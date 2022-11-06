Окупанти в Херсоні активно готуються до вуличних боїв, - ОК "Південь"
Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників.
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готуються провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих "обстрілів". Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ", - розповіла вона.
Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.
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Бо здогадайтесь, за чий рахунок вони компенсуватимуть відсутність постачання харчів з росії?
Но типа упорных уличных боёв не будет. Это вам не пейнтбол.
Він повідомив, що в тимчасово окупованому місті знову можна слухати хвилі "Суспільного" на 92.00 FM. Пропагандистські телеканали відсутні у Херсоні вже тиждень.
причина - мобилизованным свинособакам дрова для печек не завезли.
Представляю, как будет воевать этот пьяный гопницкий сброд под массированными ударами артиллерии ВСУ....
Але хоч до Чорнобаївка від Посад-Покровського треба було б просунутись взяти під контроль ствольної артилерії Антонівський і залізничний мости.
Бо хаймарсів на всіх орків не напасешься, а вони там потихеньку техніку і м'ясо через Дніпро тягають. Баржами, понтонами.
Але Гуменючка розповідає лише одне - "пастка"...
То так до "нових вєніков" можна стояти.