Мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, окупанти тримають у підвалі на Донеччині, - The Insider

Понад 20 військових РФ, яких призвали в рамках "часткової мобілізації", насильно утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінок та матерів, мобілізованих періодично змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову чи розстріляти. Дивляться за ними контрактники, де командування - ніхто не знає.

Наразі у підвалі сидить 21 "частково мобілізований".

The Insider називає ім'я однієї з дружин, які утримуються в підвалі - Олена Кашина. Вона стверджує, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, в армії він ремонтував БТРи в гаражі, а у військовому квитку у нього написано "водій з ремонту та експлуатації важкої техніки". Під час підготовки на полігоні йому лише одного разу дали постріляти з автомата, який виявився несправним, і одного разу показали, як копати окопи. Після цього, за словами Кашина, його відправили на фронт, а вже там наказали у складі групи мобілізованих йти на штурм позицій противника, проте він відмовився, заявивши, що не хоче вбивати людей.

"Перед написанням рапорту замполіт 5-ої роти у них у "ДНР" сказав, що якщо вони щось писатимуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Олено, мене сьогодні наші можуть розстріляти". Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно. Я думаю, що якщо вони повернуться додому, їм знадобиться допомога психіатра. У такому стані вони вже були закинуті до підвалу, дві доби просиділи там на землі у цегляному підвалі", - розповіла жінка.

Родичі інших мобілізованих розповіли, що тих майже не годують та не надають їм коштів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді поки не отримали.

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