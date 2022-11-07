Пропагандистские телеканалы в оккупированном Херсоне прекратили вещание, - ОК "Південь"

Во временно оккупированном Херсоне прекратили трансляцию российские пропагандистские телеканалы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил спикер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Зато начало ловить Общественное на 92.00 FM", - говорится в сообщении.

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