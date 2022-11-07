Оккупанты в Херсоне активно готовятся к уличным боям, - ОК "Південь"

Жителей временно оккупированного Херсона призывают не вестись на провокации российских захватчиков.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерически извещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как "люди в штатском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов". Мы знаем уже эту практику, когда они вывозят свое вооружение в сторону позиций украинских военных и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь и снимая пропагандистские видео для дискредитации ВСУ", - рассказала она.

Гуменюк призвала жителей Херсона не вестись на провокации российских оккупантов и подчеркнула, что украинские военные соблюдают правила и нормы ведения войны, поэтому ни в коем случае не будут наносить удары по мирным жителям.

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