Переселенці можуть безплатно навчатися у будь-якому виші України, - Верещук
Внутрішньо переміщені особи мають право безплатно навчатися у будь-якому вищому навчальному закладі нашої країни.
Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила під час робочої поїздки до Коломиї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Посадовці Мінреінтеграції відвідали у Коломиї декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці зі сходу та півдня країни. Зокрема, Верещук поцікавилася умовами навчання дітей. Тут з ними займаються дитячі психологи, аніматори та соціальні педагоги.
Верещук нагадала, що внутрішньо переміщені особи мають право навчатися безплатно у будь-якому ВНЗ країни.
"Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей", – наголосила віцепрем'єр.
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А решта - не наші, хай вчаться за гроші
щоб ти вкакався
А як максимум ти кацапська потвора.
але щодо вашого повідомлення зауважу, що якщо б ви навчалися не убурсі, а у виші, такої би херні не писали б.
моє життя помістилося в багажник авто. Ха, теплі речі наприклад не помістилися, навіть дитячі, три каністри бензину сильно скоротили можливості багажника(((
у тебе що змінилося?
Маячня? Впевнений?
Але рахую це профанацією, і не справедливо, так як наприклад є сім'ї які так само постраждали, залишились без нічого в Київській області, Чернігівській чи де інде, але на даний час не мають статусу ВПО. Це також неправильно по відношенню наприклад до талановитих дітей з малозабезпечених сімей.
І взагалі - освіта, це основа державного розвитку, вона повинна бути безкоштовна для всіх дітей, без виключення, які мають відповідний рівень знань при вступі до вишу. Це повинен бути пріоритетом #1 в державі, не дороги, а якісна освіта. А не та ***** як зараз.
звісно - кредити не всім бажаючим, а тількибажаючим з відповідним рівнем знань.
просто влада повинна шукати прості зрозумілі рішення для допомог, що не дескридитують грамадян за якимось ознаками.
https://pbs.twimg.com/media/FZQfOzpX0AAOX7L?format=jpg&name=large
Іди, керуй, в чому проблема? Чи ти так, *********? ))
Але так безперечно, останні роки лютий треш і в освіті і в медицині. Просто нищать
Решта, котрим "челюсть не позволяет", хай вчаться рідної мови.
жалко тільки що в ноут плювати не можна
на те, як вижити, як повернути мільйони українців,в тому числі й дітей додому, вона не каже
каже, в Україну не повертайтесь, бо буде холодно а ми нікуя не можем