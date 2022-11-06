Окупанти в Херсоні активно готуються до вуличних боїв, - ОК "Південь"

Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готуються провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих "обстрілів". Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ", - розповіла вона.

Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.

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