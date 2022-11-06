Пропагандистські телеканали в окупованому Херсоні припинили мовлення, - ОК "Південь"
У тимчасово окупованому Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські телеканали
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - йдеться в повідомленні.
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