Пропагандистські телеканали в окупованому Херсоні припинили мовлення, - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські телеканали

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв, - ОК "Південь"