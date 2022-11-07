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Новости Война
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Оккупанты в Херсоне активно готовятся к уличным боям, - ОК "Південь"

херсон

Жителей временно оккупированного Херсона призывают не вестись на провокации российских захватчиков.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерически извещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как "люди в штатском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов". Мы знаем уже эту практику, когда они вывозят свое вооружение в сторону позиций украинских военных и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь и снимая пропагандистские видео для дискредитации ВСУ", - рассказала она.

Гуменюк призвала жителей Херсона не вестись на провокации российских оккупантов и подчеркнула, что украинские военные соблюдают правила и нормы ведения войны, поэтому ни в коем случае не будут наносить удары по мирным жителям.

Также читайте: ВСУ разрушили баржевую переправу, которую россияне построили под Антоновским мостом, - ОК "Південь"

Херсон (2840) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+13
ну, нам эти уличные бои нахер не нужны. Жрать захотят - пусть выходят с наволочками.
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06.11.2022 23:31
+8
Взагалі то наші і не планують штурмувати Херсон, оточать і почекають.
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07.11.2022 00:09
+5
Ну, скажу так, що потік інформації «дивний»,м'яко кажучи, з нашого боку у тому числі, що до деяких питань.
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07.11.2022 00:02
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ну, нам эти уличные бои нахер не нужны. Жрать захотят - пусть выходят с наволочками.
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06.11.2022 23:31 Ответить
Вот пример настоящего козацко-украинского военного мышления: хитро и талантливо.
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07.11.2022 08:57 Ответить
Біда в тому, що коли вони жерти захочуть, цивільні вже будуть мертвими від голоду.
Бо здогадайтесь, за чий рахунок вони компенсуватимуть відсутність постачання харчів з росії?
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07.11.2022 11:16 Ответить
Вы замом у Макрона на хитроталантили?
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07.11.2022 12:45 Ответить
І скіки за цей час буде вбито херсонців. Вам, я так думаю, відомо що рашисти використовують мешканців як живий щит.
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07.11.2022 13:39 Ответить
Мне известно. Будет как в Изюме, как в Мариуполе, как в других городах...
Но типа упорных уличных боёв не будет. Это вам не пейнтбол.
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07.11.2022 16:38 Ответить
Ну, скажу так, що потік інформації «дивний»,м'яко кажучи, з нашого боку у тому числі, що до деяких питань.
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07.11.2022 00:02 Ответить
Взагалі то наші і не планують штурмувати Херсон, оточать і почекають.
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07.11.2022 00:09 Ответить
в московитів дуже сильна оборона. берислав нова каховка снігурівка - все дуже далеко від самого херсона. якщо московитів викорчують то "вуличнобоїти" в самому херсоні вже буде нікому
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07.11.2022 00:32 Ответить
Дивне повідомлення насправді. Тільки що на іншому ресурсі було повідомлення про те, що в Херсоні вже тиждень не працюють пропагандистські російські канали, натомість з'явилось "Суспільне" на 92,00 ФМ. Як, якщо це правда, як, якими засобами вони "істерично сповіщають"?
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07.11.2022 03:29 Ответить
рашисти повнюстю вивезли все устаткування яке може транслювати любе т/в. з Херсону. Ваш істочнік - бреше.
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07.11.2022 13:42 Ответить
Новина про те, що в Херсоні вимкнули параша-тв, і з'явилось українське радіо дійсно прошла вчора по всіх інтернет-ресурсах.
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07.11.2022 14:47 Ответить
Про це розповів у https://t.me/Nazars_look/10662 телеграмі спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.

Він повідомив, що в тимчасово окупованому місті знову можна слухати хвилі "Суспільного" на 92.00 FM. Пропагандистські телеканали відсутні у Херсоні вже тиждень.
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07.11.2022 14:49 Ответить
Ой, а шож такое?! А как же НАВСИГДА с раисей!
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07.11.2022 05:47 Ответить
Інформація надходить дуже суперечлива. На цих днях писали, що з міста вивозять лікарів, мед обладнання і ліки. Це не надто схоже підготовку до боїв. Та й місцеві пишуть, що в місті нічого особливого не відбувається, ніяких барикад чи чогось подібного, кацапів візуально начебто стало набагато менше.
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07.11.2022 06:15 Ответить
Фиг у них что выйдет.При штурме Мариуполя они уложили весь спецназ,морскую пехоту и другие элитные части,а чмобики не будут из себя изображать героев-сталинградцев сдадутся сразу.Днепр ждет своих моржей.
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07.11.2022 06:42 Ответить
Пьяные чмобики в палаточном лагере на казанском полигоне обзывали самыми непристойными словами целого свинобачьего генерала, орали на него, толкали взашей:

причина - мобилизованным свинособакам дрова для печек не завезли.

Представляю, как будет воевать этот пьяный гопницкий сброд под массированными ударами артиллерии ВСУ....
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07.11.2022 09:02 Ответить
Голод сам все поставит на свои места.
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07.11.2022 09:48 Ответить
Пивдень это Арестович ??? Просто эти пророчества боев за Херсон уже пол года как бы. Похоже Арестович придумал себе псевдоним
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07.11.2022 12:02 Ответить
Ніхто в Херсон заходити не збирається, це зрозуміло.
Але хоч до Чорнобаївка від Посад-Покровського треба було б просунутись взяти під контроль ствольної артилерії Антонівський і залізничний мости.
Бо хаймарсів на всіх орків не напасешься, а вони там потихеньку техніку і м'ясо через Дніпро тягають. Баржами, понтонами.
Але Гуменючка розповідає лише одне - "пастка"...
То так до "нових вєніков" можна стояти.
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07.11.2022 14:59 Ответить
 
 