє життя помістилося в багажник авто. Ха, теплі речі наприклад не помістилися, навіть дитячі, три каністри бензину сильно скоротили можливості багажника(((
у тебе що змінилося?
Маячня? Впевнений?

Але рахую це профанацією, і не справедливо, так як наприклад є сім'ї які так само постраждали, залишились без нічого в Київській області, Чернігівській чи де інде, але на даний час не мають статусу ВПО. Це також неправильно по відношенню наприклад до талановитих дітей з малозабезпечених сімей.

І взагалі - освіта, це основа державного розвитку, вона повинна бути безкоштовна для всіх дітей, без виключення, які мають відповідний рівень знань при вступі до вишу. Це повинен бути пріоритетом #1 в державі, не дороги, а якісна освіта. А не та ***** як зараз.
показати весь коментар
07.11.2022 00:28 Відповісти
Це Ви точно написали, людям, які не втратили свого будинку і навіть деяких своїх близьких, дуже важко це зрозуміти.
показати весь коментар
07.11.2022 07:36 Відповісти
Коли в приватних вузах діти будуть учитися безкоштовно, то ціну навчання добавлять іншим. Переселенці можуть бути і заможні, але за навчання не платитимуть. Місцевим дітям з незаможних сімей, шлях до вищої освіти буде закритий. Знаю приклад, хлопець студент постійно шукає роботу, щоб оплатити навчання в магістратурі, роботодавці дають перевагу переселенцям бо за них доплачує держава. В списку на державне навчання він перший з тих, хто не пройшов.
показати весь коментар
07.11.2022 08:36 Відповісти
Сама система освіти потребує реформування, якість освіти викликає питання. Щодо описаного Вами - це було завжди. стосовно наявності робочих місць - це інша проблема
показати весь коментар
07.11.2022 09:11 Відповісти
по системі дерзамовлення верещучкині протекції взагалі не потрібні... я так розумію. що мова про освіту, яка державою не замовляється, яка чисто на комерційній основі... для осіб, які з окупованих, деокупованих територій підхід повинен бути гнучкий з вивченням кожного випадку(не забувати про світогляд)... починати не з декларацій про безкоштовність(безкоштовність веде до безвідповідальності), а з системи знижок, не тільки на навчання, й на проживання в гуртожитку, плюс стипендії.
показати весь коментар
07.11.2022 12:16 Відповісти
Я вважаю, що це піар. Ніякого дієвого інструменту навряд чи буде. Критирії розмиті і не визначені у часі. Я більше схильний не до пільг, а до надання кредиту під незначний відсоток, на термін 10років, наприклад, категорії що фінансово цього потребує. Т
показати весь коментар
07.11.2022 12:35 Відповісти
про пільгові кредити і я раніше подумав, але не став їх озвучувати... ви озвучили - ідею підтримую.
показати весь коментар
07.11.2022 19:51 Відповісти
Так - це не порушить права інших кандидатів.
звісно - кредити не всім бажаючим, а тількибажаючим з відповідним рівнем знань.
показати весь коментар
07.11.2022 22:28 Відповісти
в діалозі, іноді дуже гострому... зато знайшли спільне розуміння. погоджуюсь з вами і підтримую. Моє шанування!
показати весь коментар
07.11.2022 22:42 Відповісти
Навзаєм!
просто влада повинна шукати прості зрозумілі рішення для допомог, що не дескридитують грамадян за якимось ознаками.
показати весь коментар
08.11.2022 10:39 Відповісти
Повне розуміння, я з вами. Найти правильне рішення, потрібен мозок... в зелених. як не сумно. він не завжди присутній.
показати весь коментар
08.11.2022 14:59 Відповісти
І що? Тепер ти став якимсь особливим і всі мають перед тобою падати на коліна та просити благословення, бо ти втратив дім, і тепер всі тобі винні, то я хочу тобі нагадати, що всі в Україні рівні і мене обурює заява цієї овечки, що якийсь ******** з даунбаса буде вчитися безкоштовно за податки українців, а якась розумна дитина не зможе навчатись, бо не має грошей і її місце зайняв якийсь дебіл, бо бач його брати йому хату розбомбили, то не треба було їх кликати. Я співчуваю людям котрі все втратили, але це не означає, що одним має бути все, а инші й так потерплять.
