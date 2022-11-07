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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, окупанти тримають у підвалі на Донеччині, - The Insider

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Понад 20 військових РФ, яких призвали в рамках "часткової мобілізації", насильно утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінок та матерів, мобілізованих періодично змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову чи розстріляти. Дивляться за ними контрактники, де командування - ніхто не знає.

Наразі у підвалі сидить 21 "частково мобілізований".

The Insider називає ім'я однієї з дружин, які утримуються в підвалі - Олена Кашина. Вона стверджує, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, в армії він ремонтував БТРи в гаражі, а у військовому квитку у нього написано "водій з ремонту та експлуатації важкої техніки". Під час підготовки на полігоні йому лише одного разу дали постріляти з автомата, який виявився несправним, і одного разу показали, як копати окопи. Після цього, за словами Кашина, його відправили на фронт, а вже там наказали у складі групи мобілізованих йти на штурм позицій противника, проте він відмовився, заявивши, що не хоче вбивати людей.

"Перед написанням рапорту замполіт 5-ої роти у них у "ДНР" сказав, що якщо вони щось писатимуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Олено, мене сьогодні наші можуть розстріляти". Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно. Я думаю, що якщо вони повернуться додому, їм знадобиться допомога психіатра. У такому стані вони вже були закинуті до підвалу, дві доби просиділи там на землі у цегляному підвалі", - розповіла жінка.

Родичі інших мобілізованих розповіли, що тих майже не годують та не надають їм коштів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді поки не отримали.

Також читайте: Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і конфліктують із білорусами, - ГУР

Автор: 

росія (65346) Донецька область (8558) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+10
...тих майже не годують та не надають їм коштів особистої гігієни...

Коштів гігієни!!! До словника поруч із пекельних борошнами!
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07.11.2022 02:20
+9
Хай скаржаться на негуманне відношення до російських солдатів до "Гамнесті інтернешнл" Вони вже заявляли, що обстріл українцями ненавчених мобілізованих росіян на території України є негуманним актом насильства!
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07.11.2022 05:26
+6
слезы застилают глаза....
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07.11.2022 01:25
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слезы застилают глаза....
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07.11.2022 01:25 Відповісти
Это духовные скрепы!
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07.11.2022 02:14 Відповісти
Это рашка,детка!Вяликая сверхдержава,могучие воины...стая пидоров!
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07.11.2022 01:32 Відповісти
Ага, плюшек послать, чи батончиков?
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07.11.2022 01:33 Відповісти
Sad, but too little.

Such single cases appeared already at the beginning of the war.

Those have never reached a level, that could change the course of the war.

Their comrades act like school yard bullies under stress.

When things go downwards, some people get ugly.

Unbelievable, that he did not receive basic training during serving conscription,
but perhaps the Ruszian Army was short on skilled personnel already during peace times.

Bad prison conditions do not kill people that much,
rather war or active shooting by the towaritshs.

Putin has changed laws, so it might not be possible anymore to apply for longer term civil service instead of being conscripted.

The wifes and mothers should read the laws,
and possible find a fearless lawyer.
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07.11.2022 01:51 Відповісти
Цікаво: а хто тебе читає? 0,1 % читачів "Цензора", які розуміють англійську мову? Так це все одно, що "ораторствувать" перед пустою аудиторією, у якій півтисячі крісел і один слухач Тут люди не змушують себе навіть білоруську мову розбирать - просто пропускають коментарі, нею написані!
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07.11.2022 05:21 Відповісти
Everything is wonderful in this news.
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07.11.2022 02:02 Відповісти
...тих майже не годують та не надають їм коштів особистої гігієни...

Коштів гігієни!!! До словника поруч із пекельних борошнами!
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07.11.2022 02:20 Відповісти
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07.11.2022 02:48 Відповісти
Чмыри должны быть чмырёные везде - и там, и тут!
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07.11.2022 09:03 Відповісти
росіян, які відмовилися воювати, окупанти тримають у підвалі

Шоб не спортились...
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07.11.2022 03:13 Відповісти
на зиму запаси
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07.11.2022 07:13 Відповісти
Хай скаржаться на негуманне відношення до російських солдатів до "Гамнесті інтернешнл" Вони вже заявляли, що обстріл українцями ненавчених мобілізованих росіян на території України є негуманним актом насильства!
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07.11.2022 05:26 Відповісти
22 роки касаби стелилися під путлера-гамайте не обляпайтесь
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07.11.2022 05:53 Відповісти
Там, вдома, треба було виходити і протестувати.
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07.11.2022 05:57 Відповісти
все боятся 15 лет тюрьмы и лишения жизни
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07.11.2022 06:58 Відповісти
Рашисти розмовляють зі своїми дружинами мовою Пушкіна і Достоєвського, крім слова на УХ-більше слів не знають, ну або знають на три слова більше. Повна деградація. І кому потрібен такий народець? Тільки хворому облізлому павіану з червоним гумовим задом.
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07.11.2022 06:09 Відповісти
Супер підмічено...
Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму.

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07.11.2022 07:18 Відповісти
сльозні розповіді ,про тих рашистів та матерів їх..не тільки на цензорі пишуть..Це для співчуття і щоб викликати жалість до орди.розраховано і на західну аудиторію.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.
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07.11.2022 07:26 Відповісти
які, *****, блювотні назви дєрєвєнь вигадувала руснявая рєввоєнматросня....
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07.11.2022 07:59 Відповісти
А що це за "кошти особистої гігієни"? Черговий бавовна))
Агов, редактори Цензора, ви там подуріли, чи вже москалям продалися ?
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07.11.2022 08:57 Відповісти
Просто никто не перечитывает статью, обработанную через гугл-переводчик.
Интересно, что при немного различных фразах, результат - различный:
не дают средств личной гигиены=не дають коштів особистої гігієни,
....средств личной гигиены=засобів особистої гігієни
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07.11.2022 10:10 Відповісти
А як перекласти "водій з ремонту"?
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07.11.2022 23:41 Відповісти
водитель отремонтировал машину)
В общем, не знаю, як перекласти(
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07.11.2022 23:48 Відповісти
" Я советский мастер всех детей" (Петровка 38)
https://www.youtube.com/watch?v=gWWL4p9_qh0
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08.11.2022 05:11 Відповісти
...посмотрела: водитель по ремонту)))
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07.11.2022 23:59 Відповісти
Мрія чмобіка, закінчити своє нікчемне життя на підвалі в Завітному Бажанні, мрії збуваються.
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07.11.2022 09:33 Відповісти
 
 