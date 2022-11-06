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Пропагандистські телеканали в окупованому Херсоні припинили мовлення, - ОК "Південь"

пропаганда,херсон

У тимчасово окупованому Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські телеканали

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв, - ОК "Південь"

Автор: 

окупація (6717) пропаганда (2808) Херсон (3380) телебачення (1172)


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Топ коментарі
+18
та кацапи вже не знають, як заманити в Хєрсон українську Армію
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06.11.2022 23:50
+10
******** и увезли последнее оборудование.
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06.11.2022 23:48
+6
к зиме кацапы будут бродить по Херсону между стаями бродячих собак.
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07.11.2022 00:01
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******** и увезли последнее оборудование.
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06.11.2022 23:48 Відповісти
та кацапи вже не знають, як заманити в Хєрсон українську Армію
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06.11.2022 23:50 Відповісти
к зиме кацапы будут бродить по Херсону между стаями бродячих собак.
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07.11.2022 00:01 Відповісти
в спизженіх трениках...
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07.11.2022 01:38 Відповісти
Бідолашні собачки, кацапи ж їх поїдять.
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07.11.2022 07:24 Відповісти
А Залужний це знає і не дає себе надурити як дурноголовий кацап.
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07.11.2022 07:23 Відповісти
Ну фсьооо)) нагаварились)) кина не будет))))
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06.11.2022 23:53 Відповісти
Ліктрічество закінчилось і кінюшник захворів.
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06.11.2022 23:59 Відповісти
кіномошенник
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07.11.2022 01:26 Відповісти
В мене чуйка, шо вони, або помало здаються, або рішили підірвати дамбу чи ЗАЕС. Но щось серйозне станеться до кінця року.
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07.11.2022 00:16 Відповісти
Так, нічого хорошого це нам точно не обіцяє. Вони готують якийсь величезний теракт з тисячами загиблих
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07.11.2022 00:23 Відповісти
Не распускайте слухи , салага 🤣🤣🤣



Реєстрація: 07 березня 2022
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07.11.2022 00:29 Відповісти
Возможно просто тянут время чтоб успеть обустроить оборону на левом берегу. Используют двойной блеф чтоб наши осторожничали (чувствуя подставу) и не ломились в Херсон раньше времени мешая им окапываться. тут щас идет игра штабов.
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07.11.2022 00:28 Відповісти
Скорее всегда они блейфуют, щоб задержать наступление ВСУ. Но на каждого хитрого кацапа найдеться десяток смекалистых украинцев
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07.11.2022 00:31 Відповісти
На кожних десять кацапів, знайдеться кмітливий українець...
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07.11.2022 00:54 Відповісти
Но какую -то херню они там обязательно готовят, не зря же вывозят оставшееся там население, а сами преодевшись в цивильную одежду заселяются в их дома.
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07.11.2022 07:27 Відповісти
Може і так. Я не стратег . Но просування ВСУ сповільнилось , хоча могли різко захопити Херсон і Крим. Но командуванню лепше відно, що робити
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07.11.2022 11:06 Відповісти
За заес им по рукам уже дали.
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07.11.2022 08:12 Відповісти
На передовій у чмобіків низький моральний дух...з тилу орки гатять,але їм це не допомагає...в окопах вода,грязь,нам навіть погода допомагає...
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07.11.2022 08:51 Відповісти
Хоть одна польза Украине от зелёных есть - требуют не сорить в эфире Украины.
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07.11.2022 10:28 Відповісти
 
 