показати весь коментар
07.11.2022 10:46 Відповісти
Приїхали. Ти б до психіатра сходив, бо тобі всюди ввижаються усруси.
показати весь коментар
07.11.2022 11:10 Відповісти
Відправте їх до Гарворду!
показати весь коментар
06.11.2022 23:52 Відповісти
...скоріш у Хогвартс
показати весь коментар
07.11.2022 00:02 Відповісти
Всі тварини які бачили війну тільки по телевізору і тепер мають якісь претензії к ВПО горіть в пеклі!
показати весь коментар
06.11.2022 23:55 Відповісти
Просто нагадаю - Верещук І.Верещук - це агент ФСБ «Щука», фаворитка Т.Козака на Львівщині, довірена особа медведчука; всі її вчинки (закрикування П.Порошенка в телеефірах; розмінування виходів з Криму; здача в полон 2500 бійців Азовсталі, тощо) - це пряма диверсійна діяльність проти України
https://pbs.twimg.com/media/FZQfOzpX0AAOX7L?format=jpg&name=large
показати весь коментар
06.11.2022 23:55 Відповісти
2015 год. Война с РФ, море крови, а верещук тусит в москве со своей подругой - российской пропагандонкой мариной ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что верещук - гнилая рашистская консерва.
показати весь коментар
06.11.2022 23:57 Відповісти
Моя донька нині першокурсниця. Навчалася в школі добре і мала усі шанси виступити до вишу на бюджет, але через велику кількість пільговиків в т.ч. ВПО - зась, тож довелося платити. Таке життя... Навчання зараз таке самі знаєте яке - онлайн, але через постійні відключення світла стало ще гірше - то в нас світла немає, то у викладача, який читає лекцію. І це усе за наші гроші. Війна усе спише, чи не так?
показати весь коментар
07.11.2022 00:02 Відповісти
А ви с початком війни в своїй хаті залишились?Чи взяли один чемоданчик і з дітьми на руках почали блукати по світу, бо грьобані кацапи забрали у вас все?!
показати весь коментар
07.11.2022 00:16 Відповісти
А ви не думали, що ваша доля це результат ваших походів на вибори? При чому, як мінімум з 2004 року...
показати весь коментар
07.11.2022 00:38 Відповісти
з 1991
показати весь коментар
07.11.2022 00:41 Відповісти
Мені в 1991 було 14 років
показати весь коментар
07.11.2022 07:44 Відповісти
Тобто кацапи вже не в чому не винні я винен?Звідки ти знаєш за кого особисто я голосував?
показати весь коментар
07.11.2022 01:56 Відповісти
Ваше питання не лишає сумнівів.
показати весь коментар
07.11.2022 02:24 Відповісти
Ви у цьому впевнені? Я не жалілася, просто констатувала факт. Наша влада, яка б не була, просто звикла ділити людей на сорти
показати весь коментар
07.11.2022 07:47 Відповісти
так, нажаль, було завжди, особливо на затребуваних спеціальностях.
показати весь коментар
07.11.2022 09:24 Відповісти
Чому ця гнида ще не сидить за розмінування Чонгару?
показати весь коментар
07.11.2022 00:22 Відповісти
Тому що вона виконувала рішення іншої гниди ...
показати весь коментар
07.11.2022 08:30 Відповісти
Авжеж, якщо москворотий напівватний контингент не отримуватиме вищу освіту, тоді постсовкова окупаційна система через брак кадрів для себе почне здавати позиції українцям - а це загроза корупції, тобто тим, хто зараз керує країною на всіх рівнях.
показати весь коментар
07.11.2022 00:25 Відповісти
Знання української мови і географія проживання не роблять, так, саме тебе, українця.
Іди, керуй, в чому проблема? Чи ти так, *********? ))
показати весь коментар
07.11.2022 00:36 Відповісти
Не парся - це було написано не для ідіотів. ))
показати весь коментар
07.11.2022 00:49 Відповісти
Мммммм какая прекрасная *****. А другие дети чем хуже *****?!
показати весь коментар
07.11.2022 00:43 Відповісти
Іньші діти мають змогу хоча б жити у власній хаті.
показати весь коментар
07.11.2022 08:13 Відповісти
Буде начальство зі сходу, а з лопатою з заходу.
