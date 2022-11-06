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Новини Війна
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Окупанти в Херсоні активно готуються до вуличних боїв, - ОК "Південь"

херсон

Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готуються провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих "обстрілів". Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ", - розповіла вона.

Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни у Херсоні розсилають повідомлення про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу, - Генштаб

Автор: 

Херсон (3380) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+13
ну, нам эти уличные бои нахер не нужны. Жрать захотят - пусть выходят с наволочками.
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06.11.2022 23:31
+8
Взагалі то наші і не планують штурмувати Херсон, оточать і почекають.
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07.11.2022 00:09
+5
Ну, скажу так, що потік інформації «дивний»,м'яко кажучи, з нашого боку у тому числі, що до деяких питань.
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07.11.2022 00:02
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ну, нам эти уличные бои нахер не нужны. Жрать захотят - пусть выходят с наволочками.
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06.11.2022 23:31 Відповісти
Вот пример настоящего козацко-украинского военного мышления: хитро и талантливо.
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07.11.2022 08:57 Відповісти
Біда в тому, що коли вони жерти захочуть, цивільні вже будуть мертвими від голоду.
Бо здогадайтесь, за чий рахунок вони компенсуватимуть відсутність постачання харчів з росії?
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07.11.2022 11:16 Відповісти
Вы замом у Макрона на хитроталантили?
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07.11.2022 12:45 Відповісти
І скіки за цей час буде вбито херсонців. Вам, я так думаю, відомо що рашисти використовують мешканців як живий щит.
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07.11.2022 13:39 Відповісти
Мне известно. Будет как в Изюме, как в Мариуполе, как в других городах...
Но типа упорных уличных боёв не будет. Это вам не пейнтбол.
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07.11.2022 16:38 Відповісти
Ну, скажу так, що потік інформації «дивний»,м'яко кажучи, з нашого боку у тому числі, що до деяких питань.
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07.11.2022 00:02 Відповісти
Взагалі то наші і не планують штурмувати Херсон, оточать і почекають.
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07.11.2022 00:09 Відповісти
в московитів дуже сильна оборона. берислав нова каховка снігурівка - все дуже далеко від самого херсона. якщо московитів викорчують то "вуличнобоїти" в самому херсоні вже буде нікому
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07.11.2022 00:32 Відповісти
Дивне повідомлення насправді. Тільки що на іншому ресурсі було повідомлення про те, що в Херсоні вже тиждень не працюють пропагандистські російські канали, натомість з'явилось "Суспільне" на 92,00 ФМ. Як, якщо це правда, як, якими засобами вони "істерично сповіщають"?
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07.11.2022 03:29 Відповісти
рашисти повнюстю вивезли все устаткування яке може транслювати любе т/в. з Херсону. Ваш істочнік - бреше.
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07.11.2022 13:42 Відповісти
Новина про те, що в Херсоні вимкнули параша-тв, і з'явилось українське радіо дійсно прошла вчора по всіх інтернет-ресурсах.
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07.11.2022 14:47 Відповісти
Про це розповів у https://t.me/Nazars_look/10662 телеграмі спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.

Він повідомив, що в тимчасово окупованому місті знову можна слухати хвилі "Суспільного" на 92.00 FM. Пропагандистські телеканали відсутні у Херсоні вже тиждень.
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07.11.2022 14:49 Відповісти
Ой, а шож такое?! А как же НАВСИГДА с раисей!
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07.11.2022 05:47 Відповісти
Інформація надходить дуже суперечлива. На цих днях писали, що з міста вивозять лікарів, мед обладнання і ліки. Це не надто схоже підготовку до боїв. Та й місцеві пишуть, що в місті нічого особливого не відбувається, ніяких барикад чи чогось подібного, кацапів візуально начебто стало набагато менше.
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07.11.2022 06:15 Відповісти
Фиг у них что выйдет.При штурме Мариуполя они уложили весь спецназ,морскую пехоту и другие элитные части,а чмобики не будут из себя изображать героев-сталинградцев сдадутся сразу.Днепр ждет своих моржей.
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07.11.2022 06:42 Відповісти
Пьяные чмобики в палаточном лагере на казанском полигоне обзывали самыми непристойными словами целого свинобачьего генерала, орали на него, толкали взашей:

причина - мобилизованным свинособакам дрова для печек не завезли.

Представляю, как будет воевать этот пьяный гопницкий сброд под массированными ударами артиллерии ВСУ....
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07.11.2022 09:02 Відповісти
Голод сам все поставит на свои места.
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07.11.2022 09:48 Відповісти
Пивдень это Арестович ??? Просто эти пророчества боев за Херсон уже пол года как бы. Похоже Арестович придумал себе псевдоним
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07.11.2022 12:02 Відповісти
Ніхто в Херсон заходити не збирається, це зрозуміло.
Але хоч до Чорнобаївка від Посад-Покровського треба було б просунутись взяти під контроль ствольної артилерії Антонівський і залізничний мости.
Бо хаймарсів на всіх орків не напасешься, а вони там потихеньку техніку і м'ясо через Дніпро тягають. Баржами, понтонами.
Але Гуменючка розповідає лише одне - "пастка"...
То так до "нових вєніков" можна стояти.
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07.11.2022 14:59 Відповісти
 
 