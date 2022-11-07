Мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, окупанти тримають у підвалі на Донеччині, - The Insider
Понад 20 військових РФ, яких призвали в рамках "часткової мобілізації", насильно утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.
Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.
За словами жінок та матерів, мобілізованих періодично змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову чи розстріляти. Дивляться за ними контрактники, де командування - ніхто не знає.
Наразі у підвалі сидить 21 "частково мобілізований".
The Insider називає ім'я однієї з дружин, які утримуються в підвалі - Олена Кашина. Вона стверджує, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, в армії він ремонтував БТРи в гаражі, а у військовому квитку у нього написано "водій з ремонту та експлуатації важкої техніки". Під час підготовки на полігоні йому лише одного разу дали постріляти з автомата, який виявився несправним, і одного разу показали, як копати окопи. Після цього, за словами Кашина, його відправили на фронт, а вже там наказали у складі групи мобілізованих йти на штурм позицій противника, проте він відмовився, заявивши, що не хоче вбивати людей.
"Перед написанням рапорту замполіт 5-ої роти у них у "ДНР" сказав, що якщо вони щось писатимуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Олено, мене сьогодні наші можуть розстріляти". Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно. Я думаю, що якщо вони повернуться додому, їм знадобиться допомога психіатра. У такому стані вони вже були закинуті до підвалу, дві доби просиділи там на землі у цегляному підвалі", - розповіла жінка.
Родичі інших мобілізованих розповіли, що тих майже не годують та не надають їм коштів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді поки не отримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Such single cases appeared already at the beginning of the war.
Those have never reached a level, that could change the course of the war.
Their comrades act like school yard bullies under stress.
When things go downwards, some people get ugly.
Unbelievable, that he did not receive basic training during serving conscription,
but perhaps the Ruszian Army was short on skilled personnel already during peace times.
Bad prison conditions do not kill people that much,
rather war or active shooting by the towaritshs.
Putin has changed laws, so it might not be possible anymore to apply for longer term civil service instead of being conscripted.
The wifes and mothers should read the laws,
and possible find a fearless lawyer.
Коштів гігієни!!! До словника поруч із пекельних борошнами!
Шоб не спортились...
Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.
Агов, редактори Цензора, ви там подуріли, чи вже москалям продалися ?
Интересно, что при немного различных фразах, результат - различный:
не дают средств личной гигиены=не дають коштів особистої гігієни,
....средств личной гигиены=засобів особистої гігієни
В общем, не знаю, як перекласти(
https://www.youtube.com/watch?v=gWWL4p9_qh0