показати весь коментар
07.11.2022 08:39 Відповісти
Тихою сапою зелене кодло руйнуватиме ще й освіту. Тобто, не по конкурсу, а по бамажці. Для чого тоді вчитись? ЗНО дало чудові результати, вхідна якість студентів зросла в рази, а ті, що не вчаться, то хіба що ліниві. Зараз піде мох і болото із цими зеленими медвежими послугами, як їх навчити? Чи це спеціальний план агента щуки?
показати весь коментар
07.11.2022 01:09 Відповісти
Особливо це стосується майбутніх молодих інженерів і молодих лікарів, коли вони почнуть працювати. Ви уявляєте хто проектуватиме мости і хто лікуватиме людей в Україні?
показати весь коментар
07.11.2022 07:40 Відповісти
Був такий казковий герой, від дотику якого все ставало золотом.... У нас також з'явилися "герої", від дотику яких все стає лайном - і медицина, і освіта, і економіка, і фінанси ...
показати весь коментар
07.11.2022 08:39 Відповісти
То воно все завжди було лайном. Прокидайтесь
показати весь коментар
07.11.2022 09:25 Відповісти
Дивно, а ще три роки тому в країну заходили справжні інвестори , зростала економіка, створювалися справжні робочі місця ( а не віртуальні), була розроблена система незалежного зовнішнього тестування.... Можливо для вас це все було "лайном" ...а можливо для вас навіть і лайно в порівнянні з шоколадом має однаковий смак....Є певний прошарок "насєлєнія" для якого це все є ''какая разніца"....
показати весь коментар
07.11.2022 10:10 Відповісти
Нічого не змінилося глобально. Нічого. А хто хоче - вчиться у будь який час. Потрібні реформи, а не косметичні зміни. Але хто хоче відмовитись від такої годівниці?
Але так безперечно, останні роки лютий треш і в освіті і в медицині. Просто нищать
показати весь коментар
07.11.2022 11:45 Відповісти
)))) зросла в рази??? )) за рахунок ЗНО
показати весь коментар
07.11.2022 09:27 Відповісти
Так, дійсно , при зно якість знань студентів зросла в рази.....Вам дивно? У вас діти поступали в вузи, чи вам лиш би попі#дєть?
показати весь коментар
07.11.2022 10:13 Відповісти
Ага. В рази. В 100раз. Завдяки ЗНО.
показати весь коментар
07.11.2022 11:00 Відповісти
Хай вчаться тільки ті, які вільно й досконально володіють українською мовою і знають Українську історію.
Решта, котрим "челюсть не позволяет", хай вчаться рідної мови.
показати весь коментар
07.11.2022 05:11 Відповісти
Тварь тупа.
показати весь коментар
07.11.2022 06:36 Відповісти
тогда все могут бесплатно обучаться в вузах, все дети Украины.
показати весь коментар
07.11.2022 06:39 Відповісти
Виші - то добре. А працювати хто буде? Керівників - баранів і так вистачає.
показати весь коментар
07.11.2022 07:11 Відповісти
А працювати не буде кому, всі хочуть руками водити. Он водопровідники на вагу золота та робітники будівельних спеціальностей, я говорю про реальних фахівців. Вдень з вогнем не знайти.
показати весь коментар
07.11.2022 07:44 Відповісти
Ой, як би ви знали що тільки коїться у сфері комунтранспорту. біда. і нікому діла нема.
показати весь коментар
07.11.2022 07:46 Відповісти
Це так, це бiда.
показати весь коментар
07.11.2022 07:53 Відповісти
А дітей колоборантів з лднр теж ,а діти які провели під обстрілами як ? який міністр такі і постанови ,гнати таких міністрів.
показати весь коментар
07.11.2022 08:12 Відповісти
Ну да ... Дистанційна система освіти, яку запровадили зелені "з трускавецькими дипломами", дає можливість "усім" одразу навчатись саме у "вишах"... Так професійно вбити систему освіти не зміг навіть Табачник януковича...
показати весь коментар
07.11.2022 08:21 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 08:41 Відповісти
як вже остогидла ця морда кругом
жалко тільки що в ноут плювати не можна
на те, як вижити, як повернути мільйони українців,в тому числі й дітей додому, вона не каже
каже, в Україну не повертайтесь, бо буде холодно а ми нікуя не можем
показати весь коментар
07.11.2022 08:43 Відповісти
 
 